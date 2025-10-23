október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Természeti csoda

2 órája

Háborítatlan paradicsom lehet most a tiéd a Bükk ölelésében + fotók

Címkék#állatvilág#ház#ingatlan#eladó#Bükk

A Bükk lábánál rejtőzik Magyarország egyik legkülönlegesebb magánbirtoka: 60 hektáros, érintetlen oázis, ahol a természet önmagát adja, és minden fa, bokor, virág ott nőtt, ahova a jóisten teremtette. Egy hely, ahol a madarak dalolnak, a vaddisznók szaladnak, és a tó vizében megpihen a napfény.

Heol.hu

A Vidéki házak, családi házak, ingatlanok Magyarországon nevű Facebook-csoportban bukkant fel egy mesébe illő birtok, amely mintha egy regény lapjairól lépett volna elő. A Bükk lábánál fekvő, bájosan hullámzó terület két oldalról ölel körbe egy 1200 méteres völgyet, és valódi menedéket kínál mindazoknak, akik a természet békéjét keresik. Az öt különböző tölgyfaj, az erdei és feketefenyők, a nyír, nyár, gyertyán és akác mellett vadon nőtt gyümölcsfák és cserjék teszik teljessé a tájat, amelynek erdei ösvényei és fái különleges, szinte gyógyító energiát árasztanak.

ingatlan, Bükk, Harsány
Ezt a mesebeli ingatlant 400 millió forintért tudod megvásárolni
Forrás: Vidéki házak, Családi házak, ingatlanok Magyarországon/Facebook.com

Mesébe illő ingatlan a Bükk lábánál – ez egy valódi paradicsom a természet szerelmeseinek

A terület gazdag állatvilágának részei a szarvasok, dámok, őzek, nyulak, vaddisznók, rókák, borzak és mókusok, mellettük kilencféle kétéltű és nyolcvan madárfaj talál otthonra. Egyedi, többféle élőhely és mikroklíma jellemzi a birtokot, amelyhez hasonló energetikájú földek, erdők, rétek és tavak csatlakoznak.

A birtok fejlesztési lehetőségei szinte végtelenek: a négy hektáros, hétszáz méter hosszú tó köré kialakítható galopp tréningtelep, military-, díjlovagló- és díjugrató komplexum, de befektetők számára biogazdaság, szanatórium, gyógyközpont, szálloda, golfpálya, gyermektábor vagy nemzetközi lovascentrum is elképzelhető. A birtok lakóépületei is különlegesek: az istálló három boxos, előkészített lovászszállással, a 50 m²-es faház pedig fele műteremként, fele nyárikonyhaként funkcionál.

ingatlan
Ez az ingatlan egy háborítatlan paradicsom, ahol a természet úgy él, ahogy a Jóisten megteremtette
Forrás: Vidéki házak, Családi házak, ingatlanok Magyarországon/Facebook,com
  • Ez a Harsányban található ingatlan azoknak szól, akik a természet csodáit értékelik, és egy olyan helyre vágynak, ahol az élet és a nyugalom kéz a kézben jár. 
  • Az ára pedig nem kevesebb, mint 399 millió forint.

Korábban írtunk róla, hogy mindössze 25 kilométerre Egertől egy különleges, természetközeli ingatlan került piacra: a 6 hektáros birtokhoz saját, kristálytiszta vizű magántó tartozik. Az eladó birtokot az Eladó! Közvetlen vízparti ingatlan Facebook-csoportban osztották meg.

 

