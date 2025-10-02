október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgalmakkal teli nap

33 perce

Hevesi tűzoltók nem mindennapi küzdelme – így zárult a recski horgászverseny

Címkék#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűzoltók#ponty#horgászverseny

Negyven órán át küzdöttek a recski víztározónál Heves vármegye tűzoltói, ahol minden kapás izgalmat és új reményt hozott. A horgászverseny nemcsak a halakról, hanem a csapatmunkáról és a hatalmas küzdelemről is szólt.

Heol.hu

Csapatépítő horgászversenyt szervezett Heves vármegye tűzoltóinak az elmúlt pénteken és szombaton az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A horgászverseny nemcsak a halakról, hanem a csapatmunkáról és a hatalmas küzdelemről is szólt
A horgászverseny nemcsak a halakról, hanem a csapatmunkáról és a hatalmas küzdelemről is szólt
Forrás: Molnár Péter tűzoltó százados

A sporteseményen huszonegy kétfős csapat, összesen negyvenkét Heves vármegyei hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt a recski Búzásvölgyi víztározónál. A részvevők negyven órán át figyelték a kapásjelzőket és kapáskor buzgón tekerték a damilt az orsóra. A verseny a sporthorgászat szellemében zajlott, a tűzoltók a mérlegelést követően minden halat visszaengedtek a vízbe. A pecások figyelme egy pillanatra sem lankadt, az éjszaka felváltva felügyeleték a botokat a csapatok tagjai. Az esemény a kikapcsolódásról is szólt, de az előkelő helyezéseket csak komoly küzdelemmel lehetett megszerezni. A versenyen kicsit több mint 371 kilogramm halat fogtak ki a horgászok, a legnagyobb fogás pedig egy 25,6 kilogrammos ponty volt - részletezik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A pecások figyelme egy pillanatra sem lankadt
Forrás: Molnár Péter tűzoltó százados

A vasárnapi eredményhirdetést követően az alábbiak szerint alakultak a helyezések:

  • „Fabony a tavon” - Sándor Zsolt és Szabó István
  • „Csipesz Carp Team” - Mészáros Dávid és Kriston Milán
  • „G&M Carp Team” - Márkus Attila és Gömöri Patrik
  • „Etalon Feeder Team” - Vincze-Pap Kálmán és Smuczer Balázs
  • „Felaláldozhatók” - Kovács Bence és Krizsó Kristóf
  • „Ali Dads” - Tóth Gábor és Molnár Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu