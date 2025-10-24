október 24., péntek

Ne dobd a szemétbe!

Az emberek egyharmadának fogalma sincs arról, hogy ezzel mérgezi a vizeinket

A fel nem használt gyógyszereket soha ne dobjuk háztartási hulladék közé vagy a vécébe, emelte ki a gyógyszerész. A kidobott gyógyszer veszélyes hulladék, a hatóanyagaikat már kimutatták a természetes vizeinkben, de az ivóvízbe is bekerülhetnek.

Szabó István
A kidobott gyógyszer veszélyes hulladék. A lejárt szavatossági idejű gyógyszerek sorsát kutató felmérés alapján a fogyasztók negyede, saját bevallása szerint, a háztartási hulladékok közé dobja az ilyen készítményeket. A Benu Magyarország Zrt. idén kivitelezett reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a fogyasztók körülbelül harmada nincs tisztában azzal, mi történik a háztartási hulladékba vagy a szennyvízhálózatba kerülő gyógyszerekkel. A probléma igazolására idén nyáron a Pécsi Tudományegyetem a Pannon Egyetem bevonásával friss, vízminőséget vizsgáló kutatást is készített a vállalat, amely számos hatóanyag jelenlétét igazolta a természetes vizeinkben, írja a pharmaonline.hu.

A kidobott gyógyszerek hatóanyagai megjelentek a folyóinkban, tavainkban

A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók  hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, a Tisza, valamint a Balaton vizének vizsgálata során az egyetemek kutatói. A három élővízből összesen 14 féle – a víztisztítók által nem kiszűrhető – hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy vécén lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe, a vizeleten kívül, ad riasztó diagnózist a környezetszennyezés újabb fajtájáról a pharmaonline.hu.

Aki a kukába, a vécébe dobja a lejárt gyógyszerét, az mérgezi a környezetet

Portálunk érdeklődésére dr. Szajcz Elvira, a káli Rózsa gyógyszertár tulajdonosa kiemelte: a lejárt szavatosságú gyógyszereket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, mivel veszélyes hulladéknak minősülnek. 

– Ezek a gyógyszerek különböző vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek környezetszennyezők lehetnek, például vízbe jutva károsítják az élővilágot. A legtöbb víztisztító nem képes teljesen kiszűrni a gyógyszermaradványokat. Ezek felszíni vizekbe, folyókba, tavakba kerülhetnek, és hosszú távon bekerülhetnek az ivóvízbe is, kis mennyiségben. Emellett a humán egészségre is veszélyesek lehetnek, például az antibiotikum-maradványok, hormonok, melynek következményei lehetnek a hormonháztartás zavarai. A fogamzásgátlók hatással vannak a vízi élővilágra és akár emberekre is, az antibiotikumok révén nőhet az antibiotikum-rezisztencia, ami az emberi fertőzések gyógyítását nehezíti. A citotoxikus szerek, a rákellenes gyógyszerek sejtkárosító hatásúak. A pszichotróp szerek, a nyugtatók, altatók, antidepresszánsok az idegrendszerre hatnak. Nehezen lebomló vegyületekről beszélünk, melyek hosszú távon szennyezik a környezetet, illetve egészségügyi okokból is fontos a megfelelő elhelyezésük. A lejárt gyógyszerek nem megfelelő tárolása vagy kidobása ugyanis akár visszaélésekre is alkalmat adhat erős fájdalomcsillapítók, altatók esetében – magyarázta dr. Szajcz Elvira.

A gyógyszerhatóanyagok visszakerülhetnek az élelmiszerláncba a zöldségek, az ivóvíz révén

– Ha a gyógyszereket a háztartási hulladékba dobják, a lerakókban a gyógyszerhatóanyagok a talajba szivároghatnak. Ez a szennyezés bejuthat a talajvízbe, és így visszakerülhet az élelmiszerláncba akár zöldségek, akár az ivóvíz révén. Állatokra és emberekre közvetlen veszélyt jelenthetnek. Ha a szemétből vagy nem megfelelően tárolt helyről az állatok, például kutyák, vadon élő állatok hozzáférnek a gyógyszerekhez, mérgezést kaphatnak. Ugyanez megtörténhet gyermekekkel is, ha véletlenül találnak kidobott gyógyszereket – fejtette ki dr. Szajcz Elvira.

Elszállítják és biztonságosan megsemmisítik a készítményeket

A gyógyszerész felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyarországi gyógyszertár visszaveszi a lejárt vagy feleslegessé váló gyógyszereket. Általában külön gyűjtőedény van kihelyezve erre a célra, ahonnan az erre megfelelő szervek elszállítják és biztonságosan megsemmisítik a készítményeket, tette hozzá. Dr. Szajcz Elvira tapasztalatai szerint az emberek általában kihasználják a lejárt gyógyszerek gyűjtőedénybe helyezésének lehetőségét, főleg az idősebbek. A fiatalok legtöbbször tüneti kezelésként szednek gyógyszert, és az általában el is fogy a felépülésükig. A krónikus betegek tekintetében akkor szokott lejárni valamilyen gyógyszer szavatossági ideje, ha a kezelőorvos átállítja a beteget egy másik készítményre, tette hozzá a gyógyszerész.

Az otthoni használatra kapott injekciós fecskendő és tű is veszélyes hulladék

Dr. Szajcz Elvira nagyon fontosnak tartotta megemlíteni az elhasznált injekciós tűk kérdését is. 

– Sajnos, sokan nem tudják, mit kezdjenek az egy-egy műtét után otthoni használatra kapott vérhígító injekció elhasznált fecskendőjével és a tűvel. Ezek szintén veszélyes hulladéknak számítanak, mert szúrási és fertőzési kockázatot jelentenek. Sok patika fogad el otthoni tűhulladékot. Egészségügyi intézmény, járóbeteg-ellátó, a háziorvos vagy a házigondozó szolgálat gyakran tud tanácsot adni, vagy átveszi a fecskendőt és a tűt. Ezeket sem szabad háztartási szemétbe vagy szelektív gyűjtőbe, vécébe, lefolyóba dobni. A gyerekektől elzárva kell tartani. Ha valaki mégis megszúrja vele magát, akkor a sérült területet tisztítani és fertőtleníteni kell, és mindenképpen orvoshoz fordulni  a fertőzés, például hepatitis , HIV elkerülése végett – foglalta össze dr. Szajcz Elvira.

 



 

