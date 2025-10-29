Hevesen a városközpont több főútja újult meg

Fontos fejlesztés végére tettek pontok Hevesen, egy komplex útfelújítás ért véget, s adták át szerdán hivatalosan. Sveiczer Sándor, polgármester elmondta, a beruházás a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 80 milliós forrásának köszönhetően valósulhatott meg.

– A Hunyadi, a Hősök és az Apponyi utak együttes fejlesztésére került sor. Ezek a városközponthoz közel eső, nagyon nagy forgalmú utak. Itt van a piac, több nagyobb kereskedelmi egység, illetve az Apponyi út az Újtelepi rész felé vezet ki. Az Apponyi út esetében szélesítésre is jutott forrás, így a balesetveszélyes helyzeteket is megszüntettük – mondta.

A piac környékén is jobb lett a közlekedés lehetősége Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A polgármester kifejtette, minden évben két-három utat próbálnak megújítani, korszerűsíteni, ez a mostani ebbe a sorban jól beilleszkedik. A következőkben Sveiczer Sándor elmondta, a Versenyképes Járások Program ad lehetőséget arra, hogy a hivatal körüli parkolási anomáliákat megoldják, de jövő évben még további két-három utcát megújítanának Hevesen.

– A most befejezett beruházás hozzájárul a településközpont és a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségéhez, a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához, illetve a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztéséhez – húzta alá.