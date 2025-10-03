Hála és tisztelet a gyöngyösi idősek világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen

Telt házas városi ünnepségen köszöntötték Gyöngyös szépkorúit a Mátra Művelődési Központban, ahol az Operett-Musical Voices Társulat megénekeltette és szórakoztatta a közönséget - írta Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere.

Külön köszöntötték azokat a gyöngyösi házaspárokat is, akik idén 50. és 60. házassági évfordulójukat ünnepelték.

Október elsején több helyszínen is köszöntötték az időseket. A gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában is megünnepelték a szépkorúakat szerdán.