Természet
21 perce
Hibrid ragadozót vettek fel a Bükkben! Pont a vadkamera előtt ejtette el az áldozatát – fotók
Esti felvételeket tett közzé a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület. A zajos képeken egy különleges macska látható.
A Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület egy érdekes felvételt osztott meg követőivel. "Amikor kutatási programjaink spontán, de nem teljesen véletlenül találkoznak" - írták.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A közzétett képeken egy feltételezetten hibrid vadmacska hörcsögöt zsákmányol az esti órákban.
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
48 perce
Halálos baleset történt Verpeléten, útlezárás mellett tart a helyszínelés
Ezt ne hagyja ki!Önazonosság
Tegnap, 13:50
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Ezt ne hagyja ki!Humor
Tegnap, 10:20
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre