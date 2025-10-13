október 13., hétfő

Mi történhetett?

1 órája

Rejtélyes pusztítás az egerszalóki víztározónál + fotók

Címkék#hód#víztározó#fa

Senki sem számított rá, ami a víztározó partján történt.

Heol.hu

Egy olvasónk tájékoztatta portálunkat, hogy az egerszalóki víztározónál megjelentek a hódok, akik óriási kárt tesznek a fákban.

A hód úgy megrágcsálta a víztározónál álló egyik fát, hogy az kidőlt.
A hód úgy megrágcsálta a víztározónál álló egyik fát, hogy az kidőlt.
Forrás: Lénárt Lajos

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az egyik hód ugyanis úgy megrágcsálta a víztározónál álló egyik fát, hogy az kidőlt. Az általa kidöntött fa átmérője körülbelül 45 centiméter volt.

Valószínűleg a tavat tápláló patakon érkezhetett.

 - jegyezte meg olvasónk levelében.

A vízbe bedöntött fa
Forrás: Lénárt Lajos

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: pecatavak.hu)

 

 

