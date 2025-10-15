3 órája
A hospice világnapját ünnepelték, új főorvost is köszöntöttek
Kedden tartották a hospice világnapot az egri kórházban. A világnap alkalmából tartott megható ünnepségen dolgozók, önkéntesek és meghívott vendégek együtt idézték fel a két évtizedes munka értékeit. Az eseményen elhangzott beszédek, előadások és zenei műsorok mind azt a szeretetteljes szemléletet tükrözték, amely a hospice ellátás legfontosabb alapja: a jelenlét, az emberség és a méltóság megőrzése az élet utolsó szakaszában.
Az országban az elsők között, 21 évvel ezelőtt indult el a hospice ellátás a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórházban. Az ünnepségnek a kórház Refektóriuma adott otthont. A rendezvényen megható történetek hangzottak el, a kórház dolgozóit számos köszönet és elismerés illette, valamint ajándékokat is átadtak. Dr. Stankovics Éva főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a hospice munka rendkívül embert próbáló, hiszen a betegek utolsó napjaiban méltóságot, figyelmet és szeretetet adni óriási feladat és lelki teher. Hangsúlyozta, hogy az osztály dolgozói ezt mégis rendíthetetlen lelkesedéssel és alázattal végzik, ami példaértékű az egészségügyben. Dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató különleges bejelentést is tett: Dr. Márton Tibor az új főorvos a hospice osztályon.
Hospice - „az utolsó remény otthona”
Mindannyian ismerjük azt a csendet, azt az érzést, amikor egy szeretett hozzátartozónk kerül olyan helyzetbe, ahol már nem a gyógyulás a cél, hanem a méltó elkísérés, a fájdalom enyhítése, a szeretetteljes jelenlét. Eger városa mély hálával és tisztelettel tekint azokkal, akik több mint 2 évtizede fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a gyógyíthatatlan betegek utolsó heteit, hónapjait ne a magány, hanem az együttérzés, ne a félelem, hanem a szeretet, ne szenvedés, hanem a méltóság határozza meg. Én hiszem, hogy a hospice az utolsó remény otthona
-mondta Vágner Ákos, Eger polgármestere és megköszönte a város nevében az osztályon dolgozók munkáját.
Az Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium Színvarázs Csengettyűzenekara zenés műsorral készült, amelyben a Hallelujah is felcsendült. A rendezvényen különböző előadásokat is hallhattunk: Juhos Ferenc, a szlovákiai Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Centrum alapítója „A derékbatört fák” című előadásával készült, dr. Sipos Mihályné, az egri hospice osztály önkéntese saját tapasztalatairól beszélt, míg Kapaló Éva és Szurkosné Orosz Emese a mentőkutyák munkáját mutatta be.
Juhos Ferenc beszédében felidézte, hogy 22 évvel ezelőtt alapította meg a nádszegi hospice házat Szlovákiában, amely azóta is folyamatosan működik. Elmondta, hogy felvidéki magyarként elsőként hoztak létre ilyen intézményt az országban. Pontosan 24 évvel ezelőtt, egy pénteki napon kezdődött az építkezés – ő maga ült be akkor a kotrógépbe, hogy elindítsa a munkálatokat. Céljuk az volt, hogy valami olyat hozzanak létre, ami addig még nem létezett Szlovákiában – és ez sikerült is.
Dr. Sipos Mihályné, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház hospice osztályának önkéntese saját tapasztalatairól mesélt, hangsúlyozva, hogy munkájuk legfontosabb eleme a jelenlét – az, hogy ott vannak a betegek mellett. Elmondta, hogy ez a tevékenység számára nem megterhelő, mert örömmel végzi, és az osztályon valódi közösség alakult ki. Kiemelte, hogy csapatként dolgoznak, szeretnek együtt alkotni és kézműveskedni, ami erőt és feltöltődést ad mindannyiuknak.
Mesélni is szoktam nekik, ezek a mesék, úgy tapasztalom, hogy nagyon fontosak a betegeknek. Vannak komolyabb, tanulságosabb mesék. Ezekkel tudnak azonosulni és levonjuk a tanulságokat. De szoktam saját, kitalált, úgynevezett meséket is mondani
–mondta el az önkéntes. Azt is hozzátette, hogy a betegek kedvenc dalaikat is szokták kérni, és látja rajtuk, hogy ez visszarepíti őket a legszebb emlékeikhez és a boldog időkhöz. Számára csodálatos látni, hogy ezek a betegek máshol - a múltban járnak. Úgy vallja, hogy szerencsés, mivel az életkora miatt könnyen rá tud kapcsolódni a betegek történeteire, ismeri a régi üzleteket, a mesterségeket, az egyházi ünnepeket, divatot és a búcsúk hangulatát.
„A legkülönlegesebb nem az orruk, hanem a szívük”
Az utolsó előadók között szerepelt Kapaló Éva és Szurkosné Orosz Emese, akik ismertették, hogy a terápiás kutyák mi mindenre képesek: ők nem csak lelki támaszok, hanem érzékenyek a test biológiai változásaira is. Képesek felismerni, ha a beteg állapota romlik, az epilepsziás rohamokat akár órákkal korábban és még a daganatos betegségeket is kiszagolják. A COVID ideje alatt felismerte, ha valaki elkapta a járványt.
