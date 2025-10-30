október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ülés

12 perce

Jobb csapadékvíz-elvezetést, vízmegtartást és biztonságosabb köztereket szorgalmaz az egri közgyűlés

Címkék#csapadékvíz elvezetés#Vágner Ákos#egri közgyűlés

Átköltözik egy bölcsődei csoport, hogy jobb körülmények közé kerüljenek a gyerekek. A közgyűlésen kisebb, de fontos döntések is születtek.

Szabadi Martina Laura

Októberben döntöttek az egri közgyűlésen a csapadékív-elvezetést, vízmegtartást szorgalmazó KEHOP Plusz projekttel kapcsolatban többen elmondták, hogy a Berva csapadékvíz-elvezetése is problémás. Javasolták, hogy a lakosságot is vonják be. 

A közgyűlés a közbiztonsággal is foglalkozott
A közgyűlés a közbiztonsággal is foglalkozott
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az előterjesztés szerint a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” nevű pályázatban akár 8 milliárd forint is igényelhető a korszerű, klímaváltozáshoz alkalmazkodó és annak hatásait mérséklő vízgazdálkodás kialakítására. A pályázat a következő tevékenységekre teremt lehetőséget: vízvisszatartás, vízmegtartó-kapacitás növelése s az ehhez kapcsolódó területhasználat váltás, beletartozik a vízfolyások revitalizációja, a lefolyáscsökkentés és vagy lassítás, vízkormányzás, esővízgyűjtés, esővíz-visszatartás, csapadékvíz-gazdálkodás és egyéb helyi, vízforrásokkal való gazdálkodás megújítása, fenntartható csapadékkezelő rendszerek kialakítása, illetve mikroklíma szabályozás csapadékvíz beszivárogtatás mellett. A vízrendezési beruházásokhoz önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lenne szükség a domborzati viszonyok figyelembevételével. Három terület vizsgálata zajlik, a Kistályai út, a Szépasszonyvölgy és az Almagyar-domb vízgyűjtő területéé. Ezen felül dolgoznak a városi környezetben lévő zöld - kék infrastruktúra növelésének lehetőségén.

Göndör János Tibor az Egri Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője elmondta hogy szerdán megjelent a pályázati felhívás. A teljes városra kiterjedően vizsgálják, vannak-e megfelelő területek. Át kell gondolni, hogyan lehet a lakosságot abba az irányba terelni, hogy ez a gondolkodás az életük részévé váljon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény egy családi bölcsődéjében 2026 januárjától megszűnik a munka, ezt is megszavazták a képviselők. A Mocsári Lajos utcai három csoportos, családi bölcsőde egyetlen csoporttal, 7 gyermekkel működik. Az infrastruktúra elavult, nem megfelelő a kisgyermekeknek, a fürdőszobában például egy felnőtt méretű vécé van. A munkavállalókkal és a szülőkkel egyeztetve a Cecey Éva bölcsőde Tittel Pál utcai intézményébe költözik ez a csoport. A szülők olcsóbban és jobb ellátást kapnak gyermekei számára, hiszen a mini bölcsődében szakemberek dolgoznak.

Domán Dániel (MKKP) beadványa szerint a Kilián István és Sasvár utca kereszteződésénél, a 25-ös főút viaduktja alatt elhelyezkedő híd alatti terület állapota hosszú évek óta aggasztó. A terület jelenlegi képe, illegálisan lerakott hulladék, építési törmelék és veszélyes melléktermékek halmozódása, nemcsak esztétikailag elfogadhatatlan, hanem közbiztonsági és egészségügyi kockázatot is hordoz. A környéken lakók a probléma megszüntetésének számtalan kérésére ellenére, több alkalommal maguk is kísérletet tettek a terület rendbetételére, azonban a visszatérő illegális hulladéklerakás miatt minden erőfeszítés csupán pillanatnyi javulást eredményezett. A terület sötétedés után nem biztonságos. A következőket javasolta:

  1.  A viadukt melletti átjáró lépcsőjének kerítéssel történő részleges elzárása a legpraktikusabb, azonnal alkalmazható intézkedés.
  2. A közvilágítás fejlesztése a hídpilléren növeli a terület láthatóságát, elrettentve azokat, akik éjszaka sportot űznek az illegális szemétlerakásból.
  3. A meglévő kamerarendszer bővítése, illetve javítása és üzembe helyezése elengedhetetlen a megelőzés és a tettenérés szempontjából.
  4. A híd alatti terület rendezése, szükség szerinti tisztítása és zúzalékos leszórása lehetővé teszi az ideiglenes parkolóhelyek kialakítását, amelyek a közvetlen környezet parkolási terheit mérsékelhetik.
  5. Hosszú távú tervezés, a végső cél a terület funkcióval való megtöltése, vagy legalább állandó karbantartás biztosítása, amely a lakók biztonságérzetét is növeli.

Dr. Hadnagy József elmondta, hogy a Rózsa Károly és a Vörösmarty sarkán jelenleg javítják a járdát és a lépcsőt, akadálymentes gyalogátkelő készül. Ez is évtizedes probléma, ahogy a fentiek is. Gömöri László alpolgármester elmondta, hogy a közvilágítás erősítésének lehetőségeit mindenképp megvizsgálják.

Vágner Ákos polgármester javasolta, hogy tolják ki a kidolgozás határidejét jövő évre, illetve tájékoztatást is adnak majd a már elvégzett munkákról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu