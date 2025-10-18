október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kávézó kritikák

1 órája

Eger legjobb kávézói nem mindig olyan tökéletesek, mint gondolnád – a vendégek elmondták a sötét titkokat!

Címkék#vélemény#Eger#vendégtapasztalat#kávézó

Eger hangulatos utcáin járva könnyű azt hinni, hogy a kávézók csak derűs élményeket kínálnak – mégis, a vendégek véleményei között ott lapulnak a csalódások is. Bár a pozitív kávézó-értékelések rendkívül sokszor kerülnek reflektorfénybe, a kritikák sem mellékesek: árnyalják a képet, rámutatnak gyengeségekre, és tanulságosak lehetnek mind a látogatóknak, mind a szolgáltatóknak.

Heol.hu

Bár az egri kávézók többsége továbbra is magas, közel ötcsillagos értékeléssel büszkélkedhet a közösségi oldalakon, a vendégek beszámolói között akadnak kevésbé fényes tapasztalatok is. Többen jelezték, hogy a zsúfoltabb időszakokban – például a hosszú hétvégéken – a kiszolgálás lelassul, az ételek és italok minősége pedig nem mindig éri el a megszokott szintet. Előfordult, hogy a reggelik kihűlten, hiányosan érkeztek az asztalra, vagy a várakozási idő jóval meghaladta az ígértet. Bár a legtöbben a kedves személyzetet és a hangulatos környezetet továbbra is dicsérik, a visszajelzések arra figyelmeztetnek, hogy a legjobb helyeken is akad tér a fejlődésre.

Eger kávézók
Bár Eger kávézói szinte kivétel nélkül ötcsillagos értékeléseket kapnak, akad néhány kevésbé pozitív vendégtapasztalat is
Forrás:  MW

Az ötcsillagos Google-értékelések mögött is akadnak negatív kávézói tapasztalatok

Egy belvárosi kávézóról azt írja az egyik vendég, hogy a májusi hosszú hétvégére nem volt felkészülve az étterem. 

Az új helyszín nem járt együtt a kiszolgáló személyzet megújításával. Májusi hosszú hétvégére nem volt felkészülve az étterem. Több éhes embert tudtak volna fogadni, ha haladósabb a kiszolgálás. Mi kb. egy óra alatt kaptuk meg az elhűlt, hiányos ételeinket, ami nem volt bonyolult, rántottát és angol reggelit rendeltünk, de az egyikről a zöldség, a másokról a bagett hiányzott. Sajnálatos mert a hely, forgalmas helyszínen fekszik, ma rengeteg a család, fiatalok, akik az ajánlások alapján tértek volna be, de az ajtóból visszafordultak. A magyar vendéglátás sajnos még mindig nem nőtt fel a feladathoz, hogy egy hosszú hétvégét megfelelő személyzettel hozzon le. Tisztelet a kivételnek persze.

Szintén erről a kávézóról írták, hogy hidegen kapták a reggelit. 

Több mint egy órát vártunk a pár perc alatt összedobható reggelinkre (fél-háromnegyed órát ígértek), melyet végül kihűlve hoztak ki és még elnézést sem kértek!!! A zöldség köret pár levél rukkolát és egy kb. 5 cm hosszú, 2 mm széles gerezd kápia paprikát jelentett... Igazán sajnálom, mert korábban már jártam itt, csak az előző helyen, akkor kiváló tapasztalatom volt (ezért foglaltam itt asztalt a vőlegényem születésnapjára), ám most annál hatalmasabbat csalódtam. A személyzet kedves és szép a környezet, ezért nem egy csillagot adtam. 

Közel a várhoz található egy kávézó, amiről szintén nem volt jó véleménnyel az egyik vendég. 

—9.00-kor értünk ide. Az ételeket, amik hiányosak voltak (az egyik tányérról a kenyér, a másikról a paradicsom hiányzott) hidegen, kihűlve kaptuk meg 10.10-kor. A megrendelt üdítőkre 50 percet vártunk. Senkinek nem ajánljuk. Noha az ott dolgozók folyamatosan dolgoztak és kedvesek voltak, a hely viszont rosszul szervezett, rosszul irányított.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ebből a kávézóból kettő is van a városban, ahol a szagra panaszkodott a vendég. 

Szörnyű hely! Egy kávézó ahol nem lehet kávét venni, karácsony előtt elfogyott! Vicces! Olyan szag van a kávázóban mint egy terráriumban amit nem takarítottak még kis soha! Ide se jövök többet!

A rossz értékelések ellenére, Eger szinte összes kávézója öt csillagot kapott a Google-értékeléseken - erről szólt korábbi cikkünk

Legutóbb az AI-t is megkérdeztük, melyek Eger legjobb kávézói.

Nem csak a kávézók, de a szállodák is kaptak negatív értékelést a vendégektől.

A negatív kommentek az egri üzleteket sem kerülték el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu