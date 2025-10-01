Egerben róluk szólt ma minden! Szépkorúakat, házasokat ünnepelt a város, díjakat is átadtak a sportcsarnokban – fotókkal, videóval

Kedden a Kemény Ferenc Sportcsarnok adott otthont az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségnek, ahol a szépkorúakat és a jubiláló házaspárokat köszöntötték. Az eseményen elsőként Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetségének elnöke üdvözölte a megjelenteket.

Köszöntötték a jubiláló házaspárokat is az idősek világnapja alkalmából Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

– Az ENSZ 1990-ben nyilvánította ezt a napot az idősek világnapjának, azóta ünnepeljük önöket. Hagyomány, hogy egyszer egy évben kifejezzük megbecsülésünket ilyen ünnepi körben. Az idősek napja a tiszteletről szól, mely magában foglalja az elfogadást, a támogatást, a szeretet, és annak a kifejezését, hogy mi, idősebbek is hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak – fejtette ki. Hozzátette, szükség van arra az élettapasztalatra, a higgadt, nyugodt bölcsességre, mellyel a szépkorúak rendelkeznek.