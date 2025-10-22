október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

2 órája

Jöttek, másztak, lőttek a kadétok Egerben + fotók

Címkék#Egri Norma Alapítvány#kadétverseny#Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

Számos feladat várt az egri 60-as Megyei Haditorna Kupa résztvevőire. A kadét járőrversenyen tizenhét csapat vett részt a megye középiskoláiból.

Tóth Balázs

Az Egri Norma Közhasznú Alapítvány és a vitéz Mike József 60. Területvédelmi Zászlóalj 2025-ben negyedik alkalommal rendezte meg kadét járőrversenyét, a 60-as Megyei Haditorna Kupát. Ebben az évben Gyöngyösről, Hatvanból, Füzesabonyból, Lőrinciből és Egerből tizenhét középiskolás csapat vett részt a szerdai megmérettetésen, amelynek Eger adott otthont. A hatfős csapatoknak több helyszínen kellett teljesíteniük a feladatokat, az Egri Várban, a Bornemissza Gergely Technikum udvarán, az Érsekkertben, a Kazamata Lőtéren és a Város A Város Alatt pincéiben is volt dolguk. A teljesítendő feladatok között volt íjászat, ninja warrior pálya, utánpótlás biztosítása az Eger-patak medrében, mászófal, akadálypálya, gépjárműtolás, sebesültszállítás, kúszófolyosó, kézigránátdobás, légfegyveres és lézeres lövészet. A diákok meg is emlékeztek az elődökről a 60-as ezred emlékművénél.

A kadét járőrverseny startja és befutója az Egri Várban volt.
A kadét járőrverseny startja és befutója az Egri Várban volt.
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

A legjobban a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumának egyik csapata szerepelt, a Frontin végzett az élen. Mögöttük a Wigner Jenő Technikum Rokkantak csapata lett a második, és az ugyancsak az iskolából kikerülő Wigner 12K a harmadik. Különdíjat vehetett át a hatvani Damjanich János Technikum Nyerő csajok elnevezésű alakulata.

Nem gyakoroltak külön a kadét járőrversenyre

A füzesabonyiak kapitánya, Kelemen Krisztián elárulta, a gárdát az instruktoruk állította össze egy évfolyamból, de nagyon jó csapatuk volt, ennek örült. Másodszor voltak itt a kupán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- A feladatok néha nehezek voltak, néha könnyebbek, de teljesíthetőek. Nem gyakoroltunk a versenyre, ezért is vagyok büszke a csapatra, hogy sikerült végigvinnünk. Nekem legjobban a lövészet tetszett a lőtéren. Mindegyik feladatnál nagyon ügyesek volt a csapattagok – értékelt Kelemen Krisztián.

Elárulta, a kadét programban szoktak például alakizni, de nagyon széles sűrű foglalkozásaik vannak. Év közben is járnak versenyekre, légfegyveres lövészeten, vagy akadálypályával kombinált légfegyveres megmérettetésen. Ez az egri a bánkihoz képest például könnyebb volt.

A győztes füzesabonyi alakulat
A győztes füzesabonyi alakulat
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Az eredményhirdetésen dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket és gratulált nekik a teljesítéshez, valamint jobbulást kívánt a sérülteknek. Mint mondta, inspiráló környezetben teljesíthették a feladatokat. Méltatta, hogy lányok is voltak a csapatokban, csakúgy, mint az egri várvédők között. Szerinte a kadétok szívében, ha nem is lépnek végül katonai pályára, ott marad a magasztos érzelem, a hazaszeretet, a haza védelme.

Kadét járőrversenyt rendeztek Egerben

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu