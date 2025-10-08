Folytatódik Kollár Lajos Himalája előadássorozata: most Grönland volt a terítéken

Az Egri Polgárok Háza adott otthont kedden este a „Magyar Himalája expedíciók érdekes arcai” című eseménysorozatnak, melynek házigazdája Kollár Lajos volt. A program vendégei között köszönthették Tarjányi Istvánt, aki Kollár Lajos himalájai és sarkvidéki túratársa, valamint dr. Juhász Árpádot, geológust, utazót és – ahogy a házigazda fogalmazott – „érdekes mesemondót”. Az eseményt Szabó Róbert, Heves Megye Közgyűlésének alelnöke nyitotta meg beszédével.

A magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadáson Grönland volt fókuszban

Fotó: Huszár Márk

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A magyar Himalája expedíciók érdekes arcai című előadáson az első Grönland expedíció történetéről meséltek

—Azért választottuk a grönlandi expedíciót, mert a téma maga is rendkívül izgalmas. Két magyar expedícióban vettünk részt Grönlandon, 1997-ben és 2001-ben. Az első alkalommal az expedíció sajnos meghiúsult, és majdnem nem tudtunk lejönni a hegyről. Emellett a grönlandi, illetve a sarkvidéki expedíciós utak különösen időigényesek és komoly állóképességet igényelnek, ezért érdemes róla beszélni – mondta Kollár Lajos.