október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világnap

1 órája

Hála és tisztelet a gyöngyösi idősek világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen

Címkék#ünnepség#Szókovács Péter#Mátra Művelődési Központ#idősek világnapja

Így ünnepelték az időseket Gyöngyösön. A polgármester képekben osztotta meg az estét.

Heol.hu
Hála és tisztelet a gyöngyösi idősek világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen

Hála és tisztelet a gyöngyösi idősek világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen

Forrás: Szókovács Péter / Facebook

Telt házas városi ünnepségen köszöntötték Gyöngyös szépkorúit a Mátra Művelődési Központban, ahol az Operett-Musical Voices Társulat megénekeltette és szórakoztatta a közönséget - írta Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Külön köszöntötték azokat a gyöngyösi házaspárokat is, akik idén 50. és 60. házassági évfordulójukat ünnepelték.

Október elsején több helyszínen is köszöntötték az időseket. A gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában is megünnepelték a szépkorúakat szerdán.

Füzesabonyban a művelődési házban tartották a rendezvényt: "az idősek életútja, tapasztalata és bölcsessége pótolhatatlan értéket képvisel a családokban és a közösségben".

Csütörtök délelőtt az Idősek napja alkalmából szervezett ünnepséget a Megyeházán az Életet az Éveknek Heves Vármegyei Szervezete is megtartotta.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu