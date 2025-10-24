október 24., péntek

Salamon névnap

Békemenet

2 órája

Heves vármegye is megmutatta békevágyát a Békemeneten

Címkék#Dr Pajtók Gábor#Békemenet#Szabó László Zsolt#politikus#Horváth László

Soha nem látott tömeg vett részt a Civil Összefogás Fórum által szervezett Békemeneten október 23-án Budapesten, hogy kiálljanak a béke és az összefogás mellett. A rendezvényen a Heves vármegyében élők, civilek és politikusok egyaránt nagy számban voltak jelen, kifejezve meggyőződésüket, a béke melletti elkötelezettségüket.

Heol.hu

Október 23-án ismét tízezrek vonultak Budapest utcáin, hogy a béke és az összefogás mellett tegyenek hitet, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szervezésében idén megrendezett Békemeneten. A felvonulás az Elvis Presley térről indult, a Margit hídon és az Alkotmány utcán keresztül haladt, majd a Kossuth téren ért véget, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet a résztvevőknek.

A Békemeneten több ezer ember vett részt, köztük Heves vármegyeiek Fotó: MTI

Heves vármegyéből is rengetegen érkeztek a menetre, a térség politikusai is részt vettek az eseményen. A menetben láthattuk dr. Pajtók Gábort, Eger és térsége országgyűlési képviselőjét és Szabó Zsoltot, Hatvan és térsége, valamint Horváth Lászlót, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselőjét is. Közösségi oldalukra több fotót és videót is feltöltöttek, s mint írták, felejthetetlen nap volt, s köszönik minden résztvevőnek a jelenlétet.

Heves vármegyei politikusok a Békemeneten

 

 

