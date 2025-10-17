Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka

Az egészségügyi dolgozók odaadó munkája gyakran a hétköznapok csendes hőstetteiben mutatkozik meg, amit egy hozzátartozó levele is bizonyít. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Facebook-oldalán egy levelet osztottak meg, amelyet egy ott ápolt beteg unokája küldött az intézménynek.

A Krónikus Belgyógyászati Osztály dolgozóit méltatta a hozzátartozó levele

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A hozzátartozó levele a kórházi dolgozók munkáját méltatja

A levélíró nagymamája kórházi tartózkodása idején tapasztalta meg a Krónikus Belgyógyászati Osztály munkatársainak figyelmességét és gondoskodását. Levele így szól:

– Nagymamám bentléte alatt mindig azt tapasztaltam, hogy lelkiismeretesen ápoltak minden beteget. Mikor segítséget kértem, azonnal segítettek! Minden elismerésem az osztályon dolgozó ápolóknak! Szeretettel gondolok rájuk ezután is! – fogalmazott.

A sorok rámutatnak azokra a mindennapi erőfeszítésekre is, amelyeket az ápolók és egészségügyi dolgozók minden nap tesznek a betegek és hozzátartozóik jólétéért. Az ilyen történetek emlékeztetnek bennünket arra, hogy a kórházi ellátás emberi kapcsolatokra és odafigyelésre is épül, nemcsak szakmai tudásra.

