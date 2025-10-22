Drogmatek Hevesben - 230 akció, 104 fokozott ellenőrzés, 300 büntető eljárás

– A kábítószer-kereskedelemmel és terjesztéssel összefüggő vagyonelvonás, azaz a lefoglalás forintosítva már meghaladja az 1 milliárd forintot. Ebben ingatlanok, számla- és készpénz, egyéb eszközök szerepelnek. A Delta akcióprogram nyilván folyamatosan jelen lesz a továbbiakban is, és egyre intenzívebbé válik. Ennek keretében zajlott le a múlt héten egy különleges akció, a Tartaros-művelet, amely egy országos lefedettségű online kábítószer-kereskedő és terjesztő hálózatot számolt fel. Azt is látni kell ugyanis, hogy a szervezett bűnözés az online térben is megvetette a lábát, ott is berendezkedett. Az eszköztáruk egészen széles, hiszen illegális, kábítószer-kereskedő weboldal, aztán titkosított kommunikációt biztosító csatorna, névtelenséget biztosító kriptovalutás fizetés, fiktív címzésekkel ellátott csomagok postai úton történő kézbesítése és a mesterséges intelligencia használata – ez mind beletartozik az online kábítószer-kereskedelem és terjesztés eszköztárába. Az elmúlt időszakban például a posta is mintegy 10 ezer csomagot kézbesített, kábítószer, pszichoaktív szer, hamis gyógyszer legalább 40 ezer felhasználóhoz jutott el. Volt olyan csomag is, ahol bébiételbe rejtették a kábítószert – tette hozzá a kormánybiztos.

– A Tartaros-műveletnél egy rendkívül széleskörű és alapos felderítésnek kellett megtörténnie, és rendkívül összehangolt koordinációra volt szükség. Nem csak 8 vármegyei és budapesti rendőr-főkapitányság részéről, de egyéb bűnüldöző szervek részéről is: a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, a TEK, a NAV és az ügyészségek összehangolt munkájára is szükség volt. Ezen túlmenően kapcsolatot kellett tartani 11 kriptotőzsdével, a Telegram mobilcsatorna üzemeltetőjével és az Europollal is. Ez azt jelzi, hogy az online térben is fel kell venni a harcot a kábítószer-terjesztéssel. Fel is vesszük, a magyar rendőrség képes erre a kihívásra is felelni – fogalmazott Horváth László.