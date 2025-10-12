október 12., vasárnap

Nyugdíjasok előnyben – ingyenes készpénzfelvétel és új banki kedvezmények

2026 januárjától a nyugdíjasoknak végre kevesebb utánajárással jár a pénzügyeik intézése. Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége különösen a kisebb településeken élők számára jelent nagy könnyebbséget.

2026 januárjától egyszerűbbé válik a nyugdíjasok mindennapja. Az újítások – ingyenes készpénzfelvétel és friss banki kedvezmények – főként a kisebb településeken élőknek hoznak könnyebbséget, ahol eddig kevésbé voltak elérhetők a banki szolgáltatások.

Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége különösen a kisebb településeken élőknek hoz jelentős könnyebbséget.
Forrás: Shutterstock

Ingyenes készpénzfelvétel a nyugdíjasoknak 

A banki tranzakciók költségei hosszú ideje jelentős terhet jelentenek a nyugdíjasok számára, akik közül sokan továbbra is készpénzben veszik fel nyugdíjukat. Az új szabályozás célja a mindennapi pénzügyi ügyintézés egyszerűsítése. Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség és a bolti cashback különösen azoknak jelent nagy segítséget, akiknek korlátozott a hozzáférésük a banki szolgáltatásokhoz.

A 65 év felettiek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen ATM-ből vagy postán. A postai és ATM-es felvételek összeadódnak a havi limitnél, így például ha valaki százezer forintot vett fel az ATM-ből, további 50 ezer forintot díjmentesen vehet fel postán. Ez a lehetőség különösen előnyös a kisebb településeken élők számára, ahol a postai készpénzfelvétel gyakran az egyetlen elérhető megoldás.

Új lehetőség nyílik a nyugdíjasoknak  – Mit is jelent a bolti cashback szolgáltatás?

Újdonság, hogy a nyugdíjasok a bolti cashback szolgáltatás révén vásárlás közben is díjmentesen készpénzhez juthatnak. Havonta két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 40 ezer forintot vehetnek fel, amennyiben az üzlet csatlakozott a rendszerhez. Ez különösen előnyös lehet azoknak, akik kisebb településeken élnek, ahol nincs bankautomata, de a helyi boltban elérhető a szolgáltatás.

Több bank speciális nyugdíjas számlacsomagokat is kínál, amelyek további kedvezményeket biztosítanak, például extra díjmentes készpénzfelvételt, alacsonyabb utalási díjakat és egyszerűsített ügyintézést. Ezek a kedvezmények azonban nem automatikusak: a nyugdíjasoknak igazolniuk kell életkorukat, és sok esetben előzetesen regisztrálni a banknál.

A kormány szerint az új szabályozások célja a biztonságosabb, költséghatékonyabb és kényelmesebb hozzáférés biztosítása a nyugdíjakhoz. Az intézkedések várhatóan havi több ezer forint megtakarítást eredményeznek a nyugdíjasok számára, különösen azoknak, akik rendszeresen készpénzben veszik fel juttatásukat.

Korábban megírtuk, hogy az ingyenes készpénzfelvétel több feltételhez kötött, és könnyen elveszíthetjük a kedvezményt, ha nem vagyunk elég körültekintőek. 

 

 

