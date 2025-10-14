Közlekedés
1 órája
Hirtelen, csapatban jelentek meg az M25-ösnél Eger mellett – sokan inkább lassítottak, hogy elkerüljék a bajt – videó
Több ezres fekete sereg gyülekezett a szőlők szomszédságában, kicsit zavarva az autóút forgalmát.
Jó nagy csapat zavarta a közlekedést kedden reggel az M25-ös autóút andornaktályai felhajtójánál. A jó nagy csapatnyi madár, mielőtt bevette volna magát a környékbeli szőlőkbe, az Eger felé haladó oldal, külső sávjába, a felhajtó útra és a köztük lévő zöldterületre ült le, amikor autó jött, akkor tettek néhány kört, majd visszatelepedtek. Sok közlekedő óvatosságból inkább lassított, mint hogy a szélvédőjén kopogjon a raj.
(Főoldali képünk forrása: Szántó György/Heol.hu)
