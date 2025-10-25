október 25., szombat

KSH

1 órája

Nem hiszed el, mennyi pár házasodott meg fél év alatt Hevesben!

Címkék#válás#KSH#házasságkötés#házasság

A házasságok fele még mindig válással végződik a KSH statisztikája alapján. Az idei első félévben a házasságkötések száma hatszáz volt, tavaly közel ennyi pár vált el.

Heol.hu

A 2019-2022-es időszakban összességében növekedett a házasságkötések száma Hevesben – évente 1900-2000 pár mondta ki a boldogító, vagy éppen később megbánt igent , azóta viszont folyamatos a csökkenés. Az előző két esztendőben 1461 és 1335 házasságkötő pár volt Hevesben. Az idei első félévben 598 házasságkötést regisztrált a KSH, ami elmarad a tavalyi 618-tól, lényegében ugyanannyi, mint 2023. első hat hónapjában volt (599), a csúcsidőszakot jelentő megelőző évektől, amikor 800-900 között volt a fogadalmat tevő párok száma. Heves nem nagyon lóg ki az országos tendenciából, mert az észak-alföldi megyéket, valamint Nógrádot és Veszprémet kivéve csökkenést tapasztaltak.

A házasságkötések száma Hevesben az évtized elején megugrott, majd a korábbi szintre csökkent (Illusztráció)
A házasságkötések száma Hevesben az évtized elején megugrott, majd a korábbi szintre csökkent (Illusztráció)
Forrás: Kiss János/ Új Néplap

Ennyi a házasságkötések száma évente

A házasságkötések száma Hevesben az ezredforduló után 1200-1300 körül mozgott 2006-ig, majd fokozatosan ezer alá csökkent. Emelkedésnek 2014 után indult, amikor számos támogatás igénybe vételét a „papírhoz” kötötték, majd nagyobb lendületet kapott 2020-hoz közeledve.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Feleannyi válás, mint házasságkötés

A válások számáról évente közöl adatot a KSH, ez tavaly 546 volt, a megelőző öt esztendőben pedig 470-570 között mozgott, így nem lógott ki a sorból. 2020 és 2021 a Covid és a bírósági ügyintézés miatt kicsit alacsonyabb számokat hozott. A mostanihoz hasonló válási számok 2016 óta jellemzőek a megyére, azt megelőzően évente 600-700 házasság ért véget a bíróságok előtt, de nem voltak ritkák az évezred első évtizedében az olyan esztendők sem, amikor 800 feletti bontópert hoztak.

A KSH mérése szerint a házasságok hossza Magyarországon 14-15 évig tartanak, de vannak olyan becslések is, amelyek ennél 1-2 évvel rövidebb időszakról szólnak. Általában a negyvenes évek elején, közepén tartó férfiak és nők kérik a házasság felbontását. Az első hét évben felbontott házasságok száma csökkent, a KSH tanulmánya szerint azért, mert hosszabb élettársi kapcsolat után tartanak esküvőt a párok.

A népesség tizede elvált családi állapotú

Hevesben a 2022-es Népszámlálás adatai szerint a népesség több mint tíz százalékának családi állapota elvált volt, 30 ezer 600-an kerültek ebbe a kategóriába. A többségük nő volt, 17,6 ezren voltak az elvált nők, 13 ezren pedig a férfiak. Elvált, 40 év alatti férfiből (aki nem kötött házasságot újra) csak néhány száz volt a megyében, a nők között a számuk meghaladta az ezret. A 45 év feletti korosztályokban viszont már a 45-49 éves, 50-54 éves és 55-59 évesek közötti korcsoportokban kétezer fölött volt az elvált férfiak száma, a hölgyek körében szintén, de náluk a 2700-at is meghaladta és náluk a kor előrehaladtával sem igazán csökkent a szám. A korábbi évekhez képest elfogadottabb volt a válás, míg az ezredfordulón még csak 21 ezer elvált ember volt a megyében, tíz évvel később már 29 ezer.

 

 

 

 

