2 órája
Folytatódik Kollár Lajos Himalája előadássorozata: most Grönland volt a terítéken
Kedden folytatódott a Kollár Lajos által vezetett eseménysorozat, amelynek negyedik előadása a "Szerelmünk Grönland" címet viselte. Már tavasszal is nagy sikert aratott az esemény, ez alkalommal is nagy számban vettek részt az érdeklődők.
Az Egri Polgárok Háza adott otthont kedden este a „Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai” című eseménysorozatnak, melynek házigazdája Kollár Lajos volt. A program vendégei között köszönthették Tarjányi Istvánt, aki Kollár Lajos himalájai és sarkvidéki túratársa, valamint dr. Juhász Árpádot, geológust, utazót és – ahogy a házigazda fogalmazott – „érdekes mesemondót”. Az eseményt Szabó Róbert, Heves Megye Közgyűlésének alelnöke nyitotta meg beszédével.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadáson az első Grönland expedíció történetéről meséltek
—Azért választottuk a grönlandi expedíciót, mert a téma maga is rendkívül izgalmas. Két magyar expedícióban vettünk részt Grönlandon, 1997-ben és 2001-ben. Az első alkalommal az expedíció sajnos meghiúsult, és majdnem nem tudtunk lejönni a hegyről. Emellett a grönlandi, illetve a sarkvidéki expedíciós utak különösen időigényesek és komoly állóképességet igényelnek, ezért érdemes róla beszélni – mondta Kollár Lajos.
Fagy, jég és túlélés – Egerben mesélnek a magyar Grönland-expedíciók hősei
Az első expedíció gyötrelme
Kollár Lajos elmesélte, hogy az 1997-es expedíció rendkívül nehéz volt. Komoly kihívást jelentett a felszerelés feljuttatása a hegyre, viharokba keveredtek, és nem mindig engedték őket a jégre. Emellett fegyvert is kellett vinniük a jegesmedvék miatt – és valóban kétszer is találkoztak velük. „Grönland azért is különleges, mert ez egy élő, lüktető ország, ahol találkozni lehet az eszkimókkal” – tette hozzá.
A magyar Himalája expedíciók érdekes arcaiFotók: Huszár Márk / Heol.hu
Az eseménysorozat nem ér véget, a következő előadást október tizennegyedikén rendezik meg - erről dr. Pajtók Gábor is hírt adott Facebook oldalán.
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban
Bombahír! Üzletet nyit Egerben a népszerű, trendi márka, erre senki sem számított!
Nagyon durva, mit nézett végig az egri állomás! Ilyen bestiális verekedést ritkán lát a város