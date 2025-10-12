„Én nem látok más megoldást” – a földjük helyett a pohár telt be a hevesi gazdáknál

A hevesi gazdákkal beszélgetve az utóbbi években biztosan percek alatt szóba kerül a vármegyénket is egyre szélsőségesebben sújtó aszály problémája. A napokban Kozma Attila besenyőtelki egyéni vállalkozó arról beszélt portálunknak, hogy nagydobosi tököt vetett, de csak imitt-amott kelt ki, és már a napraforgó kelése is gyatra volt.

A hevesi gazdák előtt is sötét jövő áll, ha nem szállnak szembe az aszállyal

– A repce jól indult, de aztán jött az aszály, és hazavágta teljesen, de így volt a gabona is. Az is jól indult, hűvös csapadékos idő volt rá az év elején, utána bejött a jó két és fél hónap szárazság. Jó, ha 3-5 milliméter esett, amikor esett, de az nem csapadék. Különösen abban az időszakban, amikor a vegetációnak nagyon kellett volna a víz. Az a kicsi eső is azonnal elpárolgott, alig jutott a gyökérzónába. Kukoricát mi nem termelünk, itt az Észak-Alföldön az afrikai forróság meg a vízhiány miatt nem szerencsés. Akinek mégis volt, hektáronként 5-8 mázsára becsülte a termést, mert azt le se tartotta érdemesnek mérni, és le se adta. Itt az ősz, szántani, vetni kell, pedig tudom, hogy nem lesz belőle profit. Mégis bízok a jövőben, mert mit tehetnék mást? – tette fel inkább csak önmagának a kérdést Kozma Attila.

A hevesi gazdák közt van már, aki szembeszállt az aszállyal

Cseh Antal, a karácsondi Olga-Major Kft. tulajdonosa azzal kezdte beszélgetésünket, hogy minden eddiginél nagyobb mértékű aszály sújtotta a területeiket idén. Elmondta, hogy amióta gazdálkodik, nem volt rá példa, hogy a tenyészidőszak 6 hónapjában, április derekától október közepéig mindössze 159 milliméter csapadék hulljon, amikor pedig a legjobban kellett volna az eső. Elmondása szerint nála a legkevésbé a repce sérült, annak még jutott valamennyi víz a téli csapadékból. Utána a búza már csak olyan 75 százalékát adta az átlagnak, éppen csak meghaladta az 5 tonnát hektáronként. A kukorica katasztrofális volt, az 2,2 tonnát adott. A napraforgó is nagyon szórt volt, attól függően, hogy mi volt az elővetemény és milyen területen volt.

Az aszály tönkretette a kukoricatermést

