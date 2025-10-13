Rejtélyes pusztítás az egerszalóki víztározónál + fotók

Egy olvasónk tájékoztatta portálunkat, hogy az egerszalóki víztározónál megjelentek a hódok, akik óriási kárt tesznek a fákban.

A hód úgy megrágcsálta a víztározónál álló egyik fát, hogy az kidőlt.

Forrás: Lénárt Lajos

Az egyik hód ugyanis úgy megrágcsálta a víztározónál álló egyik fát, hogy az kidőlt. Az általa kidöntött fa átmérője körülbelül 45 centiméter volt.

Valószínűleg a tavat tápláló patakon érkezhetett.

- jegyezte meg olvasónk levelében.

A vízbe bedöntött fa

Forrás: Lénárt Lajos

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: pecatavak.hu)