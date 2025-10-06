2 órája
A kábítószer-kereskedők retteghetnek, kíméletlen hajtóvadászatot folytatnak ellenük
Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán ismét nyomatékosította: a kábítószer-előállítók és terjesztők elleni akciók tovább folytatódnak.
Horváth László Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben leszögezi, hogy új korszakot nyitottak a kábítószer elleni küzdelemben. A drogügyi kormánybiztos posztjában hozzátette, hogy szóltak előre: a kábítószerek előállítóival és terjesztőivel nincs alku, a hajtóvadászat folytatódik ellenük.
– Egy új korszakba léptünk, semelyik kábítószer-kereskedő nem értheti félre, hogy nekik itt nincs helyük, radikálisan és kíméletlenül fellépünk a kábítószerek előállítóival és terjesztőivel szemben – árulta el a videóban Horváth László.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a kormány célzott intézkedéseket hozott a GG Space Kft. botrányában érintett dolgozók megsegítésére Horváth László közbenjárása után:
