"Fák közt járni annyi, mint hazatalálni" – természetközeli hangulatú kiállítás nyílt +fotók

A Wood wide web – láthatatlan hálózatok, formába zárva nevet kapott kiállításon a természet ihlette formák mellett élő szervezetek is fontos szerepet kaptak: a faliképeken megjelenő zuzmótelepek valódi kis szigetekként díszítették a remekműveket.

Kiállítás nyílt Berzsenyi Mariann munkáiból, kézzel fogható közelségben

A kiállítás az emberi kapcsolatokra is felhívja a figyelmet

– A kiállítás témája egyszerre izgalmas, érdekes és szerintem fontos is. A gyökereknek és a fáknak mind van egy közös kapcsolódási pontjuk, egy hálózat, melyet én agyagba zárva igyekeztem megvalósítani. Az egyes darabokhoz szervesen kapcsolódó növények mind valódi, igazi virágok – a mai kor emberének is a növényekhez hasonlóan kellene kapcsolódnia a természethez, és embertársaihoz, ezzel is szeretném felhívni a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára is – foglalta össze az alkotó, Berzsenyi Marianna.