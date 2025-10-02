Hevesi tűzoltók nem mindennapi küzdelme – így zárult a recski horgászverseny

Csapatépítő horgászversenyt szervezett Heves vármegye tűzoltóinak az elmúlt pénteken és szombaton az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A horgászverseny nemcsak a halakról, hanem a csapatmunkáról és a hatalmas küzdelemről is szólt

Forrás: Molnár Péter tűzoltó százados

A sporteseményen huszonegy kétfős csapat, összesen negyvenkét Heves vármegyei hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt a recski Búzásvölgyi víztározónál. A részvevők negyven órán át figyelték a kapásjelzőket és kapáskor buzgón tekerték a damilt az orsóra. A verseny a sporthorgászat szellemében zajlott, a tűzoltók a mérlegelést követően minden halat visszaengedtek a vízbe. A pecások figyelme egy pillanatra sem lankadt, az éjszaka felváltva felügyeleték a botokat a csapatok tagjai. Az esemény a kikapcsolódásról is szólt, de az előkelő helyezéseket csak komoly küzdelemmel lehetett megszerezni. A versenyen kicsit több mint 371 kilogramm halat fogtak ki a horgászok, a legnagyobb fogás pedig egy 25,6 kilogrammos ponty volt - részletezik.

A pecások figyelme egy pillanatra sem lankadt

Forrás: Molnár Péter tűzoltó százados

A vasárnapi eredményhirdetést követően az alábbiak szerint alakultak a helyezések: