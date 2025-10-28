Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz

Egy hatvani gofrizó mosdójelölése igencsak kitűnik a már megszokott táblák közül. Az uniszex WC-t gyakorlatilag nem csak nők és férfiak használhatják, ugyanis a táblán különféle humoros piktogramok sorakoznak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Pontosan, kik is használhatják az illemhelyet?