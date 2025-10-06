2 órája
Vigyázat! Katonai helikopterek lepik el Heves határát
Hangos napok elé nézünk Heves vármegye környékén. Katonai helikopterek lepik el az eget, mutatjuk mikor.
A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár kutató-mentő gyakorlatot tart egy Heves vármegyéhez közeli településen. Október 8-9. között megnövekedett légijármű forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani helikopterekkel végrehajtott feladatok miatt Mezőkövesd térségében- olvasható MH Kiss József 86. Helikopterdandár Facebook bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.
A lakosság megértését és türelmét kérik! - írják.
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!