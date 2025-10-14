1 órája
Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben + fotók
Idén télen korizhatunk Egerben is. Ráadásul különleges jégpálya épül az Érsekkertben.
Forrás: Szabadi Martina / Heol.hu
Már épül a jégpálya az Érsekkertben, mint korábban megírtuk, hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. 2021-ben volt utoljára lehetőség arra Egerben, hogy korcsolyázhassanak. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát. A közgyűlés szeptemberben arról döntött, hogy a területhasználati díjat elengedi, így csökken a kivitelező terhét.
– Alakja és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd. Advent előtt lehet korcsolyázni – nyilatkozta korábban az önkormányzat. Érdeklődésünkre elmondták, hogy természetesen a gyalogosok és a városgondozás járművei is elférnek majd a szökőkút köré épített pálya mellett, így akadálytalan lesz a forgalom is.
Vágner Ákos polgármester is beszámolt arról, hogy elkezdődött a jégpálya építése az Érsekkertben.
Idén télen már különleges pályán korcsolyázhatunk Egerben
– A közgyűlés döntése nyomán Eger támogatja a projektet, így hamarosan részesei lehetünk ennek a különleges élménynek. A célunk az, hogy egy olyan közösségi és turisztikai attrakcióval gazdagodjunk, amely minden korosztálynak feledhetetlen pillanatokat ad. Köszönet mindenkinek, aki segítette a projekt elindulását! – írta.
