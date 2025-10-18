1 órája
Eger legjobb kávézói nem mindig olyan tökéletesek, mint gondolnád – a vendégek elmondták a sötét titkokat!
Eger hangulatos utcáin járva könnyű azt hinni, hogy a kávézók csak derűs élményeket kínálnak – mégis, a vendégek véleményei között ott lapulnak a csalódások is. Bár a pozitív kávézó-értékelések rendkívül sokszor kerülnek reflektorfénybe, a kritikák sem mellékesek: árnyalják a képet, rámutatnak gyengeségekre, és tanulságosak lehetnek mind a látogatóknak, mind a szolgáltatóknak.
Bár az egri kávézók többsége továbbra is magas, közel ötcsillagos értékeléssel büszkélkedhet a közösségi oldalakon, a vendégek beszámolói között akadnak kevésbé fényes tapasztalatok is. Többen jelezték, hogy a zsúfoltabb időszakokban – például a hosszú hétvégéken – a kiszolgálás lelassul, az ételek és italok minősége pedig nem mindig éri el a megszokott szintet. Előfordult, hogy a reggelik kihűlten, hiányosan érkeztek az asztalra, vagy a várakozási idő jóval meghaladta az ígértet. Bár a legtöbben a kedves személyzetet és a hangulatos környezetet továbbra is dicsérik, a visszajelzések arra figyelmeztetnek, hogy a legjobb helyeken is akad tér a fejlődésre.
Az ötcsillagos Google-értékelések mögött is akadnak negatív kávézói tapasztalatok
Egy belvárosi kávézóról azt írja az egyik vendég, hogy a májusi hosszú hétvégére nem volt felkészülve az étterem.
Az új helyszín nem járt együtt a kiszolgáló személyzet megújításával. Májusi hosszú hétvégére nem volt felkészülve az étterem. Több éhes embert tudtak volna fogadni, ha haladósabb a kiszolgálás. Mi kb. egy óra alatt kaptuk meg az elhűlt, hiányos ételeinket, ami nem volt bonyolult, rántottát és angol reggelit rendeltünk, de az egyikről a zöldség, a másokról a bagett hiányzott. Sajnálatos mert a hely, forgalmas helyszínen fekszik, ma rengeteg a család, fiatalok, akik az ajánlások alapján tértek volna be, de az ajtóból visszafordultak. A magyar vendéglátás sajnos még mindig nem nőtt fel a feladathoz, hogy egy hosszú hétvégét megfelelő személyzettel hozzon le. Tisztelet a kivételnek persze.
Szintén erről a kávézóról írták, hogy hidegen kapták a reggelit.
Több mint egy órát vártunk a pár perc alatt összedobható reggelinkre (fél-háromnegyed órát ígértek), melyet végül kihűlve hoztak ki és még elnézést sem kértek!!! A zöldség köret pár levél rukkolát és egy kb. 5 cm hosszú, 2 mm széles gerezd kápia paprikát jelentett... Igazán sajnálom, mert korábban már jártam itt, csak az előző helyen, akkor kiváló tapasztalatom volt (ezért foglaltam itt asztalt a vőlegényem születésnapjára), ám most annál hatalmasabbat csalódtam. A személyzet kedves és szép a környezet, ezért nem egy csillagot adtam.
Közel a várhoz található egy kávézó, amiről szintén nem volt jó véleménnyel az egyik vendég.
—9.00-kor értünk ide. Az ételeket, amik hiányosak voltak (az egyik tányérról a kenyér, a másikról a paradicsom hiányzott) hidegen, kihűlve kaptuk meg 10.10-kor. A megrendelt üdítőkre 50 percet vártunk. Senkinek nem ajánljuk. Noha az ott dolgozók folyamatosan dolgoztak és kedvesek voltak, a hely viszont rosszul szervezett, rosszul irányított.
