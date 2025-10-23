30 perce
Hevesi tűzoltók munkáját ismerték el az ünnepen
Elismerésben részesültek a hevesi tűzoltók szerdán. A nemzeti ünnep alkalmából tanácsosi címet és előléptetést adományoztak számukra, ezzel is díjazva hosszú évek kiemelkedő munkáját.
Idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve az egri katasztrófavédelmi kirendeltség állománya. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon október 21-én, illetve a vármegyei katasztrófavédelem épületében október 22-én megtartott ünnepségeken kilenc kolléga részesült elismerésben - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Október 22-én délután a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagytermében a Himnuszt követően Mutnyánszki Tibor tűzoltó alezredes, informatikai osztályvezető mondott beszédet - írják.
Az 1956-os forradalom hősei nem szobrok és nem könyvlapok hősei voltak, hanem hús-vér emberek: diákok, akik tankok elé álltak; munkások, akik a gyárból a barikádokra mentek; asszonyok, akik sebesülteket ápoltak; családok, akik életüket kockáztatva bújtatták a forradalmárokat.
– emelte ki.
Az alezredes hangsúlyozta:
Ők mindannyian hozzátettek ahhoz, hogy ma szabadon élhessünk. Emlékezzünk rájuk méltósággal és tegyünk meg mindent azért, hogy örökségük soha ne halványuljon el!
Ezt követően az elismerésekben részesült tűzoltók névsorát olvasták fel:
Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsos címet adományozott Király Hajnalka tűzoltó alezredesnek, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének - fogalmaznak.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért október 23-i hatállyal soron kívül tűzoltó törzsőrmesterré előléptette Gergely Tamás tűzoltó őrmestert, a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, továbbá munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Karkusz Csaba Máté tűzoltó őrmestert, a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltóját - részletezik.
Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából, huzamos időn keresztül nyújtott kiemelkedő munkavégzése elismeréséül igazgatói dicséretben és jutalomban részesítette:
- Dr. Kovács Éva tűzoltó századost, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogtanácsosát;
- Istványi Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrs katasztrófavédelmi megbízottját;
- Samu András tűzoltó alezredest, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét;
- Molnár Péter tűzoltó századost, az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízott parancsnokát;
- Tuza Ervin címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert, az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, valamint
- Gulyás Imre tűzoltó főtörzsőrmestert, a Hevesi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokát.
Az ünnepséget a Szózat hangjai zárták.
Korábban megírtuk, hogy áprilisban közösen emlékezett meg a rendőrség és a katasztrófavédelem Szent György és Szent Flórián napjáról. Egy egri tűzoltó akkor kitüntetést is kapott.
