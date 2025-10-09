3 órája
Viszlát, sorban állás, pápá, önkiszolgáló kassza! Ez a megoldás Egerben, ha soha többé nem akarsz boltba menni
Nem kell többé sorban állni vagy cipekedni, ha elfogyott otthon a kenyér vagy megéheztünk – Egerben egyre több helyen elérhető a házhozszállítás. Összegyűjtöttük, honnan rendelhetünk ételt, alapvető élelmiszereket vagy akár egy teljes nagybevásárlást is. Legyen szó gyors vacsoráról vagy heti menüről, a kényelmes házhoz szállítás ma már bárki számára elérhető.
Aki járt már munka után egy zsúfolt szupermarketben, tudja, mennyire jól tud jönni egy alternatíva: ha valaki más cipeli haza helyettünk a tejet, kenyeret, vacsorának valót. Egerben ma már nem csak a gyorséttermekből lehet rendelni: a nagyobb élelmiszerláncok mint például a Tesco vagy Spar, sőt, még helyi éttermek is beszálltak a házhoz szállításba. Megnéztük, milyen lehetőségei vannak annak, aki az otthona kényelméből szeretné intézni a bevásárlást vagy az étkezést.
Hol érhető el Egerben a házhoz szállítás? Mutatjuk!
Egerben egyre több étterem kínál házhoz szállítást, így nem kell otthon hagynod a kényelmet, ha megéhezel. A városban található gyorséttermektől a fine dining bisztrókig szinte mindenki elérhető a Wolt, a McDonald’s vagy saját futárszolgálat révén. Így akár egy gyors ebédre, vacsorára, vagy egy különleges gasztronómiai élményre is leadhatod rendelésed kényelmesen otthonról. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legnépszerűbb egri éttermeket, ahonnan házhoz szállítanak.
- Gasztro Police Étterem – Ingyenes házhoz szállítást kínál hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között.
- Szent István Hotel – A hotel minden nap vállal házhozszállítást, még hétvégén is. Szolgáltatásuk kiterjed a környező településekre is, így rendelhetnek tőlük Ostorosra, Andornaktályára, Felstőtárkányba, Nagytályára és Füzesabonyba is.
- Peppino Étterem és Pizzeria – Az étterem a hét minden napján vállal házhoz szállítást, és szolgáltatásuk szintén kiterjed a környező falvakra, így Andornaktályára és Ostorosra is.
Érkezik a futár, de vajon eltűnhet az étterembe járás varázsa?
A Wolt és a Foodora is széles körben szállít ki
Egerben nemcsak étteremből, de számos boltból és helyi üzletből is rendelhetünk házhoz a Wolt segítségével. Így otthonról intézhetjük a napi bevásárlást, a friss péksüteményeket, italokat, édességeket vagy akár helyi specialitásokat is. Az alábbi egri helyek kínálnak házhoz szállítást a Wolt platformon keresztül:
- SPAR Szupermarket
- TESCO
- Malomárokti COOP ABC
- Kávésdoboz Kovászos Pékség
- Mézellátó
- Egri Chiliagok
- Egertej Kft
- Panelpék
- Nasi Pont
- ProDrink Italdiszkont
Ha nem szeretnénk órákat boltokban tölteni, a Wolt mellett a Foodora is segítségünkre lehet. Íme egy válogatás a helyi éttermekből, ahonnan Egerben rendelhetünk:
- McDonald's - Eger
- Burger King - Eger
- KFC Eger Agria Park
- Mister Sushi
- Wok n'Go Agria Park
- Jimmy's Pizza
- Minaret Étterem
- Pizza Home Eger
- Falánk Fanny Étterem és Kávézó
- Mamma Mia Pizza e Pasta Cucina Italiana
- Bar Italia - Pasta fresca - Pizza
- Zuzmó! Burger & BBQ
- Dabo Döner Eger
- Bodega Burger & BBQ
