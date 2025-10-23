Háborítatlan paradicsom lehet most a tiéd a Bükk ölelésében + fotók

A Vidéki házak, családi házak, ingatlanok Magyarországon nevű Facebook-csoportban bukkant fel egy mesébe illő birtok, amely mintha egy regény lapjairól lépett volna elő. A Bükk lábánál fekvő, bájosan hullámzó terület két oldalról ölel körbe egy 1200 méteres völgyet, és valódi menedéket kínál mindazoknak, akik a természet békéjét keresik. Az öt különböző tölgyfaj, az erdei és feketefenyők, a nyír, nyár, gyertyán és akác mellett vadon nőtt gyümölcsfák és cserjék teszik teljessé a tájat, amelynek erdei ösvényei és fái különleges, szinte gyógyító energiát árasztanak.

Ezt a mesebeli ingatlant 400 millió forintért tudod megvásárolni

Forrás: Vidéki házak, Családi házak, ingatlanok Magyarországon/Facebook.com

Mesébe illő ingatlan a Bükk lábánál – ez egy valódi paradicsom a természet szerelmeseinek

A terület gazdag állatvilágának részei a szarvasok, dámok, őzek, nyulak, vaddisznók, rókák, borzak és mókusok, mellettük kilencféle kétéltű és nyolcvan madárfaj talál otthonra. Egyedi, többféle élőhely és mikroklíma jellemzi a birtokot, amelyhez hasonló energetikájú földek, erdők, rétek és tavak csatlakoznak.

