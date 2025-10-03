23 perce
"Fák közt járni annyi, mint hazatalálni" – természetközeli hangulatú kiállítás nyílt +fotók
Berzsenyi Mariann kiállításának megnyitójára gyűltek össze a művészetkedvelők a Bartakovics Béla Közösségi Házban pénteken. A délután 5 órakor megnyitott tárlat már az alkotó második kiállítása, az elsőre épp egy évvel ezelőtt került sor, melynek témája a négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő volt.
A Wood wide web – láthatatlan hálózatok, formába zárva nevet kapott kiállításon a természet ihlette formák mellett élő szervezetek is fontos szerepet kaptak: a faliképeken megjelenő zuzmótelepek valódi kis szigetekként díszítették a remekműveket.
A kiállítás az emberi kapcsolatokra is felhívja a figyelmet
– A kiállítás témája egyszerre izgalmas, érdekes és szerintem fontos is. A gyökereknek és a fáknak mind van egy közös kapcsolódási pontjuk, egy hálózat, melyet én agyagba zárva igyekeztem megvalósítani. Az egyes darabokhoz szervesen kapcsolódó növények mind valódi, igazi virágok – a mai kor emberének is a növényekhez hasonlóan kellene kapcsolódnia a természethez, és embertársaihoz, ezzel is szeretném felhívni a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára is – foglalta össze az alkotó, Berzsenyi Marianna.
Berzsenyi Marianna keramikus kiállítása EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
