Ellátás

Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka

A kórházi tartózkodás ideje mindig megterhelő nemcsak fizikailag, de lelkileg is. Sokat számít a kórházi dolgozók hozzáállása a betegekhez ilyenkor. Egy hozzátartozó levelet írt arról, hogyan bántak a nagymamájával az egri kórház krónikus belgyógyászatán.

Heol.hu

Az egészségügyi dolgozók odaadó munkája gyakran a hétköznapok csendes hőstetteiben mutatkozik meg, amit egy hozzátartozó levele is bizonyít. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Facebook-oldalán egy levelet osztottak meg, amelyet egy ott ápolt beteg unokája küldött az intézménynek.

Forrás:   Berán Dániel/Heol.hu

A hozzátartozó levele a kórházi dolgozók munkáját méltatja

A levélíró nagymamája kórházi tartózkodása idején tapasztalta meg a Krónikus Belgyógyászati Osztály munkatársainak figyelmességét és gondoskodását. Levele így szól:

– Nagymamám bentléte alatt mindig azt tapasztaltam, hogy lelkiismeretesen ápoltak minden beteget. Mikor segítséget kértem, azonnal segítettek! Minden elismerésem az osztályon dolgozó ápolóknak! Szeretettel gondolok rájuk ezután is! – fogalmazott.

A sorok rámutatnak azokra a mindennapi erőfeszítésekre is, amelyeket az ápolók és egészségügyi dolgozók minden nap tesznek a betegek és hozzátartozóik jólétéért. Az ilyen történetek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a kórházi ellátás emberi kapcsolatokra és odafigyelésre is épül, nemcsak szakmai tudásra.

Az egri kórház sok levelet kap náluk gyógyult betegektől és hozzátartozóktól. Nemrég írtunk arról, hogy az urológiai osztály dolgozóiról írt egy beteg:

 

 

 

