október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hódok-kerékpárosok: 1-0

54 perce

Fát döntöttek a bicikliútra a lapátfogú pataklakók Egerben + fotók

Címkék#hód#kidőlt fa#Eger-patak

Kidöntöttek egy fát a hódok Egerben a kerékpárút mentén. A hódoktól meg lehet védeni a fákat. Az állatok tevékenysége segíti növelni a táj vízmegtartó képességét.

Szabadi Martina Laura

Hódok munkájának a nyomával szembesült fotósunk az Eger-patak mentén húzódó kerékpárúton. A képek Felnémetnél készültek, egy fiatal fát úgy rágták meg a hódok, hogy az keresztül dőlt a bicikliúton. Az állatokat sokszor nem kedvelik az emberek, hiszen sok fiatal fa lesz az áldozatuk a gátépítés során.

Rádőtöttek egy fát a hódok az egri kerékpárútra Fotó: Lénárt Márton/heol.hu
Rádöntöttek egy fát a hódok az egri kerékpárútra Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

A hódok jelenléte már több éve látványos Egerben, először 2022-ben foglalkoztunk velük részletesen. Akkor a Bükk sétány melletti hódvár és hódgát lebontásával kapcsolatban alakult ki némi vita a városon belül. Aggódó szülők keresték meg az önkormányzatot, mert szerintük ha gyermekeik a patakban játszanak, akkor balesetveszély fenyegeti őket a hódvár miatt. A bontási engedély megvolt, ám végül a hódok maradhattak, már csak azért is, mert ha elbontják a gátat, akkor újat építenek, amihez újra fára van szükségük. Egy időben az önkormányzat be is tekerte több fa törzsét, hogy ne rágják ki a hódok.

A Hódtérkép program az állatok tevékenységének monitorozására indult. Közel ezer jelzés érkezett már hódok jelenlétével kapcsolatban, köztük egri észlelések is. A felsővárosi hódgátak lebontásával kapcsolatban Csathó Tibort, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökét kérdeztük arról, hogy hová tűntek a hódok és más országokban miért nem bontják, hanem építik a hódgátakat. Elmondta, a hód nem távolodik el messzire a vízfolyástól, de a közelében lévő fákat teljesen el tudja pusztítani. Ez a természet szempontjából azonban károkozás, hiszen a hódvár több, egymásra épülő pozitív hatást gyakorol az élővilágra. A védendő fák egyéni horganyzottacél-védőhálóval egyszerűen megvédhetők, egy 60-80 cm magas körbekerítés már elegendő a védekezésre. A kisebb ligetek pedig ugyanilyen magas kerítéssel szintén megvédhetők, a hód ugyanis nem szeret kerítést mászni. Fontos, hogy a hód találjon elegendő rágnivalót, ennek érdekében gyorsan növő fűz-fajokat telepíthetünk a vízfolyás közelében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hódok könnyedén kidöntik a fiatalabb fákat Fotó: Lénárt Márton/heol.hu
A hódok könnyedén kidöntik a fiatalabb fákat Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

A hódok megváltoztatják az élőhelyüket

– Az eurázsiai hód Európa és Magyarország legnagyobb, vízi életmódhoz alkalmazkodott rágcsálófaja. Régóta vadászták húsáért és prémjéért ezért egész Európában kipusztult, nálunk 1854-ben ejtették el utolsó példányát. 1996 után kezdték el tudatosan visszatelepíteni, de már 1990 körül is érkeztek hódok, spontán módon, a már betelepített Ausztria és Szlovákia felől. Ma minden magyarországi folyón és számos kisebb, de erre alkalmas vízfolyás területén is jelen vannak – ismertette Csathó Tibor. Magyarázata szerint a hód kulcsfontosságú faj.

– A létszámához képest jóval nagyobb hatással van környezetére, nélküle az adott élőhely drámaian máshogy nézne ki, más lenne a fajok összetétele és gazdagsága. Mint a zárókő egy boltívben: nélküle az egész épület összedől. Egy zárókő-faj hosszú távon még a domborzatra, vízviszonyokra, a táj felszíni alakulására is hatással van. Például pár tucat farkas visszatelepítése után 20 évvel a Yellowstone Park folyói sokkal kanyargósabbak, a partszakaszok sokszínűbbek, a partmenti erdők-mezők gazdagabbak lettek. Ez azért van, mert a farkasok miatt a jávorszarvasok megváltoztatták legelési és az ivó-helyekhez vezető útvonalaikat, nem éltek olyan „kényelmesen”, mint csúcsragadozó nélkül. Ráadásul a jávorszarvasok életmódjának megváltozása a part menti füzesek növekedését is magával hozta, ami a hódok visszatelepülését segítette ott, ami erre újabb hatalmas és pozitív változásokat indított el a teljes park életében, talajvíz viszonyaiban, szárazság-tűrésében is. Ezt az egymásra épülő „kaszkádhatást” eddig 5-6 esetben tudták csak pontosan felmérni és dokumentálni az ökológusok, de a környezetvédelmi-klímavédelmi és a biológiai sokszínűséggel foglalkozó tudományokra gyakorolt hatása már ez alapján is óriási – magyarázta az összefüggéseket.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu