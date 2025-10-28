Humor
3 órája
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz
Egy hatvani étterem mosdó tábláján igazán humoros karakterek jelennek meg.
Egy hatvani gofrizó mosdójelölése igencsak kitűnik a már megszokott táblák közül. Az uniszex WC-t gyakorlatilag nem csak nők és férfiak használhatják, ugyanis a táblán különféle humoros piktogramok sorakoznak.
Pontosan, kik is használhatják az illemhelyet?
- Cilinderes úriember, valószínűleg varázsló
- Terhes nő
- Robot
- Hercegnő
- Férfi
- Nő
- Király
- Sellő
- Szuperhős (Batman)
- Idegen vagy űrlény
