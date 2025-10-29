október 29., szerda

Természet

21 perce

Hibrid ragadozót vettek fel a Bükkben! Pont a vadkamera előtt ejtette el az áldozatát – fotók

Címkék#felvétel#Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület#vadmacska

Esti felvételeket tett közzé a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület. A zajos képeken egy különleges macska látható.

Heol.hu

A Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület egy érdekes felvételt osztott meg követőivel. "Amikor kutatási programjaink spontán, de nem teljesen véletlenül találkoznak" - írták.

Ilyen, mikor egy macska egy finom hörcsögöt talál
Forrás: Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület / Facebook

A közzétett képeken egy feltételezetten hibrid vadmacska hörcsögöt zsákmányol az esti órákban.

 

 

 

