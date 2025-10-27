54 perce
Fát döntöttek a bicikliútra a lapátfogú pataklakók Egerben + fotók
Kidöntöttek egy fát a hódok Egerben a kerékpárút mentén. A hódoktól meg lehet védeni a fákat. Az állatok tevékenysége segíti növelni a táj vízmegtartó képességét.
Hódok munkájának a nyomával szembesült fotósunk az Eger-patak mentén húzódó kerékpárúton. A képek Felnémetnél készültek, egy fiatal fát úgy rágták meg a hódok, hogy az keresztül dőlt a bicikliúton. Az állatokat sokszor nem kedvelik az emberek, hiszen sok fiatal fa lesz az áldozatuk a gátépítés során.
A hódok jelenléte már több éve látványos Egerben, először 2022-ben foglalkoztunk velük részletesen. Akkor a Bükk sétány melletti hódvár és hódgát lebontásával kapcsolatban alakult ki némi vita a városon belül. Aggódó szülők keresték meg az önkormányzatot, mert szerintük ha gyermekeik a patakban játszanak, akkor balesetveszély fenyegeti őket a hódvár miatt. A bontási engedély megvolt, ám végül a hódok maradhattak, már csak azért is, mert ha elbontják a gátat, akkor újat építenek, amihez újra fára van szükségük. Egy időben az önkormányzat be is tekerte több fa törzsét, hogy ne rágják ki a hódok.
A hódok jelenléte nem probléma, sokkal inkább kihívás – vallja az egri környezetvédő + videó
A Hódtérkép program az állatok tevékenységének monitorozására indult. Közel ezer jelzés érkezett már hódok jelenlétével kapcsolatban, köztük egri észlelések is. A felsővárosi hódgátak lebontásával kapcsolatban Csathó Tibort, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökét kérdeztük arról, hogy hová tűntek a hódok és más országokban miért nem bontják, hanem építik a hódgátakat. Elmondta, a hód nem távolodik el messzire a vízfolyástól, de a közelében lévő fákat teljesen el tudja pusztítani. Ez a természet szempontjából azonban károkozás, hiszen a hódvár több, egymásra épülő pozitív hatást gyakorol az élővilágra. A védendő fák egyéni horganyzottacél-védőhálóval egyszerűen megvédhetők, egy 60-80 cm magas körbekerítés már elegendő a védekezésre. A kisebb ligetek pedig ugyanilyen magas kerítéssel szintén megvédhetők, a hód ugyanis nem szeret kerítést mászni. Fontos, hogy a hód találjon elegendő rágnivalót, ennek érdekében gyorsan növő fűz-fajokat telepíthetünk a vízfolyás közelében.
A hódok megváltoztatják az élőhelyüket
– Az eurázsiai hód Európa és Magyarország legnagyobb, vízi életmódhoz alkalmazkodott rágcsálófaja. Régóta vadászták húsáért és prémjéért ezért egész Európában kipusztult, nálunk 1854-ben ejtették el utolsó példányát. 1996 után kezdték el tudatosan visszatelepíteni, de már 1990 körül is érkeztek hódok, spontán módon, a már betelepített Ausztria és Szlovákia felől. Ma minden magyarországi folyón és számos kisebb, de erre alkalmas vízfolyás területén is jelen vannak – ismertette Csathó Tibor. Magyarázata szerint a hód kulcsfontosságú faj.
Lebontatnák a felsővárosi szülők a hódvárat, mert a gyerekek az Eger-patakban játszanak
– A létszámához képest jóval nagyobb hatással van környezetére, nélküle az adott élőhely drámaian máshogy nézne ki, más lenne a fajok összetétele és gazdagsága. Mint a zárókő egy boltívben: nélküle az egész épület összedől. Egy zárókő-faj hosszú távon még a domborzatra, vízviszonyokra, a táj felszíni alakulására is hatással van. Például pár tucat farkas visszatelepítése után 20 évvel a Yellowstone Park folyói sokkal kanyargósabbak, a partszakaszok sokszínűbbek, a partmenti erdők-mezők gazdagabbak lettek. Ez azért van, mert a farkasok miatt a jávorszarvasok megváltoztatták legelési és az ivó-helyekhez vezető útvonalaikat, nem éltek olyan „kényelmesen”, mint csúcsragadozó nélkül. Ráadásul a jávorszarvasok életmódjának megváltozása a part menti füzesek növekedését is magával hozta, ami a hódok visszatelepülését segítette ott, ami erre újabb hatalmas és pozitív változásokat indított el a teljes park életében, talajvíz viszonyaiban, szárazság-tűrésében is. Ezt az egymásra épülő „kaszkádhatást” eddig 5-6 esetben tudták csak pontosan felmérni és dokumentálni az ökológusok, de a környezetvédelmi-klímavédelmi és a biológiai sokszínűséggel foglalkozó tudományokra gyakorolt hatása már ez alapján is óriási – magyarázta az összefüggéseket.
Így pancsol az Eger-patakban az egyik hód a Bükk sétánynál + videó
