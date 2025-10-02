Kitüntették a Megyeházán Heves vármegye legsportosabb nyugdíjasát, aki naponta 10 kilométert gyalogol

Az Idősek napja alkalmából szervezett ünnepséget a Megyeházán az Életet az Éveknek Heves Vármegyei Szervezete csütörtökön délelőtt. Az ünnepségen jelen volt Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, Lázár Tünde, az Életet az Éveknek Heves Vármegyei Szervezetének elnöke, valamint a szervezet idősbarát polgármesterei. A rendezvényen díjakat is átadtak, köztük a legsportosabb nyugdíjast is elismerték.

Az Idősek napja alkalmából rendezett ünnepségen Buborék Sándornét tüntették ki a legsportosabb nyugdíjasnak járó díjjal

Az Idősek napját idén 3. alkalommal ünnepelték a Megyeházán, mondta el a Heol.hu-nak Lázár Tünde, ahová a jelen alkalommal 120 vendég érkezett. Az ünnepség során 11 jubiláló házaspárt köszöntöttek, ahogy a klubok legidősebb tagjait is, és díjakat is osztottak ki.

Nagy Erzsó énekes és tanítványai előadásával kezdődött a program, ezek után dr. Pajtók Gábor mondott beszédet. Elmondta, hogy nem az életkor számít, hanem, hogy legyenek céljaink, amikért érdemes élni. Kitért arra is, hogy az idősek tudják a legjobban átadni a tudásukat, szükség van a bölcsességükre. Kiemelte a társas kapcsolatok fontosságát, a mozgást, a család szerepét az idősek életében.

Dr. Pajtók Gábor elmondta, hogy a családbarát politika a nyugdíjasokra is figyel. Kiemelte a nyugdíjak védelmét, a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot, de megemlítette a rezsivédelmet is és a Nők 40 lehetőségét is.

Csuhány Bence beszédében kifejtette, hogy az idősek napja lehetőég arra, hogy kifejezzük hálánkat az idősek iránt, hiszen munkájukkal hozzátettek ahhoz, hogy olyan életet élhessünk, amilyen most van. Kiemelte a nagyszülők szerepét az unokák nevelésében, a bölcsességet, tapasztalatot amelyet meg tudnak osztani a fiatalokkal, gyermekekkel. Kiemelte, hogy a legfontosabb dolog a családdal, barátokkal való időtöltés idős korban is.

Lázár Tünde röviden visszatekintett az idei, igen sűrű, programokkal teli évre. Idén csatlakoztak az Aktív Magyarország Mozgással, tudással az aktív időskorért programjához. A hagyományos programokon túl szerveztek megyei szinten eseményeket: memóriatréninget, online kurzusokat a klubvezetők számára, örömtáncot, túrákat és gyaloglást. Kiemelte, hogy a minőségi időskor megéléséhez szemléletváltásra van szükség: a mozgás, a közösség segít frissen maradni, megtartani az egészséget.