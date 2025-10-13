Mi történhetett?
1 órája
Rejtélyes pusztítás az egerszalóki víztározónál + fotók
Senki sem számított rá, ami a víztározó partján történt.
Egy olvasónk tájékoztatta portálunkat, hogy az egerszalóki víztározónál megjelentek a hódok, akik óriási kárt tesznek a fákban.
Az egyik hód ugyanis úgy megrágcsálta a víztározónál álló egyik fát, hogy az kidőlt. Az általa kidöntött fa átmérője körülbelül 45 centiméter volt.
Valószínűleg a tavat tápláló patakon érkezhetett.
- jegyezte meg olvasónk levelében.
(Főoldali képünk illusztráció, forrás: pecatavak.hu)
