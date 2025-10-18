Eger legjobb kávézói nem mindig olyan tökéletesek, mint gondolnád – a vendégek elmondták a sötét titkokat!

Bár az egri kávézók többsége továbbra is magas, közel ötcsillagos értékeléssel büszkélkedhet a közösségi oldalakon, a vendégek beszámolói között akadnak kevésbé fényes tapasztalatok is. Többen jelezték, hogy a zsúfoltabb időszakokban – például a hosszú hétvégéken – a kiszolgálás lelassul, az ételek és italok minősége pedig nem mindig éri el a megszokott szintet. Előfordult, hogy a reggelik kihűlten, hiányosan érkeztek az asztalra, vagy a várakozási idő jóval meghaladta az ígértet. Bár a legtöbben a kedves személyzetet és a hangulatos környezetet továbbra is dicsérik, a visszajelzések arra figyelmeztetnek, hogy a legjobb helyeken is akad tér a fejlődésre.

Az ötcsillagos Google-értékelések mögött is akadnak negatív kávézói tapasztalatok

Egy belvárosi kávézóról azt írja az egyik vendég, hogy a májusi hosszú hétvégére nem volt felkészülve az étterem.

Az új helyszín nem járt együtt a kiszolgáló személyzet megújításával. Májusi hosszú hétvégére nem volt felkészülve az étterem. Több éhes embert tudtak volna fogadni, ha haladósabb a kiszolgálás. Mi kb. egy óra alatt kaptuk meg az elhűlt, hiányos ételeinket, ami nem volt bonyolult, rántottát és angol reggelit rendeltünk, de az egyikről a zöldség, a másokról a bagett hiányzott. Sajnálatos mert a hely, forgalmas helyszínen fekszik, ma rengeteg a család, fiatalok, akik az ajánlások alapján tértek volna be, de az ajtóból visszafordultak. A magyar vendéglátás sajnos még mindig nem nőtt fel a feladathoz, hogy egy hosszú hétvégét megfelelő személyzettel hozzon le. Tisztelet a kivételnek persze.

Szintén erről a kávézóról írták, hogy hidegen kapták a reggelit.