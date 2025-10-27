Fát döntöttek a bicikliútra a lapátfogú pataklakók Egerben + fotók

A Hódtérkép program az állatok tevékenységének monitorozására indult. Közel ezer jelzés érkezett már hódok jelenlétével kapcsolatban, köztük egri észlelések is. A felsővárosi hódgátak lebontásával kapcsolatban Csathó Tibort, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökét kérdeztük arról, hogy hová tűntek a hódok és más országokban miért nem bontják, hanem építik a hódgátakat. Elmondta, a hód nem távolodik el messzire a vízfolyástól, de a közelében lévő fákat teljesen el tudja pusztítani. Ez a természet szempontjából azonban károkozás, hiszen a hódvár több, egymásra épülő pozitív hatást gyakorol az élővilágra. A védendő fák egyéni horganyzottacél-védőhálóval egyszerűen megvédhetők, egy 60-80 cm magas körbekerítés már elegendő a védekezésre. A kisebb ligetek pedig ugyanilyen magas kerítéssel szintén megvédhetők, a hód ugyanis nem szeret kerítést mászni. Fontos, hogy a hód találjon elegendő rágnivalót, ennek érdekében gyorsan növő fűz-fajokat telepíthetünk a vízfolyás közelében.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hódok könnyedén kidöntik a fiatalabb fákat Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

A hódok megváltoztatják az élőhelyüket

– Az eurázsiai hód Európa és Magyarország legnagyobb, vízi életmódhoz alkalmazkodott rágcsálófaja. Régóta vadászták húsáért és prémjéért ezért egész Európában kipusztult, nálunk 1854-ben ejtették el utolsó példányát. 1996 után kezdték el tudatosan visszatelepíteni, de már 1990 körül is érkeztek hódok, spontán módon, a már betelepített Ausztria és Szlovákia felől. Ma minden magyarországi folyón és számos kisebb, de erre alkalmas vízfolyás területén is jelen vannak – ismertette Csathó Tibor. Magyarázata szerint a hód kulcsfontosságú faj.