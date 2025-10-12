október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Márpedig, vetni kell!

3 órája

„Én nem látok más megoldást” – a földjük helyett a pohár telt be a hevesi gazdáknál

Címkék#aszály#csapadék#vízvisszatartás#kukorica#gazda

Az ideihez foghatóan száraz tenyészidőt még nem élt át, mondta a karácsondi termelő. A hevesi gazdákra is sötét jövő vár szerinte, ha nem tesznek valamit az aszály ellen.

Szabó István

A hevesi gazdákkal beszélgetve az utóbbi években biztosan percek alatt szóba kerül a vármegyénket is egyre szélsőségesebben sújtó aszály problémája. A napokban Kozma Attila besenyőtelki egyéni vállalkozó arról beszélt portálunknak, hogy nagydobosi tököt vetett, de csak imitt-amott kelt ki, és már a napraforgó kelése is gyatra volt.

A hevesi gazdák előtt is sötét jövő áll, ha nem szállnak szembe az aszállyal
A hevesi gazdák előtt is sötét jövő áll, ha nem szállnak szembe az aszállyal
Forrás: Kemma.hu

– A repce jól indult, de aztán jött az aszály, és hazavágta teljesen, de így volt a gabona is. Az is jól indult, hűvös csapadékos idő volt rá az év elején, utána bejött a jó két és fél hónap szárazság. Jó, ha 3-5 milliméter esett, amikor esett, de az nem csapadék. Különösen abban az időszakban, amikor a vegetációnak nagyon kellett volna a víz. Az a kicsi eső is azonnal elpárolgott, alig jutott a gyökérzónába. Kukoricát mi nem termelünk, itt az Észak-Alföldön az afrikai forróság meg a vízhiány miatt nem szerencsés. Akinek mégis volt, hektáronként 5-8 mázsára becsülte a termést, mert azt le se tartotta érdemesnek mérni, és le se adta. Itt az ősz, szántani, vetni kell, pedig tudom, hogy nem lesz belőle profit. Mégis bízok a jövőben, mert mit tehetnék mást? – tette fel inkább csak önmagának a kérdést Kozma Attila.

A hevesi gazdák közt van már, aki szembeszállt az aszállyal

Cseh Antal, a karácsondi Olga-Major Kft. tulajdonosa azzal kezdte beszélgetésünket, hogy minden eddiginél nagyobb mértékű aszály sújtotta a területeiket idén. Elmondta, hogy amióta gazdálkodik, nem volt rá példa, hogy a tenyészidőszak 6 hónapjában, április derekától október közepéig mindössze 159 milliméter csapadék hulljon, amikor pedig a legjobban kellett volna az eső. Elmondása szerint nála a legkevésbé a repce sérült, annak még jutott valamennyi víz a téli csapadékból. Utána a búza már csak olyan 75 százalékát adta az átlagnak, éppen csak meghaladta az 5 tonnát hektáronként. A kukorica katasztrofális volt, az 2,2 tonnát adott. A napraforgó is nagyon szórt volt, attól függően, hogy mi volt az elővetemény és milyen területen volt. 

Az aszály tönkretette a kukoricatermést
Forrás: MW-archív 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

"Sötét jövő elé néz ez a térség"

– Ha azt is bekalkuláljuk, hogy a felvásárlási árak egy fillérrel sem haladták meg a tavalyiakat, azt kell mondjam, összességében ez az év is veszteséges lesz. 

A környékbeli gazdákkal való beszélgetések után csak azt mondhatom, sötét jövő elé néz ez a térség – jelentette ki Cseh Antal.

Pedig a karácsondi gazda sokat tesz azért, hogy az aszálynak való kitettségét enyhítse. Már korábban elmondta portálunknak, hogy egy ideje az úgynevezett minimum tillage módszert alkalmazzák a talajművelésnél, ami egy talajlazító technológia. Az agresszív szántással, vagy mélylazítással szemben így a felső talajrétegben lévő víz nem veszik kárba. Cseh Antal arról is beszélt, hogy már kilenc éve szerves trágyáznak, gyakorlatilag minden 4-5. évben visszatérnek ugyanarra a területre a trágyával. Valószínű, hogy ez a szerves anyag megtart annyi csapadékot, hogy a növények nagy részének segít a túlélésben. Azzal együtt, ha nem javulnak a vízviszonyok, akkor óriási problémák lesznek, tette hozzá.

"A legsúlyosabb időszakokban 2-4 hétig fellélegezhetnének a növényeink"

– Mi már 7 éve készítjük a vízvisszatartással kapcsolatos terveket, de még most értünk el odáig, hogy talán kiadják a vízjogi engedélyt rá. Mérnöki irodákkal terveztettük a vízvisszatartó rendszert a területeink egy nagy részére. Az egészre, sajnos, nem lehet, mert a területi adottságok nem mindenütt alkalmasak. Ahol vannak átmenő erek, vízmosások, csatornák, ott a geodéták által kimért pontokra telepített, megfelelő vízkormányzó műtárgyakkal, tehát tiltókkal, bukókkal, a medrek eredeti szintre való visszaállításával tudnánk csapadékot visszatartani az esetleges nyári felhőszakadásokból. Mivel a víz a műtárgyak miatt nem tudna gyorsan lefutni az árokrendszeren, zivatarok után a visszatartott víz időlegesen akár 30-60 centiméterrel is képes lenne megemelni a talaj kapilláris vízszolgáltató képességét vagy gravitációs talajba szivárgással, vagy szivattyúkkal végzett vízátemeléssel. De segítene ez a téli csapadék visszatartásában is. Változna valamelyest a mikroklíma, és hogy ha a legsúlyosabb időszakokban csak 2-4 hétig fellélegezhetnének a növényeink, talán jobban át tudnák vészelni az aszályszakaszokat – magyarázta a karácsondi gazda. 

Nehéz helyzetben a mezőgazdaság. Aszály és vihar is pusztított a földeken 
Forrás:  MW-archív

"Amíg nem érkezik meg az elvi vízjogi engedély, addig egy kapavágást sem tehetünk"

– Újratisztítottuk az árokrendszert 8-10 évvel ezelőtt, mintegy 6-8 kilométeren karbantartottuk, de ezt rendszeresen végezni kell, mert idővel folyamatosan telehordja a szél porral, gazzal, s akkor végül gyakorlatilag feltöltődnek ezek az árkok. Most tehát ott tartunk, hogy minden feltételt teljesítettünk, valamennyi hatóság jóváhagyta a tervezett vízvisszatartó rendszerünket. Az utolsó pontra várunk, hogy az elvi vízjogi engedélyt kiadja az illetékes miskolci hivatal. A várakozás azért baj, mert mindaddig, amíg nem érkezik meg az elvi vízjogi engedély, addig egy kapavágást sem tehetünk meg a kivitelezésből. Én nem látok más megoldást. Ha nem tudjuk vízvisszatartással vagy némi öntözéssel biztonságosabbá tenni a mezőgazdasági termelést, annyira kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, hogy egyszerűen ellehetetlenül a tevékenységünk – hangsúlyozta Cseh Antal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu