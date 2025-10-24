Az emberek egyharmadának fogalma sincs arról, hogy ezzel mérgezi a vizeinket

A kidobott gyógyszer veszélyes hulladék. A lejárt szavatossági idejű gyógyszerek sorsát kutató felmérés alapján a fogyasztók negyede, saját bevallása szerint, a háztartási hulladékok közé dobja az ilyen készítményeket. A Benu Magyarország Zrt. idén kivitelezett reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a fogyasztók körülbelül harmada nincs tisztában azzal, mi történik a háztartási hulladékba vagy a szennyvízhálózatba kerülő gyógyszerekkel. A probléma igazolására idén nyáron a Pécsi Tudományegyetem a Pannon Egyetem bevonásával friss, vízminőséget vizsgáló kutatást is készített a vállalat, amely számos hatóanyag jelenlétét igazolta a természetes vizeinkben, írja a pharmaonline.hu.

A kidobott gyógyszerek hatóanyagai megjelenhetnek az ivóvízben is

Forrás: MTVA / Róka László

A kidobott gyógyszerek hatóanyagai megjelentek a folyóinkban, tavainkban

A központi idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló szerek, antidepresszánsok, antibiotikumok, fogamzásgátlók, vérnyomáscsökkentők, gombaölők, szorongásoldók és nyugtatók hatóanyagait mutatták ki többek között a Duna, a Tisza, valamint a Balaton vizének vizsgálata során az egyetemek kutatói. A három élővízből összesen 14 féle – a víztisztítók által nem kiszűrhető – hatóanyagot azonosítottak a szakemberek, amelyek a kidobott vagy vécén lehúzott gyógyszerekkel kerülhetnek a természetes vizekbe, a vizeleten kívül, ad riasztó diagnózist a környezetszennyezés újabb fajtájáról a pharmaonline.hu.

Aki a kukába, a vécébe dobja a lejárt gyógyszerét, az mérgezi a környezetet

Portálunk érdeklődésére dr. Szajcz Elvira, a káli Rózsa gyógyszertár tulajdonosa kiemelte: a lejárt szavatosságú gyógyszereket nem szabad a háztartási hulladékba dobni, mivel veszélyes hulladéknak minősülnek.

– Ezek a gyógyszerek különböző vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek környezetszennyezők lehetnek, például vízbe jutva károsítják az élővilágot. A legtöbb víztisztító nem képes teljesen kiszűrni a gyógyszermaradványokat. Ezek felszíni vizekbe, folyókba, tavakba kerülhetnek, és hosszú távon bekerülhetnek az ivóvízbe is, kis mennyiségben. Emellett a humán egészségre is veszélyesek lehetnek, például az antibiotikum-maradványok, hormonok, melynek következményei lehetnek a hormonháztartás zavarai. A fogamzásgátlók hatással vannak a vízi élővilágra és akár emberekre is, az antibiotikumok révén nőhet az antibiotikum-rezisztencia, ami az emberi fertőzések gyógyítását nehezíti. A citotoxikus szerek, a rákellenes gyógyszerek sejtkárosító hatásúak. A pszichotróp szerek, a nyugtatók, altatók, antidepresszánsok az idegrendszerre hatnak. Nehezen lebomló vegyületekről beszélünk, melyek hosszú távon szennyezik a környezetet, illetve egészségügyi okokból is fontos a megfelelő elhelyezésük. A lejárt gyógyszerek nem megfelelő tárolása vagy kidobása ugyanis akár visszaélésekre is alkalmat adhat erős fájdalomcsillapítók, altatók esetében – magyarázta dr. Szajcz Elvira.