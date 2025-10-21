Robbanás előtt a járvány Hevesben? Már küldik a vakcinákat a helyi rendelőkbe

Dr. Kristofori György elmondta, hogy a hétvégén megérkezett a közlemény a háziorvosi rendelőkbe a térítésmentes oltóanyaggal kapcsolatban. Mint kiemelte, a közleményben szó volt arról, az oltás elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése. Az influenzavírusok szempontjából a kockázati csoportba tartozók védőoltása a legfontosabb, vagyis akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, illetve akik ezen személyeket az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik.

A siroki háziorvos elmondta, hogy a háziorvosi rendelőkbe a magyar gyártmányú 3Fluart vakcina érkezik majd október 27-én, ez a 3 éven felüliek számára adható be. Ez inaktivált oltóanyag, amelyben több vírus antigénje is megtalálható.

Közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban rendelkezésre álló összesített adatait is, amelyek szerint a tavalyi idényben 557 ezer 184 három éven felüli személy kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást országosan, ebből 410 ezer 570-en (73,7 százalék) volt 60 éves vagy annál idősebb.

– A megadott adatok szerint a 60 éven felüliek influenza elleni átoltottsága 2011-től csökkenő tendenciát mutatott, majd 2016-ot követően ismét emelkedett. 2020-ban a COVID-járvány miatti emelkedés és relatíve magas átoltottságot követően megint csökkenő tendenciát mutatott az oltottak aránya, és az elmúlt 15 évet tekintve 2024-ben volt a legalacsonyabb – részletezte.