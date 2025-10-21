48 perce
Vitamindús ételekkel erősítsük az immunrendszert! - a királyi főszakács tanácsai Gyöngyösről
Az őszi-téli időszakban fokozottan fontos a vitaminok tudatos bevitele a szervezetünkbe. Az immunrendszer erősítése érdekében fontos változtani a főzési technikán, hogy vitaminokban gazdag készételeket ehessük. Nagy Zoltán királyi főszakács adott tippeket ehhez.
A tél és az járványidőszak közeledtével az immunrendszer erősítése különösen aktuális kérdéssé vált. A fokozott vitaminbevitel a szervezetünkbe, a zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztása közismerten elengedhetetlen ehhez. A helyes táplálkozás azonban nem nélkülözheti a vitaminokat tartalmazó főtt, sült ételek fogyasztását sem. A Gyöngyösön élő Nagy Zoltán királyi főszakács, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesteroktatója beszélt portálunknak arról, hogyan süssünk-főzzünk úgy, hogy maradjanak nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok a készételben, néhány finom és egészséges szezonális étek receptjét is ajánlva.
Nagy Zoltán azzal kezdte, hogy valóban alapvető fontosságú a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása.
– Viszont, próbáljunk meg mindig a szezonális zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. Az üzletek, a zöldségesek polcain ma már minden kapható, bármilyen hónapban megyünk is be. Ez nagyon csábító, de ne hagyjuk magunkat elcsábítani például egy januárban kapható görögdinnye vagy eper látványától. A szezonális termékekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag található. A tél közeledtével átmenetileg félretehetjük a táplálkozási elveinket, az őszi-téli időszakban lehet egy kicsit zsírosabb ételeket enni, emellett a hüvelyeseket mindenképpen tegyük be az étrendünkbe. A savanyított zöldségeket, savanyú káposztát, magvakat, dióféléket nyersen érdemes fogyasztani. A fermentált ételek, a joghurt, kefír, savanyú káposzta is nagyon fontosak. Utóbbi például tökéletes vacsora lehet zsíros kenyérrel. A fermentált ételek nemcsak vitaminokat, de probiotikumokat is tartalmaznak, ami a bélflórának nagyon jót tesz, immunerősítő – magyarázta Nagy Zoltán.
Az immunrendszer erősítése a főzési technikánkon is múlik
Ahhoz, hogy a készételekben minél több vitamin megmaradjon, változtatni kell a főzési technikánkon, tette hozzá a főszakács.
– A rövid hőkezelés a kulcsa mindennek. Magyarul, gőzöléssel, párolással, vagy a sütőben kíméletesebb eljárással történő sütés után sokkal több vitamin megmarad az ételben. A legnagyobb probléma az, hogy ma már nem rágunk eleget. Fogorvosok mondják, hogy találkoznak olyan furcsasággal, amikor a gyereknek nincs annyi foga, amennyi kellene – ez a felmenők rágást egyre kevésbé igénylő táplálkozásának már jelentkező genetikai következménye. Nagyon fontos lenne tehát, hogy ne főzzünk szét mindent, válasszuk inkább a gőzölést, a párolást. Ha például zöldséget akarunk köretnek készíteni, semmiképpen ne főzzük, csak hogy puhább legyen, mert a főzővízzel a vízben oldódó vitaminokat kiönjük. Ha mégis főzéssel akarunk párolt zöldséget készíteni, sokkal kevesebb vizet használjunk – tanácsolta Nagy Zoltán.
"A főzéshez szánt zöldséget nem tárolgassuk napokig"
– A főzéshez szánt zöldséget ne tárolgassuk napokig. Minél rövidebb idő telik el a vásárlás és a felhasználás között, annál magasabb lesz a vitamintartalma. Vannak olyan zöldségek, amiket nem is érdemes hűtőbe tenni. A paradicsomot például egyáltalán ne tegyük be a hűtőbe, mert elveszíti a vitamintartalmát. A zöldségeket mindig csak a főzés előtt aprítsuk, daraboljuk fel. Helytelenül járunk el, ha a vasárnapi húslevesbe – a könnyebbség kedvéért – már szombaton megtisztítjuk, feldaraboljuk, ráadásul még vízbe is tesszük a leveszöldséget. Így ugyanis a felületén lévő, vízben oldódó vitaminokat teljesen elveszítjük. Annak a levesben kellene kioldódnia. A húslevesnek éppen ez a jelentősége, hogy magába a levesbe oldódnak ki a hasznos anyagok – magyarázta a mesteroktató.
A hulladékcsökkentési hét Hevesben is az élelmiszer-pazarlásra fókuszál
Nagy Zoltán szezonális "vitaminbomba" ételekről is beszélt portálunknak. Ilyen például a sütőtökből és répából készült krémleves gyömbérrel, egy kis tökmaggal megszórva.
"Ebben megmaradnak a kioldódott vitaminok, ásványi anyagok"
– A hagymát, fokhagymát egy kis olajon vagy zsíradékon megpirítjuk. Én, ha a sertészsírt meg az olajat összehasonlítom, inkább a sertészsírt választanám, abból kevesebbet kell hozzátenni. Ha valaki irtózik a zsírtól, tehet a hagyma alá egy pici vizet. Abban összefonnyad kicsit, és a végén, amikor elveszti a vizet, akkor fog pirulni. Ezzel ugyanazt a hatást érjük el. Az olivaolajat egyáltalán nem szeretem használni sütésre, mert ha hővel érintkezik, minden jótékony tulajdonságát elveszíti. A megpirított hagymához, fokhagymához hozzáadjuk a felkockázott sütőtököt, répát, és belereszelünk egy két centiméteres darab friss gyömbért. Még egy kicsit átpároljuk, majd felönjük vagy vízzel, vagy alaplével. Alaplét levesekhez úgy készíthetünk, hogy amikor megmossuk és megtisztítjuk a répát, zöldséget, karalábét, zellert, egyebeket, akkor a nyesedékeket egy kis vízben felfőzzük. Ebben megmaradnak a kioldódott vitaminok, ásványi anyagok. Felöntjünk vele a sütőtökös, répás, gyömbéres mixet, majd maximum 20 percig főzzük. Minél kisebbre vannak darabolva a zöldségek, annál kevesebb főzési idő kell. Botmixerrel krémesítjük, sót, borsot teszünk hozzá, tehetünk rá egy kis pirított tökmagot, meg néhány csepp tökmagolajat. A tökmagolajat ne érje hő, annyi elég, amennyit az étel tetejére rácsepegtetünk – részletezte Nagy Zoltán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
"A legjobb immunerősítő, finom saláta lesz belőle"
– A céklát például nem csak főzni lehet, de jól megmosva, sóágyra téve sütőben is megsüthetjük. Ott 40-50 percig sütjük, majd feldaraboljuk. Tökéletes köret, a sült krumplit ki lehet váltani ezzel. A céklát le is reszelhetjük nyersen egy almával, egy pici tormát teszünk hozzá, lehet ízlés szerint sózni, és máris a legjobb immunerősítő, finom saláta lesz belőle. Sült-, natúr-, de akár még egy rántott húshoz is kiváló. A kicsit édeskés, savanykás, földes íze nagyon jól érvényesül ezekhez. Az ínyencek egy kis citromot is csepegtethetnek bele. D-vitamin forrást jelentenek a halak. Minél több halat kellene fogyasztanunk, de úgy, hogy azokat is minél kevesebb hőhatás érje. Egy lazacot például, ha a bőrös felén sütünk 5 percig, majd a másik felét újabb 5 percig, az bőven elég ahhoz, hogy átpárolódjon, átsüljön az egész hal – fejtette ki Nagy Zoltán.
"Az egyoldalú táplálkozást el kellene már felejtenünk"
Ősszel-télen nyugodtan elővehetjük a kicsit zsírosabb ételeinket, az is hozzájárul a szervezetünk védelméhez.
– Ne most akarjunk nagyon fittek lenni, csak sovány húsokat enni, például kizárólag csirkemellet. Ezt az egyoldalú táplálkozást el kellene már felejtenünk. Ott van a derék Jókai-bablevesünk, amiben van hüvelyes zöldség és picit zsírosabb hús. A rántott húst sütőben is el lehet készíteni. Vagy például fasírtot halból is készíthetünk. Igazából nem is tudom, hogy elszoktunk attól, vagy hozzá sem szoktunk, hogy egy bizonyos ételt másból is el lehet készíteni, mint hagyományosan. A vitamindúsabb, egészségesebb és változatosabb táplálkozáshoz csupán a gondolkodásunkat kell kicsit átállítanunk, a megszokásainkat kell levetkőznünk – foglalta össze Nagy Zoltán.
Ismered a magyarok kedvenc nyári egytálételét? - Itt vannak a királyi főszakács tanácsai a szezonkezdetre
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút