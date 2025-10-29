Olyan attrakció nyílik a hevesi városban, hogy egyből rárepülnek a fiatalok! Nemsokára jöhet a nyitóbuli!

A projekt útja napjainkig nem volt zökkenőmentes

A projekt útja napjainkig nem volt zökkenőmentes. Ez év januárjában – a 2024-es önkormányzati választások eredménye alapján megváltozott városvezetés és átalakult grémium – Gyöngyösön felülvizsgálta a folytatás lehetőségét.

– Az előző városvezetés minden projektötletét felülvizsgáljuk, a vállalt céljainkkal egyezőeket megtartjuk, ahol pedig szükségesnek érezzük, ott változtatni fogunk. Kobzi Tamással, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével ma bemutatkoztunk Kassán, és személyesen tájékozódtunk a közös projekt részleteiről a kassai partner munkatársainál: ez a fejlesztési terv azok közé tartozik, melyet tovább fogunk vinni – hangsúlyozta 2025. januárjában Szókovács Péter a Facebook-oldalán.

Az engedélyes terv, illetve a kivitelezés költségvetései között 300 millió forint eltérés volt

Ez év októberében Kobzi Tamás tájékoztatást adott a képviselő-testületnek a projekt jelenlegi állásáról.

– Tavaly augusztusban megszületett az önkormányzati határozat, amelyben a képviselő-testület támogatta a pályázat megvalósítását, valamint a szükséges 89 ezer 597 euró önerő biztosítását. A támogató okirat aláírására 2024. december 17-én került sor. 2025. február 26. volt a közbeszerzési eljárás megindításnak napja, annak lezárása május 5-én történt. A közbeszerzés elhúzódását a kiegészítő tájékoztatások kérése az ajánlattévők részéről, hiánypótlás kérése, vitarendezési kérelem érkezése, és ezáltal kétszeri szerződéskötési moratórium okozta. 2025. május 19-én kötöttünk szerződést a nyertessel a 90 napos teljesítési határidejű tervezési feladatra, amelyet határidőre elvégzett. Előteljesítési lehetősége volt a vállalkozónak, de a teljesítési idő lerövidítését nagymértékben befolyásolta, hogy az első körben elkészített kiviteli költségvetés 300 millió forinttal nagyobb összegre jött ki, mint az egy évvel korábbi engedélyes terv költségvetése volt. Az egyeztetések, költségek tételes vizsgálata és projekt opciókra bontása adta meg a lehetőséget, hogy ki lehessen írni a feltételes közbeszerzést a kivitelező kiválasztására a rendelkezésre álló forrás terhére – részletezte Kobzi Tamás.