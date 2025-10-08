1 órája
Ezért vannak beszalagozva a Heves megyei játszóterek? Eljárások indultak, a büntetés az eget veri
A szabadban való játék és a biztonságos környezet létfontosságú a gyermekek számára. A játszótér megfelelő állapota és felügyelete minden üzemeltető elsődleges feladata.
A gyermekek biztonsága és megfelelő fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a szabad levegőn történő mozgás és a játszótéri játék lehetősége. Ennek biztosítása érdekében a Heves Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya kiemelt figyelmet fordít a játszótéri eszközök ellenőrzésére. 2025-ben eddig a szakemberek 9 helyszíni és 12 időszakos vizsgálatot végeztek, amelynek eredményeként összesen 20 üzemeltetőt vontak hatósági eljárás alá Heves vármegyében. Az ellenőrzött játszóterek között 32 intézményi és 39 közterületi játszótér szerepelt, így 290 különböző játszótéri eszköz megfelelőségét vizsgálták meg. Az érintett eszközök üzemeltetését a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez kötötték, és szükség esetén dokumentált javítást írtak elő. A jogsértő üzemeltetőkkel szemben összesen több mint 5 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabtak ki – írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az üzemeltetők feladata, hogy a játszótéri eszközök használatbavételét megelőzően, valamint időszakosan – háromévente – ellenőrzést végeztessenek erre kijelölt szervezettel, továbbá vezessenek folyamatos nyilvántartást az eszközök karbantartásáról.
Ha az ellenőrzést végző szervezet úgy ítéli meg, hogy egy eszköz nem felel meg a biztonsági követelményeknek, az üzemeltetőnek a szükséges intézkedéseket dokumentumokkal alátámasztva kell igazolnia. Csak a jogszabályokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelő, megfelelően karbantartott játszótéri eszköz üzemeltethető. A hibás vagy veszélyes eszközöket javítani kell, vagy ha ez nem lehetséges, el kell bontani, és az elvégzéséig az eszköz használatát meg kell akadályozni.
Játszótér: a legfontosabb a biztonság
Az ellenőrzések nemcsak az intézményi játszóterekre (bölcsődék, óvodák, iskolák), hanem a közterületeken, valamint a szállodák és éttermek területén telepített eszközökre is kiterjednek.
A szabályok szerint a játszótereken jól látható módon, tartósan fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot (112). Ez a tájékoztatás az intézmények területén is kötelező, hogy mindenki számára biztosított legyen a szükséges elérhetőség vészhelyzet esetén.
A Heves Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya egész évben kiemelten kezeli a játszótéri eszközök piacfelügyeletét, mert a gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében elengedhetetlen, hogy a játék során ne fenyegethesse őket baleset vagy sérülés veszélye. A rendszeres ellenőrzések és az üzemeltetők felelősségteljes hozzáállása garantálja, hogy a játszóterek megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, és a gyermekek valóban biztonságosan, gondtalanul játszhassanak a szabad levegőn.
Veszélyben a gyerekek? A hatóság emberei jelentek meg a játszótereken Hevesben
Jámbor Dénes, Átány polgármestere is rendkívül fontosnak tartja ezt a témát. Olyannyira, hogy a faluban van egy felelőse a játszótérnek, aki mindennap átnézi az eszközöket, nyitja és zárja a játszóteret.
– Amikor arra szükség van, a szükséges karbantartásokat elvégzi, de természetesen ha nagyobb beavatkozásra van szükség, akkor szakemberre bízzuk, egészen konkrétan arra a vállalkozóra, aki megépítette a játszóteret. De hozzá kell tennem, miután ez Átány első játszótere, mindenki, szülők, gyerekek figyelnek az eszközökre, semmilyen szándékos károkozás nem történt – mondta.
Frontális ütközés Gyöngyöstarján közelében: mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed