Hitelért ment a bankba a hatvani ifjú pár, a pultban jött a kellemetlen koppanás

- Azért írom le a történetem, mert nem szeretném, hogy más is úgy járjon mint én. Az anyakönyvvezető vagy elfelejtette említeni, vagy nem figyeltem: azt hittem az új iratok elkészítése automatikus, csak sok időt vesz igénybe, és nem intéztem őket, pedig nekem kellett volna. Így kellemetlen helyzetbe kerültem a bankomnál, amikor hitelt szeretünk volna intézni - mesélte Emese, aki Hatvanban ment férjhez és csak hetek után lett számára gyanús, hogy nem érkeznek az új iratok. Rádöbbent, hogy az okmányok cseréjét neki kellett volna intéznie az új, házassági névre, ráadásul néhányat sürgősen.

A házassági név felvétele után el kell indítani az okmányok cseréjét, ellenkező esetben nem lesz érvényes igazolványunk Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Személyi igazolvány és lakcímkártya esetén 30 munkanapon belül, jogosítvány, forgalmi engedély és törzskönyv esetén 15 munkanapon belül gondoskodni kell a cseréről. Sokan megfeledkeznek arról, hogy nem csak a személyi igazolványon, de az adókártyán és a TAJ-kártyán is szerepel a nevük. Az adókártyát a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kell intézni. A házasságkötés miatti névváltozást az adóhatósághoz külön nem szükséges bejelenteni (a járási hivatal okmányirodája adatot szolgáltat az adóhatóság felé), azonban, ha a névváltozás érinti az adókártyáján feltüntetett nevét, új adókártyát kell igényelni, és ez ingyenes. A TAJ-kártyát szintén az illetékes kormányhivatalnál lehet intézni, ahogy a személyi igazolványt és a lakcímkártyát is.

Házassági nevet manapság is sok nő visel, a vezetéknevek viseléséhez számos lehetőség közül lehet választani. Kevesen tudják, hogy már az esküvő előtt meg kell adni, hogy mi lesz az a név, amivel a házasság után élünk, tehát célszerű már úgy érkezni az anyakönyvvezetőhöz, hogy átgondoltuk ezt

– részletezte kérdésünkre egy Eger környéki településen dolgozó anyakönyvvezető.

– A házassági név utáni okmánycseréket bármelyik kormányablakban kezdeményezhetjük a házasságkötés után. Ehhez szükség lesz a házassági anyakönyvi kivonatra. A személyi igazolvány csere a családi állapot változásával ingyenes, ugyanakkor mivel a névváltoztatásról az esküvő előtt az anyakönyvvezetőnél már kellett nyilatkozni, így az utólagos módosítás illetékköteles, ráadásul némileg hosszadalmasabb ügyintézéssel jár. Egyébként a születendő gyermekek vezetéknevéről is dönteni kell már a házasság előtt, a jegyzőkönyv felvételekor, persze mindenen lehet változtatni, de a legegyszerűbb ha már a kiválasztott verziót adjuk meg az anyakönyvvezetőnek. Ráadásul az is befolyásolja a gyermek névviselésének lehetőségeit, hogy milyen házassági nevet visel az anya és az apa. Minderről érdeklődjünk előre az anyakönyvvezetőnél, hogy legyen időnk átgondolni – hívta fel a figyelmet.