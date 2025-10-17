Szokatlan szerepben a Kerekes Band – különleges koncertet ad a népszerű egri zenekar

– Már játszottunk a Magyar Zene házában 2022-ben, de gyereknek még soha, ennek ellenére nem volt nehéz a felkészülés. A gyerekek nagyon őszinték, nem kell őket biztatni, ha jó a zene, akkor jól érzik magukat – tette hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyerekközönsége lesz a Kerekes Band zenészeinek

Fehér Viktor elmondta, akkor kezdte el kibontani az általuk kreált virág történetét, amikor megkapták a felkérést. A mese a Vak Mormota Énekmondó Lány jóslatán alapszik aki megjövendölte a Szent Veréb eljövetelét és azt is, hogy a Sárkányfű vulkán kráterében rak fészket, onnan figyeli a szigetek történését, ám nem szól semmit, csak némán ül, míg szóra nem bírja valaki.

– A történetünkben a szigetek törzsei azon vetélkednek, hogy lehetne szóra bírni. Próbálkoznak zenével, bájitallal. Az, hogy végül sikerrel járnak-e, s mit mond a Szent Veréb, kiderül majd a holnapi koncerten – mondta portálunknak Fehér Viktor. A mese egyébként a Libri egy pályázatán is versenyez jelenleg. Fehér Viktor elmondta, kicsit izgul, hogy egyszerre tölti be a dobos és a mesemondó szerepét, de nagyon várja, hogy élvezik-e majd a gyerekek a zenét és a történetet.