Ezért vannak beszalagozva a Heves megyei játszóterek? Eljárások indultak, a büntetés az eget veri

A gyermekek biztonsága és megfelelő fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a szabad levegőn történő mozgás és a játszótéri játék lehetősége. Ennek biztosítása érdekében a Heves Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya kiemelt figyelmet fordít a játszótéri eszközök ellenőrzésére. 2025-ben eddig a szakemberek 9 helyszíni és 12 időszakos vizsgálatot végeztek, amelynek eredményeként összesen 20 üzemeltetőt vontak hatósági eljárás alá Heves vármegyében. Az ellenőrzött játszóterek között 32 intézményi és 39 közterületi játszótér szerepelt, így 290 különböző játszótéri eszköz megfelelőségét vizsgálták meg. Az érintett eszközök üzemeltetését a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez kötötték, és szükség esetén dokumentált javítást írtak elő. A jogsértő üzemeltetőkkel szemben összesen több mint 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabtak ki – írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.

Gyöngyösön volt már példa ara a közelmúltban, hogy a polgármester határozott játszótér bezárásáról Fotó: Szókovács Péter

Az üzemeltetők feladata, hogy a játszótéri eszközök használatbavételét megelőzően, valamint időszakosan – háromévente – ellenőrzést végeztessenek erre kijelölt szervezettel, továbbá vezessenek folyamatos nyilvántartást az eszközök karbantartásáról.

Ha az ellenőrzést végző szervezet úgy ítéli meg, hogy egy eszköz nem felel meg a biztonsági követelményeknek, az üzemeltetőnek a szükséges intézkedéseket dokumentumokkal alátámasztva kell igazolnia. Csak a jogszabályokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelő, megfelelően karbantartott játszótéri eszköz üzemeltethető. A hibás vagy veszélyes eszközöket javítani kell, vagy ha ez nem lehetséges, el kell bontani, és az elvégzéséig az eszköz használatát meg kell akadályozni.

Játszótér: a legfontosabb a biztonság

Az ellenőrzések nemcsak az intézményi játszóterekre (bölcsődék, óvodák, iskolák), hanem a közterületeken, valamint a szállodák és éttermek területén telepített eszközökre is kiterjednek.

A szabályok szerint a játszótereken jól látható módon, tartósan fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot (112). Ez a tájékoztatás az intézmények területén is kötelező, hogy mindenki számára biztosított legyen a szükséges elérhetőség vészhelyzet esetén.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya egész évben kiemelten kezeli a játszótéri eszközök piacfelügyeletét, mert a gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy a játék során ne fenyegethesse őket baleset vagy sérülés veszélye. A rendszeres ellenőrzések és az üzemeltetők felelősségteljes hozzáállása garantálja, hogy a játszóterek megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, és a gyermekek valóban biztonságosan, gondtalanul játszhassanak a szabad levegőn.