Hibrid ragadozót vettek fel a Bükkben! Pont a vadkamera előtt ejtette el az áldozatát – fotók

A Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület egy érdekes felvételt osztott meg követőivel. "Amikor kutatási programjaink spontán, de nem teljesen véletlenül találkoznak" - írták.

Ilyen, mikor egy macska egy finom hörcsögöt talál

Forrás: Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület / Facebook

A közzétett képeken egy feltételezetten hibrid vadmacska hörcsögöt zsákmányol az esti órákban.