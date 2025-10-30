Jobb csapadékvíz-elvezetést, vízmegtartást és biztonságosabb köztereket szorgalmaz az egri közgyűlés

Októberben döntöttek az egri közgyűlésen a csapadékív-elvezetést, vízmegtartást szorgalmazó KEHOP Plusz projekttel kapcsolatban többen elmondták, hogy a Berva csapadékvíz-elvezetése is problémás. Javasolták, hogy a lakosságot is vonják be.

A közgyűlés a közbiztonsággal is foglalkozott

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az előterjesztés szerint a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” nevű pályázatban akár 8 milliárd forint is igényelhető a korszerű, klímaváltozáshoz alkalmazkodó és annak hatásait mérséklő vízgazdálkodás kialakítására. A pályázat a következő tevékenységekre teremt lehetőséget: vízvisszatartás, vízmegtartó-kapacitás növelése s az ehhez kapcsolódó területhasználat váltás, beletartozik a vízfolyások revitalizációja, a lefolyáscsökkentés és vagy lassítás, vízkormányzás, esővízgyűjtés, esővíz-visszatartás, csapadékvíz-gazdálkodás és egyéb helyi, vízforrásokkal való gazdálkodás megújítása, fenntartható csapadékkezelő rendszerek kialakítása, illetve mikroklíma szabályozás csapadékvíz beszivárogtatás mellett. A vízrendezési beruházásokhoz önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lenne szükség a domborzati viszonyok figyelembevételével. Három terület vizsgálata zajlik, a Kistályai út, a Szépasszonyvölgy és az Almagyar-domb vízgyűjtő területéé. Ezen felül dolgoznak a városi környezetben lévő zöld - kék infrastruktúra növelésének lehetőségén.