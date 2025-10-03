1 órája
Hála és tisztelet a gyöngyösi idősek világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen
Így ünnepelték az időseket Gyöngyösön. A polgármester képekben osztotta meg az estét.
Forrás: Szókovács Péter / Facebook
Telt házas városi ünnepségen köszöntötték Gyöngyös szépkorúit a Mátra Művelődési Központban, ahol az Operett-Musical Voices Társulat megénekeltette és szórakoztatta a közönséget - írta Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere.
Külön köszöntötték azokat a gyöngyösi házaspárokat is, akik idén 50. és 60. házassági évfordulójukat ünnepelték.
Október elsején több helyszínen is köszöntötték az időseket. A gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában is megünnepelték a szépkorúakat szerdán.
Füzesabonyban a művelődési házban tartották a rendezvényt: "az idősek életútja, tapasztalata és bölcsessége pótolhatatlan értéket képvisel a családokban és a közösségben".
Csütörtök délelőtt az Idősek napja alkalmából szervezett ünnepséget a Megyeházán az Életet az Éveknek Heves Vármegyei Szervezete is megtartotta.
