A kábítószer-kereskedők retteghetnek, kíméletlen hajtóvadászatot folytatnak ellenük

Horváth László Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben leszögezi, hogy új korszakot nyitottak a kábítószer elleni küzdelemben. A drogügyi kormánybiztos posztjában hozzátette, hogy szóltak előre: a kábítószerek előállítóival és terjesztőivel nincs alku, a hajtóvadászat folytatódik ellenük.

Horváth László hajtóvadászatot hirdetett a kábítószer-terjesztők ellen.

– Egy új korszakba léptünk, semelyik kábítószer-kereskedő nem értheti félre, hogy nekik itt nincs helyük, radikálisan és kíméletlenül fellépünk a kábítószerek előállítóival és terjesztőivel szemben – árulta el a videóban Horváth László.

