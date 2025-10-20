Az egyetemisták harmada az első év után otthagyja a szakját

Tanulás és társadalom címmel rendeztek nemzetközi interdiszciplináris konferenciát Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A hazai és környező országokból, illetve Kambodzsából, Hollandiából, Kínából érkezett résztvevőkkel zajlott tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200 éves ünnepének részeként. Dr. Mező Ferenc főszervező, az EKKE Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetének egyetemi docense elmondta, 2023 után második alkalommal rendezték meg a konferenciát. A legkülönbözőbb tudományterületek képviselői mutathatták be kutatási eredményeiket a tanulás és a társadalom kölcsönhatásával - így például az iskolai lemorzsolódással vagy a szegregáció következményeivel - kapcsolatban.

A tanulás és a társadalom ezer módon összefügg, például az iskolai lemorzsolódás is megoldandó probléma, hangzott el a konferencián

- Ez azért nagyon fontos, mert a szociológusok szociológiai konferenciára járnak sokszor, a pedagógus pedagógus konferenciára, a jogász jogász konferenciára, itt viszont a különböző tudományterületek képviselői is beszélgethettek egymással. Száznegyvenkét előadás volt 13 szekcióban, ezek közül 12 poszter prezentáció és kétszáznál többen vettek rajtuk részt – mondta dr. Mező Ferenc.

Egyebek között szó volt a tanulás, oktatás szociológiai aspektusairól, a felsőoktatásba hallgatók menedzseléséről, tanulmányi sikereik elősegítéséről, mesterséges intelligenciáról, űrkutatásról, ezzel kapcsolatos oktatási vonatkozásokról, a játék szerepéről a nevelésben. Volt, aki az óvodapedagógiával foglalkozik, más az általános iskolások, középiskolások pedagógiájával, volt, aki a felsőoktatás pedagógiára és felnőtt nevelés, felnőttképzés irányba mozdult el, akadt, aki mindennek a jogi, társadalmi, akár egészségügyi aspektusait mutatta be.

- Úgy tűnik, hogy világszerte ugyanazokkal az oktatási problémákkal küzdünk, mint Magyarországon. Hogyan oktassunk hatékonyan, hogyan neveljünk hatékonyan, hogyan tegyük túlélhetővé az iskolát felnőttnek, gyerekeknek, pláne az élethosszig tartó tanulás jegyében – tette hozzá dr. Mező Ferenc.