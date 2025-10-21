Vitamindús ételekkel erősítsük az immunrendszert! - a királyi főszakács tanácsai Gyöngyösről

A tél és az járványidőszak közeledtével az immunrendszer erősítése különösen aktuális kérdéssé vált. A fokozott vitaminbevitel a szervezetünkbe, a zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztása közismerten elengedhetetlen ehhez. A helyes táplálkozás azonban nem nélkülözheti a vitaminokat tartalmazó főtt, sült ételek fogyasztását sem. A Gyöngyösön élő Nagy Zoltán királyi főszakács, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesteroktatója beszélt portálunknak arról, hogyan süssünk-főzzünk úgy, hogy maradjanak nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok a készételben, néhány finom és egészséges szezonális étek receptjét is ajánlva.

Az immunrendszer erősítése vitamindús készételekkel is lehetséges - a húsleves levével elfogyasztjuk az abba kioldódott vitaminokat is

Forrás: mindmegette.hu

Nagy Zoltán azzal kezdte, hogy valóban alapvető fontosságú a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása.

– Viszont, próbáljunk meg mindig a szezonális zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. Az üzletek, a zöldségesek polcain ma már minden kapható, bármilyen hónapban megyünk is be. Ez nagyon csábító, de ne hagyjuk magunkat elcsábítani például egy januárban kapható görögdinnye vagy eper látványától. A szezonális termékekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag található. A tél közeledtével átmenetileg félretehetjük a táplálkozási elveinket, az őszi-téli időszakban lehet egy kicsit zsírosabb ételeket enni, emellett a hüvelyeseket mindenképpen tegyük be az étrendünkbe. A savanyított zöldségeket, savanyú káposztát, magvakat, dióféléket nyersen érdemes fogyasztani. A fermentált ételek, a joghurt, kefír, savanyú káposzta is nagyon fontosak. Utóbbi például tökéletes vacsora lehet zsíros kenyérrel. A fermentált ételek nemcsak vitaminokat, de probiotikumokat is tartalmaznak, ami a bélflórának nagyon jót tesz, immunerősítő – magyarázta Nagy Zoltán.

Az immunrendszer erősítése a főzési technikánkon is múlik

Ahhoz, hogy a készételekben minél több vitamin megmaradjon, változtatni kell a főzési technikánkon, tette hozzá a főszakács.

– A rövid hőkezelés a kulcsa mindennek. Magyarul, gőzöléssel, párolással, vagy a sütőben kíméletesebb eljárással történő sütés után sokkal több vitamin megmarad az ételben. A legnagyobb probléma az, hogy ma már nem rágunk eleget. Fogorvosok mondják, hogy találkoznak olyan furcsasággal, amikor a gyereknek nincs annyi foga, amennyi kellene – ez a felmenők rágást egyre kevésbé igénylő táplálkozásának már jelentkező genetikai következménye. Nagyon fontos lenne tehát, hogy ne főzzünk szét mindent, válasszuk inkább a gőzölést, a párolást. Ha például zöldséget akarunk köretnek készíteni, semmiképpen ne főzzük, csak hogy puhább legyen, mert a főzővízzel a vízben oldódó vitaminokat kiönjük. Ha mégis főzéssel akarunk párolt zöldséget készíteni, sokkal kevesebb vizet használjunk – tanácsolta Nagy Zoltán.