Történelem

Szörnyűségeket idéztek fel az egri gimnázium falai között + fotók, videó

Címkék#történelemóra#Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor#Szilágyi Erzsébet Gimnázium#makett

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium ad otthont annak a makettkiállításnak, amely szinte életre kelti a koncentrációs táborokat: a látogatók Auschwitzi és Birkenaui barakkokkal, bábukkal, sőt még élethűen megformált vonattal is találkozhatnak. A kiállítást az Élet Menete Alapítvány hozta létre oktató céllal Magyarországon, Szlovákiában és Romániában.

Csorba Kitti

Holokauszt inspirálta makett kiállítás nyílsz szerdán az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium aulájában a. Az Élet Menete Alapítvány a holokauszt 80. évfordulójára indította el az új, innovatív Experience History programot, amely az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok makettjeivel mutatja be a vészkorszakot, a diákok számára pedig kortárs tárlatvezetők nyújtanak interaktív élményt. A kiállításon élethű barakkok, bábuk, sőt a koncentrációs táborba vezető vonat is látható.

kiállítás
A Holokauszt 80. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Szilágyi Erzsébet Gimnázium aulájában
Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Gulyás László alpolgármester beszédében kiemelte, hogy ez a kiállítás több mint történelemóra. 

Ez egy közös, mély emberi élmény, ami segít megérteni hová vezet, ha az ember letér a zsidó-keresztény értékrend útjáról. Ez az értékrend az emberi méltóság, az irgalom és a felebaráti szeretet tiszteletére épül, és ha ezek az alapok meginognak, akkor a történelem legsötétebb korszakai újra megismétlődhetnek. 

A kiállítás eljutott külföldre is, most tartanak a 14. stációnál

Róna Gábor, Az élet Menete Alapítvány Kuratóriumának tagja elmondta, hogy a projekt elsődleges célja, hogy a Z generáció informális oktatás keretében, a túlélők, áldozatok és elkövetők történeteinek felidézésén keresztül szerezzen ismereteket a vészkorszakról. A makett bemutatását és a történetmesélést minden városban képzett kortárs tárlatvezetők végzik, egy 45 perces rendhagyó történelemóra keretében. A kortárs tárlatvezetőket a projekt során szakembereink rövid tréningen készítik fel a feladatra, még a vándorkiállítás megnyitása előtt.

Auschwitz-Birkenau makett kiállítás az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

A kiállítás Magyarországon kívül Romániában és Szlovákiában is látható. 2024-ben Karcagot, Nyíregyházát, Mátészalkát és Kassát, 2025-ben pedig többek között Székesfehérvárt, Érsekújvárt, Komáromot, Szegedet, Debrecent, Kolozsvárt és Egert érinti a több mint 30 négyzetméteres tárlat. A vándorkiállítás 2026-ban Szombathelyen, Sopronban és Pécsen zárul, majd Bécsben egy nemzetközi konferenciával fejeződik be. Egerben a kiállítás november 9-ig tekinthető meg.

 

