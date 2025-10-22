október 22., szerda

Delta akcióprogram

Drogmatek Hevesben - 230 akció, 104 fokozott ellenőrzés, 300 büntető eljárás

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az akció kezdete óta eltelt közel nyolc hónapot értékelte portálunknak. A kábítószer-kereskedők ellen országosan már 7500 büntető eljárás indult március eleje óta.

Szabó István

Ismeretes, hogy ez év március elsején indult az országos hajtóvadászat a kábítószer-kereskedők, terjesztők és előállítók ellen Delta akcióprogram elnevezéssel. Orbán Viktor miniszterelnök Horváth Lászlót, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei országgyűlési képviselőjét nevezte ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá. Az akciósorozat indulása óta eltelt közel nyolc hónap értékelésére kérte portálunk a kormánybiztost.

A kábítószer-kereskedők ellen március óta folyik a hajtóvadászat
Horváth László azzal kezdte, hogy az elmúlt időben együtt volt jelen a fokozott rendőri jelenlét Delta akcióprogram néven azokkal jogszabályokkal, amelyek június 15-én léptek életbe. Ezen jogszabályok arra hivatottak, hogy a rendőrség kezébe hatékony és gyors intézkedésre lehetőséget adó eszközöket adjanak, tette hozzá. A törvényi szabályozásnak, ami az eddigi szigorhoz képest kőkeménynek mondható, a másik célja az elrettentés a kábítószer-kereskedőkkel, terjesztőkkel és fogyasztókkal szemben, közölte a kormánybiztos.

A kábítószer-kereskedők és terjesztők ellen már 7500 büntető eljárás indult

– Mindig is mondtuk, hogy ez egy hosszú és nehéz küzdelem, de azért az elmúlt időszakban sikerült elérnünk azt, hogy lényegesen kisebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége. Ez azt jelenti, hogy kevesebb volt a felhasználás, és kevesebb volt az újonnan belépő fogyasztók száma. Nagyon lényeges, hogy az újonnan belépő fogyasztók száma radikálisan csökkenjen. Mindez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy március elsejétől immár 7500 büntető eljárás indult, a feketepiacról kivont, lefoglalt kábítószer mennyisége pedig már eléri az 1,5 tonnát. Ez utóbbi számadatot akkor tudjuk a helyén kezelni, ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy adag kábítószer mennyisége pár gramm. Kokainból 1 gramm egy adag, de a kristályból se több 2-3 grammnál. Én úgy gondolom, ez a másfél tonna lefoglalt kábítószer igen jelentős mennyiség – részletezte Horváth László.

"A kábítószer-kereskedelemmel összefüggő lefoglalás értéke már meghaladja az 1 milliárd forintot"

A júniusi törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy ha valaki a kábítószer-kereskedéshez használja az autót, vagy az ingatlant drog előállítására, tárolására, akkor mindegy, hogy az kinek a nevén van, elkobozható.

– A kábítószer-kereskedelemmel és terjesztéssel összefüggő vagyonelvonás, azaz a lefoglalás forintosítva már meghaladja az 1 milliárd forintot. Ebben ingatlanok, számla- és készpénz, egyéb eszközök szerepelnek. A Delta akcióprogram nyilván folyamatosan jelen lesz a továbbiakban is, és egyre intenzívebbé válik. Ennek keretében zajlott le a múlt héten egy különleges akció, a Tartaros-művelet, amely egy országos lefedettségű online kábítószer-kereskedő és terjesztő hálózatot számolt fel. Azt is látni kell ugyanis, hogy a szervezett bűnözés az online térben is megvetette a lábát, ott is berendezkedett. Az eszköztáruk egészen széles, hiszen illegális, kábítószer-kereskedő weboldal, aztán titkosított kommunikációt biztosító csatorna, névtelenséget biztosító kriptovalutás fizetés, fiktív címzésekkel ellátott csomagok postai úton történő kézbesítése és a mesterséges intelligencia használata – ez mind beletartozik az online kábítószer-kereskedelem és terjesztés eszköztárába. Az elmúlt időszakban például a posta is mintegy 10 ezer csomagot kézbesített, kábítószer, pszichoaktív szer, hamis gyógyszer legalább 40 ezer felhasználóhoz jutott el. Volt olyan csomag is, ahol bébiételbe rejtették a kábítószert – tette hozzá a kormánybiztos.

Horváth László egy idei, gyöngyösi drogellenes fórumon szólal fel
"Az online térben is fel kell venni a harcot a kábítószer-terjesztéssel"

– A Tartaros-műveletnél egy rendkívül széleskörű és alapos felderítésnek kellett megtörténnie, és rendkívül összehangolt koordinációra volt szükség. Nem csak 8 vármegyei és budapesti rendőr-főkapitányság részéről, de egyéb bűnüldöző szervek részéről is: a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, a TEK, a NAV és az ügyészségek összehangolt munkájára is szükség volt. Ezen túlmenően kapcsolatot kellett tartani 11 kriptotőzsdével, a Telegram mobilcsatorna üzemeltetőjével és az Europollal is. Ez azt jelzi, hogy az online térben is fel kell venni a harcot a kábítószer-terjesztéssel. Fel is vesszük, a magyar rendőrség képes erre a kihívásra is felelni – fogalmazott Horváth László.

Hevesben is folytatódik az akció, hiszen a vármegye egyes részei fokozottan fertőzött területek

Heves vármegyével kapcsolatban a kormánybiztos elmondta, hogy 230 akció került végrehajtásra az elmúlt időszakban.

– A Készenléti Rendőrség megerősítő egységei 135 alkalommal vettek részt ezen akciókban. Ezen felül 104 alkalommal került sor fokozott rendőri jelenléttel járó közrendvédelmi tevékenységre közterületek és szórakozóhelyek ellenőrzése kapcsán. Heves vármegyében eddig mintegy 300 büntető eljárás indult kábítószerrel, illetve pszichoaktív anyaggal összefüggésben. Hevesben is folytatódik az akció, hiszen a vármegye egyes részei fokozottan fertőzött területnek számítanak – összegezte Horváth László.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

