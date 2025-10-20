Bezár az egyik gyorsétterem Egerben, mutatjuk a részleteket

Ideiglenesen bezár az Agria Parkban működő KFC, az étterem ugyanis felújításon esik át. A népszerű gyorsétterem a munkálatok után megújult környezetben várja majd a vendégeket.

Ideiglenesen bezár az Agria Parkban lévő KFC felújítások miatt

Fotó: Nemeth Andras Peter

Az Agria Parkban található KFC étterem ideiglenesen zárva tart felújítás miatt. Hamarosan megújult környezetben és a megszokott finomságokkal várunk vissza benneteket! Köszönjük a türelmeteket és a megértéseteket!

-írja az Agria Park Facebook posztjában.

