Jöttek, másztak, lőttek a kadétok Egerben + fotók

Az Egri Norma Közhasznú Alapítvány és a vitéz Mike József 60. Területvédelmi Zászlóalj 2025-ben negyedik alkalommal rendezte meg kadét járőrversenyét, a 60-as Megyei Haditorna Kupát. Ebben az évben Gyöngyösről, Hatvanból, Füzesabonyból, Lőrinciből és Egerből tizenhét középiskolás csapat vett részt a szerdai megmérettetésen, amelynek Eger adott otthont. A hatfős csapatoknak több helyszínen kellett teljesíteniük a feladatokat, az Egri Várban, a Bornemissza Gergely Technikum udvarán, az Érsekkertben, a Kazamata Lőtéren és a Város A Város Alatt pincéiben is volt dolguk. A teljesítendő feladatok között volt íjászat, ninja warrior pálya, utánpótlás biztosítása az Eger-patak medrében, mászófal, akadálypálya, gépjárműtolás, sebesültszállítás, kúszófolyosó, kézigránátdobás, légfegyveres és lézeres lövészet. A diákok meg is emlékeztek az elődökről a 60-as ezred emlékművénél.

A kadét járőrverseny startja és befutója az Egri Várban volt.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legjobban a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumának egyik csapata szerepelt, a Frontin végzett az élen. Mögöttük a Wigner Jenő Technikum Rokkantak csapata lett a második, és az ugyancsak az iskolából kikerülő Wigner 12K a harmadik. Különdíjat vehetett át a hatvani Damjanich János Technikum Nyerő csajok elnevezésű alakulata.