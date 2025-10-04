1 órája
Fagy, jég és túlélés – Egerben mesélnek a magyar Grönland-expedíciók hősei
Egerben különleges est várja azokat, akik vonzódnak a nagy utazások és extrém kalandok világához. Az előadáson testközelből hallhatunk a magyarok legendás Himalája expedíciók történeteiről.
Egyedülálló élményben lehet részük azoknak, akik október 7-én, kedden 18 órától ellátogatnak az Egri Polgárok Házába. A „Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai” című előadássorozat következő állomásán a magyar Grönland-expedíciók története kerül a középpontba.
A Himalája expedíciók titkai: mit élnek át a hegymászók a világ tetején?
Az est vendége Tarjányi István, sarkvidéki és Himalája-járó szakember, valamint Dr. Juhász Árpád geológus, utazó és ismert mesemondó. Az esemény házigazdája Kollár Lajos, aki maga is számos expedíció részese volt.
A különleges esten nemcsak izgalmas történetek és filmfelvételek várják a közönséget, hanem lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre is. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Korábban megírtuk, hogy március 13-án indult el ez a különleges életmód-sport előadássorozat.
A magyar Himalája-expedíciók érdekes arcai Egerben randevúznak
