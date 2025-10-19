Az idősebb sofőrökre is vonatkozik - változás jön a jogosítványoknál

Az EU új szabályozása jelentősen átalakítja a jogosítványok rendszerét. A legfontosabb változás, hogy minden uniós állampolgárságú sofőr 2033-ra digitális formátumú vezetői engedélyt kap, amely minden tagállamban egységesen 15 évig lesz érvényes. Az új rendszer célja az adminisztráció egyszerűsítése és a közlekedésbiztonság erősítése, miközben minden korosztályt érint, így az idősebb sofőröket is.

Az új digitális jogosítvány minden korosztály számára kötelező lesz – az idősebb sofőröknek is 15 évig érvényes formátumban

Fotó: BANCZIK ROBERT

Új szabályok: így változik az idősebb sofőrök jogosítványa

A digitális jogosítvány bevezetésével kapcsolatban az EU nem határozta meg, hogy kötelező-e új orvosi vizsgálat a meghosszabbításhoz; minden tagállam maga dönthet, hogy elegendő-e a vezető önbevallása. Ugyanakkor az irányelv lehetőséget biztosít a háziorvosok számára, hogy jelezzék a hatóságoknak, ha egy beteg egészségi állapota miatt közúti kockázatot jelenthet. Magyarországon egyelőre nem ismert, milyen konkrét szabályozást vezetnek majd be.

A 70 év felettiekre vonatkozó külön korlátozásokat végül nem vezették be: nem kell ötévente megújítaniuk a jogosítványukat. Ugyanakkor az új irányelv szigorúbb előírásokat vezet be a kezdő sofőrök számára: az első két évben alacsonyabb sebességhatárok és egyéb korlátozások segítik a biztonságos vezetési gyakorlat kialakítását.

Jelenleg Magyarországon a háziorvosok döntenek arról, hogy valaki vezethet-e tovább, ám ez sokszor nem ad teljes képet a forgalomban mutatott vezetési képességekről – mondják autóvezető-oktatók. Több uniós országban szigorúbb szabályok vonatkoznak az idősebb sofőrökre: van, ahol 70 év felett külön engedélyt kell kiváltaniuk, hogy továbbra is volán mögé ülhessenek.