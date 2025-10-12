október 12., vasárnap

Van, akinek végzetes is lehet – ezért érdemes beadatni az influenza elleni oltást

influenza, oltás

Az őszi-téli időszakban egyre több a felsőlégúti megbetegedés. A hűvös idő kedvez a vírusok terjedésének, és az influenzaszezon is közeledik.

Elek Andrea

Az influenza elleni védőoltások ugyan még nincsenek a patikákban, de a háziorvosi rendelőkben egyre gyakrabban kérdés, hogy mikor lesznek elérhetőek. Az influenzáról beszélgettünk dr. Kristofori György siroki háziorvossal, aki elmondta, hogy még várják az oltóanyagot és a pontos utasításokat is. A járvány egyelőre nem kezdődött el.

Közeleg az influenzaszezon, érdemes oltatni magunkat
Közeleg az influenzaszezon, érdemes oltatni magunkat
Forrás: Unger Tamás/vaol.hu

A háziorvos elmondta, hogy még nem érdemes keresni az oltást, csak pár hét múlva, október végén, november elején szokott érkezni a rendelőkbe az oltóanyaggal kapcsolatos minden információ. Ez tartalmazza az oltóanyag nevét, összeételét, benne van, hogy melyiket lehet gyermekeknek adni, kinek ingyenes.

Az influenza nagyon változó vírus, ezért évről évre újabb hatóanyagot kell gyártani, hogy követhessük ezt a változékonyságot. A déli féltekén most van vége a télnek, és azok a vírusok, amelyek ott fertőztek, most errefelé terjednek, így azt a hatóanyagot kell tenni az oltásba, ami ezek ellen hatékony

– magyarázta dr. Kristofori György.

Hozzátette, hogy a covid óta kevesebben keresik az oltást, mint a korábbi években. A covid alatt alig volt influenza, háttérbe szorult, de a tavalyi évben nagyon sokáig tartott a szezon és nagyon kemény volt. Ennek ellenére a megrendelt ingyenes oltóanyagból sok megmaradt, nem adatták be azok közül sem sokan, akik ingyenes oltásra jogosultak, a koronavírus-járvány alatti oltások visszavetették az oltakozási kedvet.

Az influenza tünetei

A háziorvos kitért arra is, hogy maga vírus sokat szelídült ahhoz képest, hogy 1918-19-ben spanyolnáthaként több millió ember vesztette életét a megbetegedésben. Akkor ismeretlen volt ez a vírus, és tarolt, de azóta már sokkal enyhébb tünetei vannak és enyhébb a lefolyása is. Január közepétől március végéig tart az influenzaszezon, de volt példa arra is, hogy már novemberben elkezdődött, azonban ez nem jellemző.

A tünetei hasonlóak a többi felsőlégúti megbetegedéshez, de vannak különbségek.

A többi vírusos megbetegedéshez képest nem torokfájással kezdődik, hanem hirtelen lecsap. Az ember jól érzi magát, aztán a semmiből jön egy igen magas láz, 39 fok körüli, de 41-ig is felmehet. Ezzel együtt jön az általános levertség, fejfájás, végtag- és ízületi fájdalmak. Hányinger is előfordulhat

– sorolta dr. Kristofori György.

Szavai szerint a láz 2-4 napig is tarthat, amikor enyhülni kezd, jönnek a hurutos tünetek: nátha, száraz köhögés, torokfájás. A láz megszűnésével azonban még nincs vége a veszélynek.

– Mindannyiunk szervezetében vannak olyan baktériumok, amiket észre sem veszünk, bennünk élnek, nem okoznak gondot. Amikor egy ilyen komolyabb betegség során legyengül a szervezetünk, akkor ezek a baktériumok szaporodni kezdenek, szaprofitából patogénné válnak, vagyis felülfertőzést okoznak – magyarázta a háziorvos.

Bennünk élő baktériumok
A Házipatika cikke szerint a baktériumok számára hasznos, a gazdaszervezet számára közömbös együttélési forma a kommenzalizmus. Ez esetben a baktériumokkal asztalközösségben vagyunk, az ember által elfogyasztott táplálékból fogyasztanak. Ilyen baktériumaink szaprofita életmódot folytatnak, azaz a lebontó szervezetek közé tartoznak, és a számunkra értéktelen salakanyagokból táplálkoznak.

Mint elmondta, felülfertőződés esetén jön a hurutos köhögés csúnya köpettel és csúnya orrváladékkal. Ebben az esetben kezdődhet az antibiotikumos kezelés, egyéb esetben tüneti kezelést alkalmaznak, akár gyógynövényekkel is.

Dr. Kristofori György felhívta a figyelmet arra is, van olyan is, amikor az influenzás beteg nem lázasodik be. Normál esetben az immunrendszer védekezési módja a láz, amelyet a vírusok ellen bevet. Magas láz esetén a szervezet pusztítja a kórokozókat, ebben az esetben a beteg hamarabb gyógyul. Areaktív esetben, vagyis amikor a szervezet nem reagál, nem lázasodik be, az immunrendszer nem ad jó választ a megbetegedésre, és emiatt nehezebben is gyógyul.

– Semmiképpen ne lábon hordjuk ki az influenzát! Egyrészt a környezetünkben lévő embereket is megfertőzzük, másrészt a felülfertőződés is könnyebben létrejöhet – figyelmeztetett a háziorvos.

Mire jó az oltás?

A védőoltással kapcsolatban dr. Kristofori György elmagyarázta, hogy nem egyforma az összetétele, évről évre újítani kell. Olyan optimális védőanyagot gyártanak, amely kivédi a fertőzést, de ez nem minden esetben sikerül. Mint mondta, volt olyan év, amikor a B variáns ellen oltottak, de mégis az A variáns támadott.

– Az influenza elleni oltás nem ad tartós védettséget, minden évben meg kell újítani a vírus változékonysága miatt. Nem ad 100 százalékos védelmet sem, csak olyan 75-80 százalék körülit – jelentette ki a háziorvos.

Hozzátette, hogy ennek ellenére érdemes oltatni magunkat, mert ebben az esetben, ha valaki elkapja a betegséget, sokkal enyhébb tünetekkel kell szembenéznie, mint oltás nélkül. Kiemelte, hogy minimális mellékhatása lehet az oltásnak, de nem olyan súlyos, mint a valódi betegség.

– Az oltás legyengített vírust tartalmaz, hogy az immunrendszer időben fel tudja ismerni majd az esetlegesen bejutó vírust, és időben fel tudja venni a harcot ellene. Ha korán elkezd védekezni a szervezet, akkor még a tünetek jelentkezése előtt is legyőzheti a vírust, vagy csak enyhe tüneteket tapasztal majd a beteg – magyarázta.

Vannak, akikre különösen veszélyes az influenza

Elmondta, hogy az influenza mindenkire veszélyes, de különösen veszélyben vannak a kisgyermekek, főleg a csecsemők, akiknek még nem alakult ki az immunrendszere, így nem tudnak védekezni sem a vírus ellen. Veszélyes azokra is, akik immunszupresszánsokat szednek, mivel ezek elnyomják az immunrendszert, és a kemoterápiában részt vevőkre is.

Hozzátette, hogy a COPD-ben, azaz krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedőkre nézve is kockázatos a betegség, hiszen amúgy is légzőszervi betegségük van, sokan ráadásul még dohányoznak is, őket el is viheti az influenza. Az inzulinos cukorbetegek és az elhízott emberek számára is rizikós, ők is ingyenesen kaphatják meg az oltást.

 

 

