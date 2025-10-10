Így ízlik az űrben a magyar csoki – Kapu Tiborral kóstoltuk a Korfu szaloncukrot Makláron + fotók, videó

A maklári Stühmer gyárban készül az az űrcsoki, amelyet Kapu Tibor magyar űrhajós vihetett magával a világűrbe még júniusban. Tartalékosa, Cserényi Gyula is részt vett a pénteki eseményen, ahol a HUNOR-program tagjaival együtt mi is bejárhattuk a gyárat, bepillantást nyertünk a csokoládé- és szaloncukor készítés izgalmas folyamatába. Végh Róbert termelésvezető-helyettes kalauzolt végig minket a műhelyeken: a massza elkészítésétől egészen a frissen csomagolt, színes szaloncukrokig. Csóll Péter a Stühmer tulajdonosa elmondta, hogy az alapötlet nem pusztán az űrcsoki volt, hanem az, hogy a 2025-ös év igazán nagy marketing szenzációja szülessen meg – így merült fel, hogy egy Stühmer csokoládé jusson az űrbe. A pénteki találkozás célja pedig az volt, hogy a két kutató-űrhajósnak megmutassák a gyártás folyamatát, és megmutassák azt, hogy az űrkutatáson kívül is vannak "földönjáró" fejlesztések az országban, és megköszönjék nekik az egész éves munkájukat.

Kapu Tibor ezúttal nem az űrben, hanem a maklári Stühmer gyárban kóstolhatta meg újra a Korfu csokoládét – tartalékosa, Cserényi Gyula társaságában, immár szaloncukor formájában.

Fotó: Huszár Márk

Érdekes kulisszatitkokat is elárult Kapu Tibor

Az eseményt Szende Attila, a Stühmer marketingigazgatója nyitotta meg – ő volt az ötletgazda, akinek köszönhetően egy maklári csokoládé feljuthatott az űrbe. A beszélgetés során Kapu Tibor elárulta, hogy egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor felülről pillanthatta meg a fénylő Földet. Azt is elmesélte, hogy a szoros időbeosztásuk ellenére hetente egyszer sikerült a HUNOR-program teljes csapatával közös vacsorát vagy ebédet tartani – ezek voltak a valódi közösségépítő alkalmak. Egy ilyen, tizenegy fős nemzetközi vacsorán – ahol az orosz, lengyel és indiai űrhajósok is jelen voltak – döntöttek úgy: ideje elővenni „a falat Magyarországot” és ekkor kóstolták meg először a Korfu szeletet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Cserényi Gyula arról mesélt, hogy számára a „végre feljutott valaki az űrbe” pillanat nem a kilövéskor jött el, hanem akkor, amikor már tudta: Kapu Tibor biztonságban megérkezett az űrállomásra. Mint mondta, barátjaként végig szorított érte, és amikor Tibor már az űrben volt, akkor érezte igazán, hogy a közös munka meghozta gyümölcsét.