Ne maradjon otthon szombaton! Mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra
Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os munkarendről szóló rendelet. Cikkünkből kiderül, hogy hány hosszú hétvége és munkaszombat vár rád jövőre.
Márciusban a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felé, hogy augusztus 15-e, Nagyboldogasszony napja a katolikusok egyik legfontosabb ünnepe. Ennek tiszteletben tartásával a nemzetgazdasági miniszter elfogadta a KDNP javaslatát, így 2026-ban az augusztus 21-i munkanapot nem augusztus 15-én, hanem augusztus 8-án kell ledolgozni. Mutatjuk, hány hosszú hétvége és a munkaszombat vár rád 2026-ban.
Így alakulnak a hosszú hétvégék és munkaszombatok 2026-ban
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2026-ban januárban, augusztusban és decemberben módosítja a munkarendet, hogy az ünnepekhez igazodva kedvezőbb hétvégés beosztást biztosítson. A jövő év négynapos hosszú hétvégével indul, és míg idén öt ilyen hétvége volt, 2026-ban háromra számíthatunk.
Az augusztus 20-ához kapcsolódó négynapos nemzeti ünnep mellett két további munkanap-áthelyezés lesz: január 2-át január 10-én, míg december 24-ét december 12-én kell ledolgozni.
Ezek a változások hozzájárulnak a munka és a pihenés egyensúlyának javításához, valamint lehetőséget biztosítanak a hosszabb kikapcsolódásra:
- január 2. (péntek) pihenőnap lesz, amelyet január 10-én (szombat) kell ledolgozni;
- augusztus 21. (péntek) helyett augusztus 8-án (szombat) lesz munkanap;
- december 24. (csütörtök) szintén szabadnap, ezért december 12-én (szombat) dolgozni kell.
