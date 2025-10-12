Van, akinek végzetes is lehet – ezért érdemes beadatni az influenza elleni oltást

Az influenza elleni védőoltások ugyan még nincsenek a patikákban, de a háziorvosi rendelőkben egyre gyakrabban kérdés, hogy mikor lesznek elérhetőek. Az influenzáról beszélgettünk dr. Kristofori György siroki háziorvossal, aki elmondta, hogy még várják az oltóanyagot és a pontos utasításokat is. A járvány egyelőre nem kezdődött el.

Közeleg az influenzaszezon, érdemes oltatni magunkat

A háziorvos elmondta, hogy még nem érdemes keresni az oltást, csak pár hét múlva, október végén, november elején szokott érkezni a rendelőkbe az oltóanyaggal kapcsolatos minden információ. Ez tartalmazza az oltóanyag nevét, összeételét, benne van, hogy melyiket lehet gyermekeknek adni, kinek ingyenes.

Az influenza nagyon változó vírus, ezért évről évre újabb hatóanyagot kell gyártani, hogy követhessük ezt a változékonyságot. A déli féltekén most van vége a télnek, és azok a vírusok, amelyek ott fertőztek, most errefelé terjednek, így azt a hatóanyagot kell tenni az oltásba, ami ezek ellen hatékony

– magyarázta dr. Kristofori György.

Hozzátette, hogy a covid óta kevesebben keresik az oltást, mint a korábbi években. A covid alatt alig volt influenza, háttérbe szorult, de a tavalyi évben nagyon sokáig tartott a szezon és nagyon kemény volt. Ennek ellenére a megrendelt ingyenes oltóanyagból sok megmaradt, nem adatták be azok közül sem sokan, akik ingyenes oltásra jogosultak, a koronavírus-járvány alatti oltások visszavetették az oltakozási kedvet.

Az influenza tünetei

A háziorvos kitért arra is, hogy maga vírus sokat szelídült ahhoz képest, hogy 1918-19-ben spanyolnáthaként több millió ember vesztette életét a megbetegedésben. Akkor ismeretlen volt ez a vírus, és tarolt, de azóta már sokkal enyhébb tünetei vannak és enyhébb a lefolyása is. Január közepétől március végéig tart az influenzaszezon, de volt példa arra is, hogy már novemberben elkezdődött, azonban ez nem jellemző.

A tünetei hasonlóak a többi felsőlégúti megbetegedéshez, de vannak különbségek.

A többi vírusos megbetegedéshez képest nem torokfájással kezdődik, hanem hirtelen lecsap. Az ember jól érzi magát, aztán a semmiből jön egy igen magas láz, 39 fok körüli, de 41-ig is felmehet. Ezzel együtt jön az általános levertség, fejfájás, végtag- és ízületi fájdalmak. Hányinger is előfordulhat

– sorolta dr. Kristofori György.