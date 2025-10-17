október 17., péntek

Magyar Zene Háza

46 perce

Szokatlan szerepben a Kerekes Band – különleges koncertet ad a népszerű egri zenekar

Címkék#Kerekes Band#gyerekkoncert#zenekar

A világíhrű egri zenekar ezúttal olyasmibe vágta a fejszéjét, amit még soha nem csinált. Gyerekkoncertet ad a Kerekes Band.

Szabadi Martina Laura

Gyerekkoncertet ad a Kerekes Band a hétvégén a Magyar Zene Házában. Gyerekekre hangolva sorozat részeként csupa olyan zenekar lép fel, akik amúgy nem is szoktak gyerekeknek játszani. A szervezők szerint nem mást kell a gyerekeknek játszani legfeljebb csak máshogy. Gyerekekre hangolva” sorozat célja, hogy a jó zene megtalálja az útját a legfiatalabb korosztály szívéhez is. Aki elmúlt 6 éves, és szívesen részt venne egy őrült betyár ethno funk koncerten, vagy egyszerűen csak szeretne egy jó buliban részt venni, annak a Zene Háza koncerttermében a helye szombat délelőtt 10 óra 30 perctől.

Első gyermekkoncertjét adja a Kerekes Band – de lehet, hogy nem az utolsót Fotó: Kerekes Band
Első gyermekkoncertjét adja a Kerekes Band – de lehet, hogy nem az utolsót Fotó: Kerekes Band

A Kerekes Band idén ünnepli 30. születésnapját, s most adnak elsőként gyerekkoncertet. Először a dalok áthangszerelésén gondolkodtak, de végül inkább a témán és műfajon csavartak egyet. Frontemberük, Fehér Zsombor elmondta, nagykoncertet adnak a szokásos előadásmódban, de a téma és a mű gyermekekre lesz hangolva: dobosuk, Fehér Viktor ugyanis írt egy mesét, ami bemutatja a Folkland szigeteket, a Back To Følk (Music from Følkland) albumhoz kapcsolódóan, a Szent Veréb Históriáját – mondta. A zenés mese ősbemutatója lesz tulajdonképpen a szombati koncert.

– Már játszottunk a Magyar Zene házában 2022-ben, de gyereknek még soha, ennek ellenére nem volt nehéz a felkészülés. A gyerekek nagyon őszinték, nem kell őket biztatni, ha jó a zene, akkor jól érzik magukat – tette hozzá.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyerekközönsége lesz a Kerekes Band zenészeinek

Fehér Viktor elmondta, akkor kezdte el kibontani az általuk kreált virág történetét, amikor megkapták a felkérést. A mese a Vak Mormota Énekmondó Lány jóslatán alapszik aki megjövendölte a Szent Veréb eljövetelét és azt is, hogy a Sárkányfű vulkán kráterében rak fészket, onnan figyeli a szigetek történését, ám nem szól semmit, csak némán ül, míg szóra nem bírja valaki.

– A történetünkben a szigetek törzsei azon vetélkednek, hogy lehetne szóra bírni. Próbálkoznak zenével, bájitallal. Az, hogy végül sikerrel járnak-e, s mit mond a Szent Veréb, kiderül majd a holnapi koncerten – mondta portálunknak Fehér Viktor. A mese egyébként a Libri egy pályázatán is versenyez jelenleg. Fehér Viktor elmondta, kicsit izgul, hogy egyszerre tölti be a dobos és a mesemondó szerepét, de nagyon várja, hogy élvezik-e majd a gyerekek a zenét és a történetet. 

 

 

 

