A bűnmegelőzési konferencián is megdöbbentek azon, amit Horváth László mutatott
Döbbenetes adatot mutatott be Horváth László a miskolci bűnmegelőzési konferencián. Magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót.
A minap Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a miskolci bűnmegelőzési konferencián ismertette néhány adattal és bejátszással, hogy a hazai zeneiparban korlátok és felelősség nélkül elburjánzott a kábítószeres életmód népszerűsítése.
Mint fogalmazott, sokakat megdöbbentett az adat: ezeknek a zeneszámoknak összesen 200 millió feletti a nézettsége és hallgatottsága, azaz a magyar fiatalokat átlagosan 100-szor elérte az üzenet, ami a magyar előadóktól származik.
Hihetetlen, mennyi zenében népszerűsítik a kábítószert
A súlyos számok kapcsán azonban van még egy meghökkentő jelenség. Napok teltek el, de a hazai balliberális sajtó egyetlen sort nem írt még erről. Ez a hallgatás is sokat elmond.
