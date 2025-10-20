Bezár az egyik gyorsétterem Egerben, mutatjuk a részleteket

október 20., hétfő

Egerben bezár az egyik népszerű gyorsétterem felújítási okokból. A részleteket az Agria Park Facebook oldala osztotta meg.

Ideiglenesen bezár az Agria Parkban működő KFC, az étterem ugyanis felújításon esik át. A népszerű gyorsétterem a munkálatok után megújult környezetben várja majd a vendégeket.

Ideiglenesen bezár az Agria Parkban lévő KFC felújítások miatt
Fotó: Nemeth Andras Peter

Az Agria Parkban található KFC étterem ideiglenesen zárva tart felújítás miatt. Hamarosan megújult környezetben és a megszokott finomságokkal várunk vissza benneteket! Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket!

-írja az Agria Park Facebook posztjában.

A KFC mellett nemrégiben megnyílt a Simon's Burger

Májusban nyitotta meg kapuit a Simon’s Burger, amely már az első napokban hatalmas érdeklődést váltott ki. A sorban álló vendégek hamburgereik mellé ajándék sapkát, lufit és zoknit is kaptak.

 

