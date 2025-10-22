2 órája
Szörnyűségeket idéztek fel az egri gimnázium falai között + fotók, videó
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium ad otthont annak a makettkiállításnak, amely szinte életre kelti a koncentrációs táborokat: a látogatók Auschwitzi és Birkenaui barakkokkal, bábukkal, sőt még élethűen megformált vonattal is találkozhatnak. A kiállítást az Élet Menete Alapítvány hozta létre oktató céllal Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.
Holokauszt inspirálta makett kiállítás nyílsz szerdán az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium aulájában a. Az Élet Menete Alapítvány a holokauszt 80. évfordulójára indította el az új, innovatív Experience History programot, amely az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjeivel mutatja be a vészkorszakot, a diákok számára pedig kortárs tárlatvezetők nyújtanak interaktív élményt. A kiállításon élethű barakkok, bábuk, sőt a koncentrációs táborba vezető vonat is látható.
Gulyás László alpolgármester beszédében kiemelte, hogy ez a kiállítás több mint történelemóra.
Ez egy közös, mély emberi élmény, ami segít megérteni hová vezet, ha az ember letér a zsidó-keresztény értékrend útjáról. Ez az értékrend az emberi méltóság, az irgalom és a felebaráti szeretet tiszteletére épül, és ha ezek az alapok meginognak, akkor a történelem legsötétebb korszakai újra megismétlődhetnek.
A kiállítás eljutott külföldre is, most tartanak a 14. stációnál
Róna Gábor, Az élet Menete Alapítvány Kuratóriumának tagja elmondta, hogy a projekt elsődleges célja, hogy a Z generáció informális oktatás keretében, a túlélők, áldozatok és elkövetők történeteinek felidézésén keresztül szerezzen ismereteket a vészkorszakról. A makett bemutatását és a történetmesélést minden városban képzett kortárs tárlatvezetők végzik, egy 45 perces rendhagyó történelemóra keretében. A kortárs tárlatvezetőket a projekt során szakembereink rövid tréningen készítik fel a feladatra, még a vándorkiállítás megnyitása előtt.
Auschwitz-Birkenau makett kiállítás az Egri Szilágyi Erzsébet GimnáziumbanFotók: Huszár Márk/heol.hu
A kiállítás Magyarországon kívül Romániában és Szlovákiában is látható. 2024-ben Karcagot, Nyíregyházát, Mátészalkát és Kassát, 2025-ben pedig többek között Székesfehérvárt, Érsekújvárt, Komáromot, Szegedet, Debrecent, Kolozsvárt és Egert érinti a több mint 30 négyzetméteres tárlat. A vándorkiállítás 2026-ban Szombathelyen, Sopronban és Pécsen zárul, majd Bécsben egy nemzetközi konferenciával fejeződik be. Egerben a kiállítás november 9-ig tekinthető meg.
