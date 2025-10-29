október 29., szerda

Két kis hevesi falu, kevesen lakják, mégis országos a hírük

A két települést mindössze 35 kilométer választja el egymástól.

Hol találhatók a legkisebb olyan magyarországi települések, ahol gyógyfürdő címmel rendelkező fürdő üzemel – erre a kérdésre kereste a választ a Termálonline cikke. Ezek a községek egy vármegyében találhatók Hevesben. A két települést, Bükkszéket és Demjént mindössze 35 kilométer választja el egymástól. A belügyminisztérium 2025-ös adatai szerint Bükkszék 680, Demjén pedig 669 állandó lakossal rendelkezik.

Demjénben 2005-ben fúrtak termálkutat
Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A bükkszéki fürdő 2024 tavaszán kapta meg a hivatalos gyógyfürdő minősítést. Ez talán meglepő lehet, hiszen a fürdőhely már régóta létezik: termálvizét az 1930-as években fedezték fel, és azóta palackozott formában is forgalmazzák. A Salvus név valószínűleg az egyik legismertebb hazai gyógyvízmárkának számít. Nem véletlenül, hiszen ásványianyag-tartalma rendkívül magas, így ivókúraként, fürdőkúraként és inhalációs kezelésekhez is hatékonyan alkalmazható. Demjén története egészen más ívet követett. Ez a község Magyarország újabb fürdőhelyei közé tartozik. Az első termálkutat csak 2005-ben fúrták, majd erre alapozva két évvel később, 2007-ben megnyílt a termálfürdő, amelyből idővel kialakult a mai Cascade fürdőkomplexum – barlangfürdővel és szállodával együtt. A gyógyfürdő minősítést 2009-ben szerezték meg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Demjén fejlődése is különösen figyelemre méltó.

Két évtizeddel ezelőtt még nyoma sem volt az üdülőhelyi hangulatnak, ma viszont több fürdő is várja a vendégeket. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint a belföldi vendégéjszakák számát tekintve Demjén a negyedik legnépszerűbb termálfürdős község Magyarországon – csak Egerszalók, Cserkeszőlő és Bogács előzte meg a községek rangsorában.

 

 

