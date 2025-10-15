A hospice világnapját ünnepelték, új főorvost is köszöntöttek

Dr. Sipos Mihályné, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház hospice osztályának önkéntese saját tapasztalatairól mesélt, hangsúlyozva, hogy munkájuk legfontosabb eleme a jelenlét – az, hogy ott vannak a betegek mellett. Elmondta, hogy ez a tevékenység számára nem megterhelő, mert örömmel végzi, és az osztályon valódi közösség alakult ki. Kiemelte, hogy csapatként dolgoznak, szeretnek együtt alkotni és kézműveskedni, ami erőt és feltöltődést ad mindannyiuknak.

Mesélni is szoktam nekik, ezek a mesék, úgy tapasztalom, hogy nagyon fontosak a betegeknek. Vannak komolyabb, tanulságosabb mesék. Ezekkel tudnak azonosulni és levonjuk a tanulságokat. De szoktam saját, kitalált, úgynevezett meséket is mondani

–mondta el az önkéntes. Azt is hozzátette, hogy a betegek kedvenc dalaikat is szokták kérni, és látja rajtuk, hogy ez visszarepíti őket a legszebb emlékeikhez és a boldog időkhöz. Számára csodálatos látni, hogy ezek a betegek máshol - a múltban járnak. Úgy vallja, hogy szerencsés, mivel az életkora miatt könnyen rá tud kapcsolódni a betegek történeteire, ismeri a régi üzleteket, a mesterségeket, az egyházi ünnepeket, divatot és a búcsúk hangulatát.

„A legkülönlegesebb nem az orruk, hanem a szívük”

Az utolsó előadók között szerepelt Kapaló Éva és Szurkosné Orosz Emese, akik ismertették, hogy a terápiás kutyák mi mindenre képesek: ők nem csak lelki támaszok, hanem érzékenyek a test biológiai változásaira is. Képesek felismerni, ha a beteg állapota romlik, az epilepsziás rohamokat akár órákkal korábban és még a daganatos betegségeket is kiszagolják. A COVID ideje alatt felismerte, ha valaki elkapta a járványt.