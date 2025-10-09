Viszlát, sorban állás, pápá, önkiszolgáló kassza! Ez a megoldás Egerben, ha soha többé nem akarsz boltba menni

Aki járt már munka után egy zsúfolt szupermarketben, tudja, mennyire jól tud jönni egy alternatíva: ha valaki más cipeli haza helyettünk a tejet, kenyeret, vacsorának valót. Egerben ma már nem csak a gyorséttermekből lehet rendelni: a nagyobb élelmiszerláncok mint például a Tesco vagy Spar, sőt, még helyi éttermek is beszálltak a házhoz szállításba. Megnéztük, milyen lehetőségei vannak annak, aki az otthona kényelméből szeretné intézni a bevásárlást vagy az étkezést.

Egerben rengeteg étteremnél elérhető már a házhoz szállítás - a Tescoból élelmiszert is rendelhetünk

Fotó: Berán Dániel

Hol érhető el Egerben a házhoz szállítás? Mutatjuk!

Egerben egyre több étterem kínál házhoz szállítást, így nem kell otthon hagynod a kényelmet, ha megéhezel. A városban található gyorséttermektől a fine dining bisztrókig szinte mindenki elérhető a Wolt, a McDonald’s vagy saját futárszolgálat révén. Így akár egy gyors ebédre, vacsorára, vagy egy különleges gasztronómiai élményre is leadhatod rendelésed kényelmesen otthonról. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legnépszerűbb egri éttermeket, ahonnan házhoz szállítanak.

