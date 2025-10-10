Ne maradjon otthon szombaton! Mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra

Márciusban a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felé, hogy augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja a katolikusok egyik legfontosabb ünnepe. Ennek tiszteletben tartásával a nemzetgazdasági miniszter elfogadta a KDNP javaslatát, így 2026-ban az augusztus 21-i munkanapot nem augusztus 15-én, hanem augusztus 8-án kell ledolgozni. Mutatjuk, hány hosszú hétvége és a munkaszombat vár rád 2026-ban.

Hány hosszú hétvége és a munkaszombat vár rád 2026-ban?

Forrás: Németh András Péter/Delmagyar.hu

Így alakulnak a hosszú hétvégék és munkaszombatok 2026-ban

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2026-ban januárban, augusztusban és decemberben módosítja a munkarendet, hogy az ünnepekhez igazodva kedvezőbb hétvégés beosztást biztosítson. A jövő év négynapos hosszú hétvégével indul, és míg idén öt ilyen hétvége volt, 2026-ban háromra számíthatunk.

Az augusztus 20-ához kapcsolódó négynapos nemzeti ünnep mellett két további munkanap-áthelyezés lesz: január 2-át január 10-én, míg december 24-ét december 12-én kell ledolgozni.

Ezek a változások hozzájárulnak a munka és a pihenés egyensúlyának javításához, valamint lehetőséget biztosítanak a hosszabb kikapcsolódásra: