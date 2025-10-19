2 órája
Az idősebb sofőrökre is vonatkozik - változás jön a jogosítványoknál
Az Európai Unió 2033-ig minden autós számára digitális formátumú vezetői engedélyre vált. A változás az idősebb sofőröket is érinti, de az orvosi vizsgálatok gyakorisága nem fog növekedni.
Az EU új szabályozása jelentősen átalakítja a jogosítványok rendszerét. A legfontosabb változás, hogy minden uniós állampolgárságú sofőr 2033-ra digitális formátumú vezetői engedélyt kap, amely minden tagállamban egységesen 15 évig lesz érvényes. Az új rendszer célja az adminisztráció egyszerűsítése és a közlekedésbiztonság erősítése, miközben minden korosztályt érint, így az idősebb sofőröket is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Új szabályok: így változik az idősebb sofőrök jogosítványa
A digitális jogosítvány bevezetésével kapcsolatban az EU nem határozta meg, hogy kötelező-e új orvosi vizsgálat a meghosszabbításhoz; minden tagállam maga dönthet, hogy elegendő-e a vezető önbevallása. Ugyanakkor az irányelv lehetőséget biztosít a háziorvosok számára, hogy jelezzék a hatóságoknak, ha egy beteg egészségi állapota miatt közúti kockázatot jelenthet. Magyarországon egyelőre nem ismert, milyen konkrét szabályozást vezetnek majd be.
A 70 év felettiekre vonatkozó külön korlátozásokat végül nem vezették be: nem kell ötévente megújítaniuk a jogosítványukat. Ugyanakkor az új irányelv szigorúbb előírásokat vezet be a kezdő sofőrök számára: az első két évben alacsonyabb sebességhatárok és egyéb korlátozások segítik a biztonságos vezetési gyakorlat kialakítását.
Jelenleg Magyarországon a háziorvosok döntenek arról, hogy valaki vezethet-e tovább, ám ez sokszor nem ad teljes képet a forgalomban mutatott vezetési képességekről – mondják autóvezető-oktatók. Több uniós országban szigorúbb szabályok vonatkoznak az idősebb sofőrökre: van, ahol 70 év felett külön engedélyt kell kiváltaniuk, hogy továbbra is volán mögé ülhessenek.
Lecserélik az összes jogosítványt, mutatjuk, mikor
Sokszor veszélyes lehet 70 év fölött vezetni
Két ismerősöm van, akik 1951-es születésűek. Az egyik teljesen rendesen vezet, semmi probléma nincsen. A másik viszont csinált egy két érdekes dolgot. Volt rá precedens, hogy - igaz este volt - a szembe sávban közlekedett. A másik alkalommal pedig mikor meglátta, hogy sebességet mérnek s ahelyett, hogy lassított volna, rágyorsított
–mondta el lapunknak egy egri lakos.
—Az én nagypapám vezet még, ő már a nyolcvanadik életévén is túl van. Tisztában van a gyengeségeivel és ha nem muszáj, nem vezet. Viszont néha nincs más választása, minthogy autóba üljön, akkor nagyon óvatosan próbál közlekedni. Ő egész életében vezetett, sofőr volt, aztán piacozni járt, de mostanra próbálja csökkenteni a vezetést - nyilatkozta egy káli lakos.
Nagyot változhat a jogosítvány megszerzésének módja, az egri oktató véleményt is mondott róla
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka
Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet