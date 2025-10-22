2 órája
Jöttek, másztak, lőttek a kadétok Egerben + fotók
Számos feladat várt az egri 60-as Megyei Haditorna Kupa résztvevőire. A kadét járőrversenyen tizenhét csapat vett részt a megye középiskoláiból.
Az Egri Norma Közhasznú Alapítvány és a vitéz Mike József 60. Területvédelmi Zászlóalj 2025-ben negyedik alkalommal rendezte meg kadét járőrversenyét, a 60-as Megyei Haditorna Kupát. Ebben az évben Gyöngyösről, Hatvanból, Füzesabonyból, Lőrinciből és Egerből tizenhét középiskolás csapat vett részt a szerdai megmérettetésen, amelynek Eger adott otthont. A hatfős csapatoknak több helyszínen kellett teljesíteniük a feladatokat, az Egri Várban, a Bornemissza Gergely Technikum udvarán, az Érsekkertben, a Kazamata Lőtéren és a Város A Város Alatt pincéiben is volt dolguk. A teljesítendő feladatok között volt íjászat, ninja warrior pálya, utánpótlás biztosítása az Eger-patak medrében, mászófal, akadálypálya, gépjárműtolás, sebesültszállítás, kúszófolyosó, kézigránátdobás, légfegyveres és lézeres lövészet. A diákok meg is emlékeztek az elődökről a 60-as ezred emlékművénél.
A legjobban a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumának egyik csapata szerepelt, a Frontin végzett az élen. Mögöttük a Wigner Jenő Technikum Rokkantak csapata lett a második, és az ugyancsak az iskolából kikerülő Wigner 12K a harmadik. Különdíjat vehetett át a hatvani Damjanich János Technikum Nyerő csajok elnevezésű alakulata.
Nem gyakoroltak külön a kadét járőrversenyre
A füzesabonyiak kapitánya, Kelemen Krisztián elárulta, a gárdát az instruktoruk állította össze egy évfolyamból, de nagyon jó csapatuk volt, ennek örült. Másodszor voltak itt a kupán.
- A feladatok néha nehezek voltak, néha könnyebbek, de teljesíthetőek. Nem gyakoroltunk a versenyre, ezért is vagyok büszke a csapatra, hogy sikerült végigvinnünk. Nekem legjobban a lövészet tetszett a lőtéren. Mindegyik feladatnál nagyon ügyesek volt a csapattagok – értékelt Kelemen Krisztián.
Elárulta, a kadét programban szoktak például alakizni, de nagyon széles sűrű foglalkozásaik vannak. Év közben is járnak versenyekre, légfegyveres lövészeten, vagy akadálypályával kombinált légfegyveres megmérettetésen. Ez az egri a bánkihoz képest például könnyebb volt.
Az eredményhirdetésen dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket és gratulált nekik a teljesítéshez, valamint jobbulást kívánt a sérülteknek. Mint mondta, inspiráló környezetben teljesíthették a feladatokat. Méltatta, hogy lányok is voltak a csapatokban, csakúgy, mint az egri várvédők között. Szerinte a kadétok szívében, ha nem is lépnek végül katonai pályára, ott marad a magasztos érzelem, a hazaszeretet, a haza védelme.
Kadét járőrversenyt rendeztek EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
