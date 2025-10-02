október 2., csütörtök

Petra névnap

A bűnmegelőzési konferencián is megdöbbentek azon, amit Horváth László mutatott

Döbbenetes adatot mutatott be Horváth László a miskolci bűnmegelőzési konferencián. Magyar előadók kábítószert népszerűsítő zenéinek nézettsége és hallgatottsága meghaladja a 200 milliót.

Heol.hu

A minap Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a miskolci bűnmegelőzési konferencián ismertette néhány adattal és bejátszással, hogy a hazai zeneiparban korlátok és felelősség nélkül elburjánzott a kábítószeres életmód népszerűsítése.

A magyar előadók egy része népszerűsíti a kábítószeres életmódot Horváth László szerint Forrás: Horváth László Facebook
Mint fogalmazott, sokakat megdöbbentett az adat: ezeknek a zeneszámoknak összesen 200 millió feletti a nézettsége és hallgatottsága, azaz a magyar fiatalokat átlagosan 100-szor elérte az üzenet, ami a magyar előadóktól származik.

A súlyos számok kapcsán azonban van még egy meghökkentő jelenség. Napok teltek el, de a hazai balliberális sajtó egyetlen sort nem írt még erről. Ez a hallgatás is sokat elmond.

 

 

