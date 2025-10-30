Megvan a dátum - ekkor nyílik az egri jégpálya

Az egyedülálló mobil jégpálya építését szeptemberben tárgyalták. Gömöri László alpolgármester most új fotókat tett közzé és kihirdette a dátumot: november 22-én megnyitják az egri korcsolyapályát.

Megvan, mikor nyit Egerben az új jégpálya.

Forrás: Egerben láttam, hallottam. / Facebook

Magyarország legnagyobb mobil jégpályája épül az Érsekkertben

Mint megírtuk hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. 2021-ben volt utoljára lehetőség arra Egerben, hogy korcsolyázhassanak. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát. A közgyűlés szeptemberben arról döntött, hogy a területhasználati díjat elengedi, így csökken a kivitelező terhét.

– Alakja, mérete és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd – nyilatkozta korábban az önkormányzat.

Megvan, mikor nyit Eger új jégpályája

