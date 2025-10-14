Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben + fotók

Már épül a jégpálya az Érsekkertben, mint korábban megírtuk, hazánk legnagyobb mobil jégpályája épülhet Egerben. 2021-ben volt utoljára lehetőség arra Egerben, hogy korcsolyázhassanak. Tavaly már próbálkoztak vele, de októberi hivatalba lépésük után már nem volt elég idejük. Idén viszont sikerült olyan kivitelezőt találni, aki saját költségből és kockázatara készíti el a pályát. A közgyűlés szeptemberben arról döntött, hogy a területhasználati díjat elengedi, így csökken a kivitelező terhét.

Így épül az egri jégpálya az Érsekkertben

Forrás: Szabadi Martina / Heol.hu

– Alakja és kivitelezése egyedülálló lesz: egy 900 méteres jégfolyosóból áll majd. Advent előtt lehet korcsolyázni – nyilatkozta korábban az önkormányzat. Érdeklődésünkre elmondták, hogy természetesen a gyalogosok és a városgondozás járművei is elférnek majd a szökőkút köré épített pálya mellett, így akadálytalan lesz a forgalom is.

