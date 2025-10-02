33 perce
Hevesi tűzoltók nem mindennapi küzdelme – így zárult a recski horgászverseny
Negyven órán át küzdöttek a recski víztározónál Heves vármegye tűzoltói, ahol minden kapás izgalmat és új reményt hozott. A horgászverseny nemcsak a halakról, hanem a csapatmunkáról és a hatalmas küzdelemről is szólt.
Csapatépítő horgászversenyt szervezett Heves vármegye tűzoltóinak az elmúlt pénteken és szombaton az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A sporteseményen huszonegy kétfős csapat, összesen negyvenkét Heves vármegyei hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt a recski Búzásvölgyi víztározónál. A részvevők negyven órán át figyelték a kapásjelzőket és kapáskor buzgón tekerték a damilt az orsóra. A verseny a sporthorgászat szellemében zajlott, a tűzoltók a mérlegelést követően minden halat visszaengedtek a vízbe. A pecások figyelme egy pillanatra sem lankadt, az éjszaka felváltva felügyeleték a botokat a csapatok tagjai. Az esemény a kikapcsolódásról is szólt, de az előkelő helyezéseket csak komoly küzdelemmel lehetett megszerezni. A versenyen kicsit több mint 371 kilogramm halat fogtak ki a horgászok, a legnagyobb fogás pedig egy 25,6 kilogrammos ponty volt - részletezik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vasárnapi eredményhirdetést követően az alábbiak szerint alakultak a helyezések:
- „Fabony a tavon” - Sándor Zsolt és Szabó István
- „Csipesz Carp Team” - Mészáros Dávid és Kriston Milán
- „G&M Carp Team” - Márkus Attila és Gömöri Patrik
- „Etalon Feeder Team” - Vincze-Pap Kálmán és Smuczer Balázs
- „Felaláldozhatók” - Kovács Bence és Krizsó Kristóf
- „Ali Dads” - Tóth Gábor és Molnár Péter
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban