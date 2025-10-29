51 perce
Olyan attrakció nyílik a hevesi városban, hogy egyből rárepülnek a fiatalok! Nemsokára jöhet a nyitóbuli!
A gyöngyösi Püspöki úti műemléképületek Interreg pályázati támogatásból történő átalakítása a tervek szerint a jövő nyáron befejeződik. Az ifjúsági központ létrehozásának célja a fiatalok helyben tartása és a közösségi terek fejlesztése.
A tervek szerint jövő nyáron elkészül a gyöngyösi ifjúsági központ a Püspöki út 23. számú műemléki épületben, amely egykor érseki intézőház és pince volt, tájékoztatott a mátraalji városháza. Közlésük szerint a projekt tervezett fizikai befejezése 2026. július 31.
Az Innovatív ifjúsági központok Gyöngyösön és Kassán (Interreg) elnevezésű projekt indulásáról 2023-ban írtunk portálunkon, amikor az akkori gyöngyösi képviselő-testület a szeptemberi ülésén arról döntött, hogy benyújtják az uniós pályázatot a kassai Rovás Egyesülettel közösen ifjúsági és közösségi terek fejlesztésére. A két város a pályázat sikeres elbírálásáról 2024. április 16-án kapott értesítést. A 2 millió 660 ezer euró teljes költségű projektben a támogatás összege Gyöngyös részére több mint 1 millió 433 ezer euró, Kassa számára pedig meghaladja a 694 ezer eurót.
Az ifjúsági központ leendő épülete már 1503-ban használatban volt érseki borpinceként
A határon átnyúló pályázati program keretében olyan fejlesztések valósulnak meg párhuzamosan, amelyek célja, hogy a két város fiataljainak modern, közösségi és kulturális programoknak otthont adó helyszíneket hozzanak létre. Mindez azt jelenti, hogy Gyöngyös és Kassa közösen dolgozik a fiatalok helyben tartásán és a közösségi terek fejlesztésén.
A gyöngyösi beruházással kapcsolatban 2024. júniusában láttak napvilágot a részletek. A Püspöki utca 23. szám alatt található műemléki, egykori érseki intézőház a feljegyzések szerint már 1503-ban részben vagy egészben használatban volt. Az épület állaga leromlott az elmúlt évtizedekben, azonban nagy lehetőség rejlik az U-alakú pincézett ingatlanban, amelyhez nagy zöldterület is tartozik. Az épület mindkét szintjén közösségi terek lesznek kialakítva. A földszinten kávézó, találkozóhely, előadásra és oktatásra alkalmas termek, valamint közösségi munkavégzéshez kialakított helyiségek és egy digitális tartalomgyártó szoba épül. A pincében – hasonlóan a kassai helyszínhez – egy művészeti teret alakítanak ki kis méretű színpaddal klubkoncertek számára. Ezen a szinten helyezkednek majd el a gépészeti és raktárhelyiségek is. Az udvaron szakemberek segítségével felmérték és megtervezték zöldfelületek rehabilitációját a helyi adottságoknak és a kor környezeti elvárásainak megfelelően. A kültéri kiszolgálás érdekében megépül egy külső vizesblokkal ellátott pavilonépület is, asztalokkal, székekkel, sütési és főzési lehetőséggel.
Új életre kel a gyöngyösi Angyal csárda is
A projekt útja napjainkig nem volt zökkenőmentes
A projekt útja napjainkig nem volt zökkenőmentes. Ez év januárjában – a 2024-es önkormányzati választások eredménye alapján megváltozott városvezetés és átalakult grémium – Gyöngyösön felülvizsgálta a folytatás lehetőségét.
– Az előző városvezetés minden projektötletét felülvizsgáljuk, a vállalt céljainkkal egyezőeket megtartjuk, ahol pedig szükségesnek érezzük, ott változtatni fogunk. Kobzi Tamással, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével ma bemutatkoztunk Kassán, és személyesen tájékozódtunk a közös projekt részleteiről a kassai partner munkatársainál: ez a fejlesztési terv azok közé tartozik, melyet tovább fogunk vinni – hangsúlyozta 2025. januárjában Szókovács Péter a Facebook-oldalán.
Az engedélyes terv, illetve a kivitelezés költségvetései között 300 millió forint eltérés volt
Ez év októberében Kobzi Tamás tájékoztatást adott a képviselő-testületnek a projekt jelenlegi állásáról.
– Tavaly augusztusban megszületett az önkormányzati határozat, amelyben a képviselő-testület támogatta a pályázat megvalósítását, valamint a szükséges 89 ezer 597 euró önerő biztosítását. A támogató okirat aláírására 2024. december 17-én került sor. 2025. február 26. volt a közbeszerzési eljárás megindításnak napja, annak lezárása május 5-én történt. A közbeszerzés elhúzódását a kiegészítő tájékoztatások kérése az ajánlattévők részéről, hiánypótlás kérése, vitarendezési kérelem érkezése, és ezáltal kétszeri szerződéskötési moratórium okozta. 2025. május 19-én kötöttünk szerződést a nyertessel a 90 napos teljesítési határidejű tervezési feladatra, amelyet határidőre elvégzett. Előteljesítési lehetősége volt a vállalkozónak, de a teljesítési idő lerövidítését nagymértékben befolyásolta, hogy az első körben elkészített kiviteli költségvetés 300 millió forinttal nagyobb összegre jött ki, mint az egy évvel korábbi engedélyes terv költségvetése volt. Az egyeztetések, költségek tételes vizsgálata és projekt opciókra bontása adta meg a lehetőséget, hogy ki lehessen írni a feltételes közbeszerzést a kivitelező kiválasztására a rendelkezésre álló forrás terhére – részletezte Kobzi Tamás.
Gyöngyös és Kassa együttműködésének hosszú távú céljai is vannak
– Közben a projekt megkezdésekor megvásárolt, és a telekösszevonás miatt műemlékké nyilvánított Püspöki út 21. számú ingatlan bontási engedélyeztetése zajlott idén áprilistól júniusig. Augusztus 29-én érkezett meg a végleges ajánlattételi felhívás és kivitelezői szerződéstervezet, amely szeptember elsején lett jóváhagyva. Szeptember 26-án történt a közbeszerzés visszavonása – a tisztázó kérdések kapcsán felmerült alkalmassági feltétek módosítása kizárólag a felhívás visszavonását követően volt megtehető. Az ismételt felhívás megindítása folyamatban van – összegezte a grémium számára Kobzi Tamás október derekán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Gyöngyös és Kassa együttműködésének hosszú távú céljai is vannak. Az intézmények fenntartásával szeretnék biztosítani, hogy a fiatalok számára közös programokat, művészeti és kulturális eseményeket szervezzenek, valamint további fejlesztéseket valósítsanak meg. Ebből a célból Kassa egy központi helyén fekvő felújított épület – a MaJel Rovás Központ – pincéjét újítják meg olyan funkciókkal ellátva, amely egy új, a fiatalokat célzó találkozóhellyé emelheti a helyszínt.
Nem hagyják veszni Gyöngyösön a Kassával közösen nyert pénzt
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek