Megvan a dátum - ekkor nyílik az egri jégpálya
Eddig nem tudtuk, de kiderült a dátum, hogy mikor nyílik a jégpálya az Érsekkertben.
Megvan, mikor nyit Eger új jégpályája
Az egyedülálló mobil jégpálya építését szeptemberben tárgyalták. Gömöri László alpolgármester most új fotókat tett közzé és kihirdette a dátumot: november 22-én megnyitják az egri korcsolyapályát.
Magyarország legnagyobb mobil jégpályája épül az Érsekkertben
Mint megírtuk hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. 2021-ben volt utoljára lehetőség arra Egerben, hogy korcsolyázhassanak. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát. A közgyűlés szeptemberben arról döntött, hogy a területhasználati díjat elengedi, így csökken a kivitelező terhét.
– Alakja, mérete és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd – nyilatkozta korábban az önkormányzat.
Korábban az önkormányzat kérdésünkre azt is elárulta, hogy a gyalogosok hogyan tudnak majd közlekedni a jégpálya mellett:
A jégpálya megépítéséről még szeptember végén döntött az egri közgyűlés:
