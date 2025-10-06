Vigyázat! Katonai helikopterek lepik el Heves határát

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár kutató-mentő gyakorlatot tart egy Heves vármegyéhez közeli településen. Október 8-9. között megnövekedett légijármű forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt Mezőkövesd térségében- olvasható MH Kiss József 86. Helikopterdandár Facebook bejegyzésében.

Katonai helikopterek lepik el az eget

Forrás: Lang Róbert/Sonline.hu

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

A lakosság megértését és türelmét kérik! - írják.