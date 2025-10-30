12 perce
Jobb csapadékvíz-elvezetést, vízmegtartást és biztonságosabb köztereket szorgalmaz az egri közgyűlés
Átköltözik egy bölcsődei csoport, hogy jobb körülmények közé kerüljenek a gyerekek. A közgyűlésen kisebb, de fontos döntések is születtek.
Októberben döntöttek az egri közgyűlésen a csapadékív-elvezetést, vízmegtartást szorgalmazó KEHOP Plusz projekttel kapcsolatban többen elmondták, hogy a Berva csapadékvíz-elvezetése is problémás. Javasolták, hogy a lakosságot is vonják be.
Az előterjesztés szerint a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” nevű pályázatban akár 8 milliárd forint is igényelhető a korszerű, klímaváltozáshoz alkalmazkodó és annak hatásait mérséklő vízgazdálkodás kialakítására. A pályázat a következő tevékenységekre teremt lehetőséget: vízvisszatartás, vízmegtartó-kapacitás növelése s az ehhez kapcsolódó területhasználat váltás, beletartozik a vízfolyások revitalizációja, a lefolyáscsökkentés és vagy lassítás, vízkormányzás, esővízgyűjtés, esővíz-visszatartás, csapadékvíz-gazdálkodás és egyéb helyi, vízforrásokkal való gazdálkodás megújítása, fenntartható csapadékkezelő rendszerek kialakítása, illetve mikroklíma szabályozás csapadékvíz beszivárogtatás mellett. A vízrendezési beruházásokhoz önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lenne szükség a domborzati viszonyok figyelembevételével. Három terület vizsgálata zajlik, a Kistályai út, a Szépasszonyvölgy és az Almagyar-domb vízgyűjtő területéé. Ezen felül dolgoznak a városi környezetben lévő zöld - kék infrastruktúra növelésének lehetőségén.
Göndör János Tibor az Egri Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője elmondta hogy szerdán megjelent a pályázati felhívás. A teljes városra kiterjedően vizsgálják, vannak-e megfelelő területek. Át kell gondolni, hogyan lehet a lakosságot abba az irányba terelni, hogy ez a gondolkodás az életük részévé váljon.
Az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény egy családi bölcsődéjében 2026 januárjától megszűnik a munka, ezt is megszavazták a képviselők. A Mocsári Lajos utcai három csoportos, családi bölcsőde egyetlen csoporttal, 7 gyermekkel működik. Az infrastruktúra elavult, nem megfelelő a kisgyermekeknek, a fürdőszobában például egy felnőtt méretű vécé van. A munkavállalókkal és a szülőkkel egyeztetve a Cecey Éva bölcsőde Tittel Pál utcai intézményébe költözik ez a csoport. A szülők olcsóbban és jobb ellátást kapnak gyermekei számára, hiszen a mini bölcsődében szakemberek dolgoznak.
Domán Dániel (MKKP) beadványa szerint a Kilián István és Sasvár utca kereszteződésénél, a 25-ös főút viaduktja alatt elhelyezkedő híd alatti terület állapota hosszú évek óta aggasztó. A terület jelenlegi képe, illegálisan lerakott hulladék, építési törmelék és veszélyes melléktermékek halmozódása, nemcsak esztétikailag elfogadhatatlan, hanem közbiztonsági és egészségügyi kockázatot is hordoz. A környéken lakók a probléma megszüntetésének számtalan kérésére ellenére, több alkalommal maguk is kísérletet tettek a terület rendbetételére, azonban a visszatérő illegális hulladéklerakás miatt minden erőfeszítés csupán pillanatnyi javulást eredményezett. A terület sötétedés után nem biztonságos. A következőket javasolta:
- A viadukt melletti átjáró lépcsőjének kerítéssel történő részleges elzárása a legpraktikusabb, azonnal alkalmazható intézkedés.
- A közvilágítás fejlesztése a hídpilléren növeli a terület láthatóságát, elrettentve azokat, akik éjszaka sportot űznek az illegális szemétlerakásból.
- A meglévő kamerarendszer bővítése, illetve javítása és üzembe helyezése elengedhetetlen a megelőzés és a tettenérés szempontjából.
- A híd alatti terület rendezése, szükség szerinti tisztítása és zúzalékos leszórása lehetővé teszi az ideiglenes parkolóhelyek kialakítását, amelyek a közvetlen környezet parkolási terheit mérsékelhetik.
- Hosszú távú tervezés, a végső cél a terület funkcióval való megtöltése, vagy legalább állandó karbantartás biztosítása, amely a lakók biztonságérzetét is növeli.
Dr. Hadnagy József elmondta, hogy a Rózsa Károly és a Vörösmarty sarkán jelenleg javítják a járdát és a lépcsőt, akadálymentes gyalogátkelő készül. Ez is évtizedes probléma, ahogy a fentiek is. Gömöri László alpolgármester elmondta, hogy a közvilágítás erősítésének lehetőségeit mindenképp megvizsgálják.
Vágner Ákos polgármester javasolta, hogy tolják ki a kidolgozás határidejét jövő évre, illetve tájékoztatást is adnak majd a már elvégzett munkákról.
