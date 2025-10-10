47 perce
Így ízlik az űrben a magyar csoki – Kapu Tiborral kóstoltuk a Korfu szaloncukrot Makláron + fotók, videó
Az űrben egészen más az íze... Ezt Kapu Tibor űrhajós mondta pénteken Makláron, amikor a gyárában, a Stühmer üzemében kóstolta meg azt Korfu csokit, amit az űrutazására is magával vitt. A HUNOR-program résztvevői, köztük Cserényi Gyula, a program tartalékos űrhajósa közelről is megnézhette, hogyan is készült az űrédesség, amit ezekben a hetekben szaloncukor formában készítenek a Stühmernél.
A maklári Stühmer gyárban készül az az űrcsoki, amelyet Kapu Tibor magyar űrhajós vihetett magával a világűrbe még júniusban. Tartalékosa, Cserényi Gyula is részt vett a pénteki eseményen, ahol a HUNOR-program tagjaival együtt mi is bejárhattuk a gyárat, bepillantást nyertünk a csokoládé- és szaloncukor készítés izgalmas folyamatába. Végh Róbert termelésvezető-helyettes kalauzolt végig minket a műhelyeken: a massza elkészítésétől egészen a frissen csomagolt, színes szaloncukrokig. Csóll Péter a Stühmer tulajdonosa elmondta, hogy az alapötlet nem pusztán az űrcsoki volt, hanem az, hogy a 2025-ös év igazán nagy marketing szenzációja szülessen meg – így merült fel, hogy egy Stühmer csokoládé jusson az űrbe. A pénteki találkozás célja pedig az volt, hogy a két kutató-űrhajósnak megmutassák a gyártás folyamatát, és megmutassák azt, hogy az űrkutatáson kívül is vannak "földönjáró" fejlesztések az országban, és megköszönjék nekik az egész éves munkájukat.
Érdekes kulisszatitkokat is elárult Kapu Tibor
Az eseményt Szende Attila, a Stühmer marketingigazgatója nyitotta meg – ő volt az ötletgazda, akinek köszönhetően egy maklári csokoládé feljuthatott az űrbe. A beszélgetés során Kapu Tibor elárulta, hogy egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor felülről pillanthatta meg a fénylő Földet. Azt is elmesélte, hogy a szoros időbeosztásuk ellenére hetente egyszer sikerült a HUNOR-program teljes csapatával közös vacsorát vagy ebédet tartani – ezek voltak a valódi közösségépítő alkalmak. Egy ilyen, tizenegy fős nemzetközi vacsorán – ahol az orosz, lengyel és indiai űrhajósok is jelen voltak – döntöttek úgy: ideje elővenni „a falat Magyarországot” és ekkor kóstolták meg először a Korfu szeletet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Cserényi Gyula arról mesélt, hogy számára a „végre feljutott valaki az űrbe” pillanat nem a kilövéskor jött el, hanem akkor, amikor már tudta: Kapu Tibor biztonságban megérkezett az űrállomásra. Mint mondta, barátjaként végig szorított érte, és amikor Tibor már az űrben volt, akkor érezte igazán, hogy a közös munka meghozta gyümölcsét.
Kapu Tibor egyetlen ajándékkal ledöbbentette az egriek egyik kedvenc zenekarát – videóval
A gyárlátogatás során végignézhettük, hogyan készül a Stühmer karácsonyra
Végh Róbert az első állomásra kísért minket, ahol lépésről lépésre végigkövethettük a szaloncukor készítés folyamatát. Elárulta, hogy különlegességek is készülnek a gyárban, ekkor éppen a körtezselés-muskotályos szaloncukor, amelyet saját készítésű, karamellizált fehércsokoládéba töltenek. A muskotályos krém valódi pezsgőt tartalmaz, és minden édesség, amit láthattunk, házi recept alapján, a Stühmer műhelyében készül. A Korfu szaloncukor egész más technológiával készül, így itt a szalag végén arra is volt lehetőség, hogy frissen megkóstolják a vendégek. Ekkor mondta Kapu Tibor, hogy itt frissen elkészült formájában hasonlít legjobban az űrben érzett ízre.
Három gyártósoron készítjük a szaloncukrokat, a csomagolást már gépek végzik. A gyártást minden évben augusztusban indítjuk el – volt már rá példa, hogy később kezdtük, de akkor nagyon nehezen fértünk bele az időbe. Amikor beindul a szaloncukorgyártás, szinte minden erőnket erre összpontosítjuk a gyárban
-tette hozzá Végh Róbert.
A két űrhajós a nap végén ajándékot is kapott Csóll Pétertől: természetesen egy-egy szelet Korfu csokit, ám ezek műanyagba öntve, díszes dobozban arra szolgálnak, hogy a két asztronauta örök emlékként megőrizhesse. Hogy ez így lesz, valószínű, az viszont száz százalék, hogy a viszonzásul kapott ajándék valóban örök emlékként, díszhelyre kerül a Stühmer gyárban. Csóll Péter ugyanis azt a felvarrható logót kapta meg díszkeretben Kapu Tiboréktól, amely az űrhajós ruháján volt, vagyis valóban megjárta a kozmoszt.
Kapu Tibor és Cserényi Gyula látogatott a Stühmer maklári üzemébeFotók: Huszár Márk/heol.hu
Nem először jártunk a Stühmer gyárban – legutóbbi látogatásunkkor abba nyerhettünk betekintést, hogyan készül az űrcsokoládé.
A Nemzetközi Űrállomáson is mindenki megnyalhatja mind a tíz ujját - így készült a maklári űrcsoki!
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Olyat merészelt a 20 éves nő, hogy megbotránkozott az egész füzesabonyi állomás