Az egyetemisták harmada az első év után otthagyja a szakját
A tanulás és az iskola sokféleképpen hat a társadalmakra, számos aspektusból járták ezt körbe egy egri konferencián. Sok ország küzd hasonló problémákkal, például az iskolai lemorzsolódással.
Tanulás és társadalom címmel rendeztek nemzetközi interdiszciplináris konferenciát Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A hazai és környező országokból, illetve Kambodzsából, Hollandiából, Kínából érkezett résztvevőkkel zajlott tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200 éves ünnepének részeként. Dr. Mező Ferenc főszervező, az EKKE Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetének egyetemi docense elmondta, 2023 után második alkalommal rendezték meg a konferenciát. A legkülönbözőbb tudományterületek képviselői mutathatták be kutatási eredményeiket a tanulás és a társadalom kölcsönhatásával - így például az iskolai lemorzsolódással vagy a szegregáció következményeivel - kapcsolatban.
- Ez azért nagyon fontos, mert a szociológusok szociológiai konferenciára járnak sokszor, a pedagógus pedagógus konferenciára, a jogász jogász konferenciára, itt viszont a különböző tudományterületek képviselői is beszélgethettek egymással. Száznegyvenkét előadás volt 13 szekcióban, ezek közül 12 poszter prezentáció és kétszáznál többen vettek rajtuk részt – mondta dr. Mező Ferenc.
Egyebek között szó volt a tanulás, oktatás szociológiai aspektusairól, a felsőoktatásba hallgatók menedzseléséről, tanulmányi sikereik elősegítéséről, mesterséges intelligenciáról, űrkutatásról, ezzel kapcsolatos oktatási vonatkozásokról, a játék szerepéről a nevelésben. Volt, aki az óvodapedagógiával foglalkozik, más az általános iskolások, középiskolások pedagógiájával, volt, aki a felsőoktatás pedagógiára és felnőtt nevelés, felnőttképzés irányba mozdult el, akadt, aki mindennek a jogi, társadalmi, akár egészségügyi aspektusait mutatta be.
- Úgy tűnik, hogy világszerte ugyanazokkal az oktatási problémákkal küzdünk, mint Magyarországon. Hogyan oktassunk hatékonyan, hogyan neveljünk hatékonyan, hogyan tegyük túlélhetővé az iskolát felnőttnek, gyerekeknek, pláne az élethosszig tartó tanulás jegyében – tette hozzá dr. Mező Ferenc.
Románia vezet iskolai lemorzsolódásban
Gál Katalin, a Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, szociológus elmondta, Nagyváradról többen is érkeztek a konferenciára, tanárok és hallgatók is. Kolléganőjével, Pásztor Ritával egy kutatást végzett iskolai lemorzsolódással kapcsolatban, szakmai gyakorlatfejlesztő, mobilitásfacilitáló beavatkozásokról. Ezek rokon témakörök, amelyek mind-mind a hallgatói szolgáltatások bővítését, az igényekhez igazítását, illetve a tanulás, pontosabban a szolgáltatások minőségének a javítását szolgálják.
Ezek kifejezetten egyetemistákra vonatkoznak, illetve ennek előfeltételére, hogy leérettségizzenek a középiskolás fiatalok. Kapcsolatban állunk a helyi, térségi középiskolákkal is. Rendszeresen járunk népszerűsíteni az egyetemet, különféle foglalkozásokat tartani, és az egyik projektünk pontosan ezt a célt szolgálja, hogy megteremtsük a kapcsolatot a középiskolák és a felsőoktatási intézmény között – magyarázta Gál Katalin.
Szerinte a szakirodalom alapján nem térnek el az erdélyi és magyarországi iskolák, egyetemek problémái. A lemorzsolódás, mint jelenség a felsőoktatási intézményekben a statisztikai adatok alapján az első egyetemi évet követően 30 százalék körül mozog. Ez a téma az ő életükben is mindig jelen van, igyekeznek mindenféle beavatkozásokkal, tanulást segítő szolgáltatásokkal, mentorálással, tehetséggondozással segíteni, hogy ez ne következzen be.
Ugyanakkor Romániában egy másik nagy probléma a korai iskolaelhagyás. Eleve azért kisebb a hallgatói rekrutációs bázis a felsőoktatási intézményekben, mert nagyon nagy az iskolaelhagyás a középiskoláknál. Ebben a tekintetben Románia sajnos listavezető, 20 százalék körüli a korai iskolaelhagyás, ami aggasztó adat, ezzel az egyetemeknek is foglalkozniuk kell – emelte ki Gál Katalin.
- A Partiumi Keresztény Egyetemen is szeretnénk, hogy a magyar középiskolás korú fiatalok érettségizzenek minél magasabb arányban, legyen nagy a sikerráta az érettségin. Utána tudatosan válasszanak szakot, illetve a választott szak esetében ne hagyják el az első adandó alkalommal az első riasztó tanulási mennyiség miatt az adott szakot. Próbáljuk megvizsgálni, hogy melyek azok a problémák, amelyek az iskolaelhagyást vagy a lemorzsolódást erősítenék, és igyekszünk ezekre megoldást találni. A miénk nem nagy közösség, ennek viszont az az előnye, hogy minden diákot egyenként, név szerint a történetükkel, a problémájukkal igyekszünk megismerni és személyre szabottan segíteni őket, hogy benne maradjanak az oktatási rendszerben és lediplomázzanak – magyarázta Gál Katalin.
Hozzáfűzte, az ilyen konferenciákon kimozdulnak a kis kutatói műhelyeikből és kapcsolatokat teremtsenek más oktatókkal, kutatókkal. Egyrészt egy megnyugtató, visszaigazoló érzés, ha azt látják, hogy hasonló helyzetben vannak, ugyanakkor a tapasztalatcsere, a tudásmegosztás, egy esetleges jövőbeni közös kutatás is mindig benne van. Ilyenkor jó kapcsolatokat lehet kialakítani, jókat lehet beszélgetni, mindig motiváltabban térnek haza.
Szakértők és helyiek is kellenek a szegregáció megállításához
Nagy Melinda, a komáromi Selye János Egyetem rektorhelyettese egy Horizon projekt eredményeit foglalta össze, arra fókuszálnak most, hogyan segíthetnek a szakértői párbeszédek és a közösségek bevonása a szegregáció hatásainak csökkentésébe, esetleges megállításába, visszafordításába. A nemzetközi kutatásban ők Szlovákiára koncentráltak.
- A szakértők bevonása azért fontos ebben a kérdéskörben, mert ők a tudomány álláspontját, a kutatások eredményeit, a szakirodalmakat is ismerve tudnak hozzászólni a helyi problémákhoz. A közösség viszont jó helyismerettel rendelkezik, ő ismeri azokat az égető, szorító kérdéseket, problémákat, amelyeknek a megoldása számukra a legfontosabb. Ennek a két csoportnak az egy asztalhoz ültetésével próbáltunk meg eredményekre jutni, próbáltuk meg ezeket a közösségeket kommunikációra bírni. Azt tapasztaltuk, hogy gyakran egy időben, egy térben élnek, de minimális kontaktussal.
Nem ismerik egymást, nincsenek személyes kapcsolatok, vagy csak felületes személyes kapcsolatok vannak.
Később is elérhető szakértőket, akik rendelkezésre fognak állni a projekt lejárta után is, ilyen személyeket vontunk be a helyi problémák megtárgyalásába – fejtette ki Nagy Melinda.
Szerinte a szegregáció egész Közép-Európában jelentős probléma. A szegregáció útjára lépő iskolák egyedül, önállóan minimális, amit tenni tudnak ennek az érdekében. A teljes közösség bevonása a fontos, az önkormányzat, a helyi civilek, amennyiben vannak, más egyéb véleményformálók a közösségben, és természetesen nem kihagyva a szülőket, akik a közösséget alkotják.
- A projekt keretében kilenc kiválasztott helyszínen biztosítottunk programokat. Volt négy olyan helyszínünk, ahol tudásmegosztó rendezvényeket tartottunk ezeknek a csoportoknak a bevonásával. Öt helyszínen tréninget biztosítottunk, moderátorral és facilitátorokkal segítve a munkát, kis csoportokban a saját problémáikat próbálták megbeszélni és megoldási lehetőségeket találtak. Azt reméljük, ha bevonjuk ezeket a résztvevőket, akkor sokkal hatékonyabb lesz a problémamegoldás. Közösséget is építünk ezáltal, és mivel angazsálva vannak, és ők is részt vettek magának a megoldásnak a keresésében, úgy gondoljuk, hogy sokkal effektívebben tudnak majd részt venni a megvalósításban is – tette hozzá a rektorhelyettes.
