október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Indul a pályázat: kedvezményes hatvani lakás fiataloknak

Címkék#Belügyminisztérium#MR Közösségi Lakásalap#Lépj Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program

Fiatal vagy, és gyermekvédelmi gondoskodásból léptél ki? Most Hatvanban kedvezményes lakás vár rád. A pályázat november 12-ig nyitva áll.

Heol.hu

Gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdet nyílt pályázatot egy hatvani lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekvédelmi gondoskodásból kilépve lakhatási lehetőséget keresnek – közölte közleményben a program.

Egy hatvani lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára lehet pályázni Fotó: Hatvani Hírlap
Egy hatvani lakás rendkívül kedvezményes bérleti jogára lehet pályázni Fotó: Hatvani Hírlap

Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A programban jelenleg meghirdetett hatvani lakás 49 négyzetméteres, felújított, hosszú távú lakhatásra alkalmas. A bérleti díja az első évben mindössze 10 ezer forint havonta, és kauciót sem kell fizetni. A lakást a bérlők a harmadik év után kedvező feltételek mellett akár meg is vásárolhatják. A pályázatra jelentkezni 2025. november 12-ig lehet. További részletes információk a lakásról és a pályázatról ide kattintva olvashatók.

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatalok számára. A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből 41 már gazdára talált. A bérlők 42 százaléka betöltötte a 25. életévét, nagyjából felük pedig családdal, gyermekkel együtt költözött, a pályázaton tehát olyanoknak is érdemes elindulniuk, akik több mint tíz évvel ezelőtt váltak nagykorúvá a gyermekvédelmi rendszerben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu