Robbanás előtt a járvány Hevesben? Már küldik a vakcinákat a helyi rendelőkbe
Közeleg az influenzaszezon, sokan már keresik az oltóanyagot a rendelőkben. Dr. Kristofori György siroki háziorvos tájékoztatott, hogy már tudják, mikor érkezik az influenza elleni védőoltás.
Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk azzal, hogy közeleg az influenzaszezon. Akkor Dr. Kristofori György siroki háziorvos elmondta, hogy az influenza nagyon változó vírus, ezért évről évre újabb hatóanyagot kell gyártani, hogy követhessük ezt a változékonyságot. Most arról tájékoztatta a Heol.hu-t, hogy már megérkezett az iránymutatás, amely az idei járvánnyal, az ingyenes influenza elleni védőoltással kapcsolatos.
Másik cikkünkben dr. Maszárovics Zoltán, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház infektológusa, orvos-igazgatója elmondta, hogy a krónikus betegek, az idősek, a legyengült immunrendszerűek a legveszélyeztetettebb csoportok, ahogy korábban is. Érdemes felvenni az influenza elleni védőoltást, hogy a januárban csúcsosodó járvány előtt kialakuljon a védettség. Az influenza már november, december környékén megjelenik.
Dr. Kristofori György elmondta, hogy a hétvégén megérkezett a közlemény a háziorvosi rendelőkbe a térítésmentes oltóanyaggal kapcsolatban. Mint kiemelte, a közleményben szó volt arról, az oltás elsődleges célja a súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okozta halálesetek megelőzése. Az influenzavírusok szempontjából a kockázati csoportba tartozók védőoltása a legfontosabb, vagyis akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, illetve akik ezen személyeket az influenzavírus átadása révén veszélyeztethetik.
A siroki háziorvos elmondta, hogy a háziorvosi rendelőkbe a magyar gyártmányú 3Fluart vakcina érkezik majd október 27-én, ez a 3 éven felüliek számára adható be. Ez inaktivált oltóanyag, amelyben több vírus antigénje is megtalálható.
Közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban rendelkezésre álló összesített adatait is, amelyek szerint a tavalyi idényben 557 ezer 184 három éven felüli személy kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást országosan, ebből 410 ezer 570-en (73,7 százalék) volt 60 éves vagy annál idősebb.
– A megadott adatok szerint a 60 éven felüliek influenza elleni átoltottsága 2011-től csökkenő tendenciát mutatott, majd 2016-ot követően ismét emelkedett. 2020-ban a COVID-járvány miatti emelkedés és relatíve magas átoltottságot követően megint csökkenő tendenciát mutatott az oltottak aránya, és az elmúlt 15 évet tekintve 2024-ben volt a legalacsonyabb – részletezte.
Az influenza elleni védőoltás célcsoportjai
Az influenza elleni oltást kiemelten ajánlják a következő célcsoportok számára:
3 évesnél idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett
- krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, pl. asztmás betegek;
- súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt csökkent légzésfunkciójú betegek;
- szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a megfelelően beállított magasvérnyomásbetegséget);
- veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotú betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
- krónikus máj- és vesebetegek;
- anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;
- tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt);
- rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt, gondozott személyek;
60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül;
Várandós és gyermekvállalást tervező nők, szoptatós anyák egészségi állapotuktól függetlenül
- várandós nők; mind az anya magasabb kockázata, mind a megszületett csecsemő akár 6 hónapig tartó védettsége érdekében
- azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális időszakára tervezik;
- azok a nők, akik szoptatnak, ezáltal csökkentve nemcsak az anya, hanem a csecsemő anya általi influenza fertőzésének kockázatát
Ajánlják azoknak is, akik a fenti kategóriákba tartozókat megfertőzhetik:
- egészségügyi dolgozók
- ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények dolgozói, beleértve a szociális ellátásban foglalkoztatott dolgozókat is
Ezt tudniuk kell a betegeknek
Dr. Kristofori György elmondta, hogy azok, akik még soha nem kaptak influenza elleni védőoltást, az első oltást követően egy hónappal ismétlőoltást kell, hogy kapjanak. Kiemelte, hogy 3 éven aluli gyermekek számára van lehetőség orrspray formájában is beadni a hatóanyagot, hogy ne kelljen szúrni, de ez a fajta oltóanyag nem az orvosi rendelőkben található, hanem a gyógyszertárakban.
Kiemelte, hogy az oltóanyagot hűtve, 2 és 8 fok között, sötét helyen kell tárolni, hogy hatékonyságát ne veszítse el, ugyanakkor lefagyasztani nem szabad.
– A gyógyszertárakban vényre (esetlegesen munkáltatói költségtérítéssel) is beszerezhető az oltóanyag. Fontos, hogy minél többen oltassák be magukat a közlekedési, rendészeti, oktatási, közellátási feladatot teljesítők közül, valamint a diákotthonok, kollégiumok lakói és más közösségek tagjai között – hívta fel a figyelmet a siroki háziorvos.
