Nincs még programod a hosszú hétvégére? Ezeket a hevesi helyeket ne hagyd ki, ősszel a leggyönyörűbbek!

Az őszi napok varázslatos színekbe öltöztetik a tájat, a fák lombja aranybarna és vörös árnyalatban ragyog, miközben a levegő friss és hűvös. Ilyenkor a hosszú hétvége tökéletes alkalom, hogy kimozduljunk otthonról, és egy kellemes kirándulás során fedezzük fel Heves vármegye természeti szépségeit. Számos helyszín várja azokat, akik szeretnének feltöltődni, élvezni az őszi tájat és új élményekkel gazdagodni. Öt varázslatos helyszínt hoztunk el cikkünkben, melyben megmutatjuk, milyen természeti kincseket rejt a megyénk.

Az őszi erdők színes lombjai között Heves vármegyében igazi élmény a kirándulás, amely feltölti a testet és lelket egyaránt

Fotó: Dániel Berán

Kirándulás Hevesben – 5 helyszín, amit érdemes felfedezni az őszi hosszú hétvégén

A Tisza-tó környéke ősszel különösen varázslatos, a nádasok aranybarnára váltanak, és a tó tükrében csodás színekben csillannak vissza a fák lombjai. A vízparti séták és a madármegfigyelés mellett érdemes felkeresni a Tisza-tavi vízi sétányt Poroszlón, egy 1500 méteres pallóutat és tanösvényt, amely a korábban nehezen megközelíthető gyékényesek, nádasok és ártéri erdők mentén vezet. A sétány csónaktúrával az Ökocentrumtól vagy a Fűzfa kikötőből érhető el, és a túrát madármegfigyelő betekintők, megfigyelőtorony és információs táblák teszik még élvezetesebbé.

Ősszel a Tisza-tavi vízi sétány Poroszlón tökéletes hely a kirándulásra, a nádasok és a vízi élővilág csodás látványt nyújtanak

Forrás: welovetiszato.hu

2. A Mátraháza és Mátrafüred környéke ősszel különösen vonzó a természet szerelmeseinek. Az erdei ösvények, a friss levegő és a panorámás kilátópontok felejthetetlen élményt nyújtanak, miközben a fák lombjai gyönyörű őszi színekben pompáznak. A kirándulás nemcsak testet, hanem lelket is feltölt, ráadásul a túrák után az UHU Erdei büfében ínycsiklandó lepényekkel és gofrikkal is kényeztethetjük magunkat.

Az UHU Erdei büfében rengeteg féle-fajta gofrit és lepényt kóstolhatunk

Forrás: Beküldött fotó

3. Az egri városnézés ősszel is remek program: a történelmi belváros hangulata, az egri vár impozáns falai és a környező szőlőhegyek látványa együtt kínálnak pihentető és kulturális élményt. Az őszi napsütésben sétálva a város utcáin egyszerre élvezhetjük a természet szépségét és a történelmi emlékeket.

Ősszel Eger történelmi belvárosa és az egri vár környéke tökéletes helyszínt kínál egy hangulatos kiránduláshoz

Fotó: Berán Dániel

4. Szilvásvárad és a Szalajka-völgy a kirándulók kedvence: az erdei ösvények, a vízesések és a barlangok mind-mind lenyűgöző látványt nyújtanak. Az őszi színekben pompázó táj és a friss erdei levegő ideális környezetet biztosít a természet közeli pihenéshez és a fotózáshoz is.