Hirtelen, csapatban jelentek meg az M25-ösnél Eger mellett – sokan inkább lassítottak, hogy elkerüljék a bajt – videó

Jó nagy csapat zavarta a közlekedést kedden reggel az M25-ös autóút andornaktályai felhajtójánál. A jó nagy csapatnyi madár, mielőtt bevette volna magát a környékbeli szőlőkbe, az Eger felé haladó oldal, külső sávjába, a felhajtó útra és a köztük lévő zöldterületre ült le, amikor autó jött, akkor tettek néhány kört, majd visszatelepedtek. Sok közlekedő óvatosságból inkább lassított, mint hogy a szélvédőjén kopogjon a raj.

Felrebbent, majd visszaült az úttestre a seregélycsapat

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

(Főoldali képünk forrása: Szántó György/Heol.hu)