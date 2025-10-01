45 perce
Egerben róluk szólt ma minden! Szépkorúakat, házasokat ünnepelt a város, díjakat is átadtak a sportcsarnokban – fotókkal, videóval
Ünnepi rendezvényt tartottak kedden a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, ahol a szépkorúakat és a jubiláló házaspárokat köszöntötték. Az idősek világnapja alkalmából szervezett eseményen elismeréseket adtak át, megható köszöntők hangzottak el, és kulturális műsorral tisztelegtek az idősebb generáció előtt.
Kedden a Kemény Ferenc Sportcsarnok adott otthont az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségnek, ahol a szépkorúakat és a jubiláló házaspárokat köszöntötték. Az eseményen elsőként Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnöke üdvözölte a megjelenteket.
– Az ENSZ 1990-ben nyilvánította ezt a napot az idősek világnapjának, azóta ünnepeljük önöket. Hagyomány, hogy egyszer egy évben kifejezzük megbecsülésünket ilyen ünnepi körben. Az idősek napja a tiszteletről szól, mely magában foglalja az elfogadást, a támogatást, a szeretet, és annak a kifejezését, hogy mi, idősebbek is hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak – fejtette ki. Hozzátette, szükség van arra az élettapasztalatra, a higgadt, nyugodt bölcsességre, mellyel a szépkorúak rendelkeznek.
Idősek Világnapja: ötven, ötvenöt, hatvan és hatvanöt éve házasokat is köszöntöttek Egerben
Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Önkormányzat elnöke is köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, különleges ez a nap, mely egy alkalom, lehetőség arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és hálát adjunk az idősebb generációért.
– Arra bátorítok mindenkit, hogy a lehető legtöbb időt töltsék szeretteik körében, és találják meg a mindennapi célokat
– húzta alá.
Vágner Ákos, Eger polgármestere is szólt az ünnepeltekhez.
– Az idősek világnapja nem csak egy hivatalos alkalom, hanem egy olyan pillanat, amikor megállunk egy percre és tisztelettel, szeretettel fordulunk önök felé, azok felé, akik sok-sok évtized óta alakítják közösségünk arcát, lelkét és értékeit
– mondta.
Idősek napja a Kemény Ferenc körcsarnokbanFotók: Huszár Márk
A köszöntők után átadták az Idősbarát Polgármesteri címet, ezt Farkas Sándor, Verpelét első embere vett át, illetve a Nyugdíjas Közösségi díj is gazdára talált, ezt ezúttal Lászka Anna, a Hevesi Nyugdíjas Egyesület elnöke, illetve a hatvani Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub kapta meg. Majd a jubiláló házastársakat is megünnepelték, így az 50, 55, 60 és 65 éve egymás mellett élőket. 65 éve tart ki egymás mellett a selypi Király Ernő és felesége Király Ernőné. Az ünnepség kultúrműsorral zárult, verseket, különböző dalokat és táncokat láthatott a közönség.
