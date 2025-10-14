október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Korizhatunk

1 órája

Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben + fotók

Címkék#jégpálya#projekt#korcsolya

Idén télen korizhatunk Egerben is. Ráadásul különleges jégpálya épül az Érsekkertben.

Szabadi Martina Laura
Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben + fotók

Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben

Forrás: Szabadi Martina / Heol.hu

Már épül a jégpálya az Érsekkertben, mint korábban megírtuk, hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. 2021-ben volt utoljára lehetőség arra Egerben, hogy korcsolyázhassanak. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát. A közgyűlés szeptemberben arról döntött, hogy a területhasználati díjat elengedi, így csökken a kivitelező terhét.

Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben
Forrás: Szabadi Martina / Heol.hu

– Alakja és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd. Advent előtt lehet korcsolyázni – nyilatkozta korábban az önkormányzat. Érdeklődésünkre elmondták, hogy természetesen a gyalogosok és a városgondozás járművei is elférnek majd a szökőkút köré épített pálya mellett, így akadálytalan lesz a forgalom is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Vágner Ákos polgármester is beszámolt arról, hogy elkezdődött a jégpálya építése az Érsekkertben.

Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben
Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben
Forrás: Szabadi Martina / Heol.hu

– A közgyűlés döntése nyomán Eger támogatja a projektet, így hamarosan részesei lehetünk ennek a különleges élménynek. A célunk az, hogy egy olyan közösségi és turisztikai attrakcióval gazdagodjunk, amely minden korosztálynak feledhetetlen pillanatokat ad. Köszönet mindenkinek, aki segítette a projekt elindulását! – írta.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu