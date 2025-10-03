október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

23 perce

"Fák közt járni annyi, mint hazatalálni" – természetközeli hangulatú kiállítás nyílt +fotók

Címkék#keramikus#Berzsenyi Mariann#Bartakovics Béla Közösségi Ház#kiállítás

Berzsenyi Mariann kiállításának megnyitójára gyűltek össze a művészetkedvelők a Bartakovics Béla Közösségi Házban pénteken. A délután 5 órakor megnyitott tárlat már az alkotó második kiállítása, az elsőre épp egy évvel ezelőtt került sor, melynek témája a négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő volt.

Makó-Szabó Diána

A Wood wide web – láthatatlan hálózatok, formába zárva nevet kapott kiállításon a természet ihlette formák mellett élő szervezetek is fontos szerepet kaptak: a faliképeken megjelenő zuzmótelepek valódi kis szigetekként díszítették a remekműveket.

Kiállítás nyílt Berzsenyi Mariann munkáiból, kézzel fogható közelségben
Kiállítás nyílt Berzsenyi Mariann munkáiból, kézzel fogható közelségben
Forrás:   Huszár Márk / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A kiállítás az emberi kapcsolatokra is felhívja a figyelmet

– A kiállítás témája egyszerre izgalmas, érdekes és szerintem fontos is. A gyökereknek és a fáknak mind van egy közös kapcsolódási pontjuk, egy hálózat, melyet én agyagba zárva igyekeztem megvalósítani. Az egyes darabokhoz szervesen kapcsolódó növények mind valódi, igazi virágok – a mai kor emberének is a növényekhez hasonlóan kellene kapcsolódnia a természethez, és embertársaihoz, ezzel is szeretném felhívni a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára is – foglalta össze az alkotó, Berzsenyi Marianna.

Berzsenyi Marianna keramikus kiállítása Egerben

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu