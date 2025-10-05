Ettől borultak ki a vásárlók az egri Tesco környékén

Olvasónk keresett meg minket azzal a problémával, hogy az egri Rákóczi úti Tesco-nál nincs ingyenes mosdó. Mint írja, sokáig lehetett ingyen igénybe venni a Tesco épületében, de egy ideje fizetőssé tették. Szerinte ez azért okoz gondot, mert sokan vásárolnak nemcsak a Tesco-ban, hanem a többi üzletben is, ami időigényes, és sokszor, ha más nem a kisgyerekek miatt muszáj lenne használni a mosdót. Eddig az OBI-ban még volt lehetőség ingyenes mosdóhasználatra, de most már csak OBI-s blokk bemutatásával lehetséges.

Eddig nem kellett fizetni, de most már nincs ingyenes mosdó az egri Tesco környékén

Forrás: Shuttertock

– A problémával nemrég szembesültem, amikor a kislányom már elhagyta a pelenkát. Sokszor muszáj úgy menni vásárolni, hogy őt is viszem, mert nem tud rá vigyázni senki, nem hagyhatom otthon. Amíg pelusos volt, nem volt gond, de most még nem bírja ki sokáig. A Tesco mosdóját akartuk használni, ami emlékeim szerin ingyenes volt, de most már nem az – mondta.

Hozzátette, hogy bár a kisgyerekek számára biztosítják az ingyenes mosdóhasználatot, egy kis kapun ők bemehetnek, de egy 3-4 éves gyereknek még szüksége van felnőtt segítségére, ő pedig csak akkor mehet be, ha kifizeti a használati díjat akkor is, ha ő maga nem veszi igénybe a mosdót.

– A kapun nem férek be, mert gyerekekre méretezték, a kislányom meg még nem tudja teljesen önállóan intézni a dolgát. Átmentünk az OBI-hoz, ahol döbbenten vettük észre, hogy blokk ellenében kellene bilétát kérni a mosdóhoz. A kislányom már nem bírta tovább, végül egy félreeső helyen oldottuk meg a dolgot, szerencsére még nem overál volt rajta, de már elég hideg volt – panaszkodott. Hozzátette, hogy most már számít erre, nem keres ingyenes mosdót, de ez az első eset megdöbbentette.

Az ingyenes mosdók eltűnéséről érdeklődtünk

Megkerestük a problémával az OBI-t, ahonnan a következő választ kaptuk:

– Működésünk során minden esetben vásárlóink kényelme a legfontosabb, ezért áruházainkban vásárlóink számára rendelkezésre áll mosdó a teljes nyitvatartási időben. Ahhoz, hogy ezt megfelelő minőségben tudjuk biztosítani egyes esetekben szükséges volt változtatnunk ennek működtetési rendszerén. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy egyedi eseteket áruházi kollégáink belátással és empátiával kezelnek. Várjuk kedves vevőinket – fogalmaztak.