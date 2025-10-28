október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Humor

3 órája

Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz

Címkék#illemhely#piktogram#WC

Egy hatvani étterem mosdó tábláján igazán humoros karakterek jelennek meg.

Heol.hu

Egy hatvani gofrizó mosdójelölése igencsak kitűnik a már megszokott táblák közül. Az uniszex WC-t gyakorlatilag nem csak nők és férfiak használhatják, ugyanis a táblán különféle humoros piktogramok sorakoznak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Pontosan, kik is használhatják az illemhelyet?

  • Cilinderes úriember, valószínűleg varázsló
  • Terhes nő
  • Robot
  • Hercegnő
  • Férfi
  • Király 
  • Sellő
  • Szuperhős (Batman)
  • Idegen vagy űrlény 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu