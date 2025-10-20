2 órája
Bezár az egyik gyorsétterem Egerben, mutatjuk a részleteket
Egerben bezár az egyik népszerű gyorsétterem felújítási okokból. A részleteket az Agria Park Facebook oldala osztotta meg.
Ideiglenesen bezár az Agria Parkban működő KFC, az étterem ugyanis felújításon esik át. A népszerű gyorsétterem a munkálatok után megújult környezetben várja majd a vendégeket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Agria Parkban található KFC étterem ideiglenesen zárva tart felújítás miatt. Hamarosan megújult környezetben és a megszokott finomságokkal várunk vissza benneteket! Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket!
-írja az Agria Park Facebook posztjában.
A KFC mellett nemrégiben megnyílt a Simon's Burger
Májusban nyitotta meg kapuit a Simon’s Burger, amely már az első napokban hatalmas érdeklődést váltott ki. A sorban álló vendégek hamburgereik mellé ajándék sapkát, lufit és zoknit is kaptak.
Hatalmas tömeg az egri Simon's Burger megnyitóján, akadt, aki már reggel 8-tól várt
Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés
Támogatja a szívet és a vércukorszintet is szabályozza - most remek áron kapható a Lidl-ben!