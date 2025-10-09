Viszlát, sorban állás, pápá, önkiszolgáló kassza! Ez a megoldás Egerben, ha soha többé nem akarsz boltba menni

október 9., csütörtök

Nem kell többé sorban állni vagy cipekedni, ha elfogyott otthon a kenyér vagy megéheztünk – Egerben egyre több helyen elérhető a házhozszállítás. Összegyűjtöttük, honnan rendelhetünk ételt, alapvető élelmiszereket vagy akár egy teljes nagybevásárlást is. Legyen szó gyors vacsoráról vagy heti menüről, a kényelmes házhoz szállítás ma már bárki számára elérhető.

Heol.hu

Aki járt már munka után egy zsúfolt szupermarketben, tudja, mennyire jól tud jönni egy alternatíva: ha valaki más cipeli haza helyettünk a tejet, kenyeret, vacsorának valót. Egerben ma már nem csak a gyorséttermekből lehet rendelni: a nagyobb élelmiszerláncok mint például a Tesco vagy Spar, sőt, még helyi éttermek is beszálltak a házhoz szállításba. Megnéztük, milyen lehetőségei vannak annak, aki az otthona kényelméből szeretné intézni a bevásárlást vagy az étkezést.

házhoz szállítás Egerben, bevásárlás
Egerben rengeteg étteremnél elérhető már a házhoz szállítás - a Tescoból élelmiszert is rendelhetünk
Fotó: Berán Dániel

Hol érhető el Egerben a házhoz szállítás? Mutatjuk!

Egerben egyre több étterem kínál házhoz szállítást, így nem kell otthon hagynod a kényelmet, ha megéhezel. A városban található gyorséttermektől a fine dining bisztrókig szinte mindenki elérhető a Wolt, a McDonald’s vagy saját futárszolgálat révén. Így akár egy gyors ebédre, vacsorára, vagy egy különleges gasztronómiai élményre is leadhatod rendelésed kényelmesen otthonról. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legnépszerűbb egri éttermeket, ahonnan házhoz szállítanak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

  • Gasztro Police Étterem – Ingyenes házhoz szállítást kínál hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között.
  • Szent István Hotel – A hotel minden nap vállal házhozszállítást, még hétvégén is. Szolgáltatásuk kiterjed a környező településekre is, így rendelhetnek tőlük Ostorosra, Andornaktályára, Felstőtárkányba, Nagytályára és Füzesabonyba is.
  • Peppino Étterem és Pizzeria – Az étterem a hét minden napján vállal házhoz szállítást, és szolgáltatásuk szintén kiterjed a környező falvakra, így Andornaktályára és Ostorosra is.

A Wolt és a Foodora is széles körben szállít ki

Egerben nemcsak étteremből, de számos boltból és helyi üzletből is rendelhetünk házhoz a Wolt segítségével. Így otthonról intézhetjük a napi bevásárlást, a friss péksüteményeket, italokat, édességeket vagy akár helyi specialitásokat is. Az alábbi egri helyek kínálnak házhoz szállítást a Wolt platformon keresztül:

  • SPAR Szupermarket
  • TESCO
  • Malomárokti COOP ABC
  • Kávésdoboz Kovászos Pékség
  • Mézellátó
  • Egri Chiliagok
  • Egertej Kft
  • Panelpék
  • Nasi Pont
  • ProDrink Italdiszkont

Ha nem szeretnénk órákat boltokban tölteni, a Wolt mellett a Foodora is segítségünkre lehet. Íme egy válogatás a helyi éttermekből, ahonnan Egerben rendelhetünk:

  • McDonald's - Eger
  • Burger King - Eger
  • KFC Eger Agria Park
  • Mister Sushi
  • Wok n'Go Agria Park
  • Jimmy's Pizza
  • Minaret Étterem
  • Pizza Home Eger
  • Falánk Fanny Étterem és Kávézó
  • Mamma Mia Pizza e Pasta Cucina Italiana
  • Bar Italia - Pasta fresca - Pizza
  • Zuzmó! Burger & BBQ
  • Dabo Döner Eger
  • Bodega Burger & BBQ

Korábban megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, ő melyik éttermet választaná Egerben - a Macok Bisztró lett a befutó. 

Az Egerbe érkezők és helyiek szerint Eger telis-tele van jobbnál-jobb éttermekkel, erről ebben a cikkben írtunk. 

 

