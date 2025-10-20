1 órája
Nincs még programod a hosszú hétvégére? Ezeket a hevesi helyeket ne hagyd ki, ősszel a leggyönyörűbbek!
Már bőven felöltötték az erdő fái a gyönyörű őszi, barna köntöst. Nyakunkon a hosszú hétvége, ilyenkor jó, ha az ember kimozdul otthonról, a kirándulás és a szabadban töltött idő pedig igazán feltöltő lehet az erdőben, a fák között. Ha még nincs mit csinálnod a hosszú hétvégén, elhoztunk öt csodálatos helyszínt, ami garantáltan kiszakít a mókuskerékből.
Az őszi napok varázslatos színekbe öltöztetik a tájat, a fák lombja aranybarna és vörös árnyalatban ragyog, miközben a levegő friss és hűvös. Ilyenkor a hosszú hétvége tökéletes alkalom, hogy kimozduljunk otthonról, és egy kellemes kirándulás során fedezzük fel Heves vármegye természeti szépségeit. Számos helyszín várja azokat, akik szeretnének feltöltődni, élvezni az őszi tájat és új élményekkel gazdagodni. Öt varázslatos helyszínt hoztunk el cikkünkben, melyben megmutatjuk, milyen természeti kincseket rejt a megyénk.
Kirándulás Hevesben – 5 helyszín, amit érdemes felfedezni az őszi hosszú hétvégén
- A Tisza-tó környéke ősszel különösen varázslatos, a nádasok aranybarnára váltanak, és a tó tükrében csodás színekben csillannak vissza a fák lombjai. A vízparti séták és a madármegfigyelés mellett érdemes felkeresni a Tisza-tavi vízi sétányt Poroszlón, egy 1500 méteres pallóutat és tanösvényt, amely a korábban nehezen megközelíthető gyékényesek, nádasok és ártéri erdők mentén vezet. A sétány csónaktúrával az Ökocentrumtól vagy a Fűzfa kikötőből érhető el, és a túrát madármegfigyelő betekintők, megfigyelőtorony és információs táblák teszik még élvezetesebbé.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
2. A Mátraháza és Mátrafüred környéke ősszel különösen vonzó a természet szerelmeseinek. Az erdei ösvények, a friss levegő és a panorámás kilátópontok felejthetetlen élményt nyújtanak, miközben a fák lombjai gyönyörű őszi színekben pompáznak. A kirándulás nemcsak testet, hanem lelket is feltölt, ráadásul a túrák után az UHU Erdei büfében ínycsiklandó lepényekkel és gofrikkal is kényeztethetjük magunkat.
3. Az egri városnézés ősszel is remek program: a történelmi belváros hangulata, az egri vár impozáns falai és a környező szőlőhegyek látványa együtt kínálnak pihentető és kulturális élményt. Az őszi napsütésben sétálva a város utcáin egyszerre élvezhetjük a természet szépségét és a történelmi emlékeket.
4. Szilvásvárad és a Szalajka-völgy a kirándulók kedvence: az erdei ösvények, a vízesések és a barlangok mind-mind lenyűgöző látványt nyújtanak. Az őszi színekben pompázó táj és a friss erdei levegő ideális környezetet biztosít a természet közeli pihenéshez és a fotózáshoz is.
5. Lillafüred és a Bükk-fennsík az erdőjárás szerelmeseinek igazi paradicsom. A függőhidak, vízesések és kanyargó ösvények lehetővé teszik, hogy mindenki közelről élvezhesse az őszi erdők látványát. A Hámori-tavon csónakázásra is van lehetőség, a környéken pedig kisvasút szállítja az érdeklődőket. A természet ezen része ősszel különösen festői, a levelek színes palettája pedig mesés hátteret ad a kirándulásnak.
Az öt ajánlott helyszín mellett még érdemes ellátogatni a Cserhátba is, ahol "Isten tenyerén" állhatsz.
Létezik egy hely a Cserhátban, ahol még Isten tenyerén is állhatsz
Cserépfalu is egy kiváló túraútvonalat ajánl - erről korábban is írtunk.
A Bükkben van egy szikla, ahol éjfélkor hallani a föld alatt rekedtek hangjait
Súlyos baleset rázta meg Egert – kiderült, kit szállított kórházba a mentőhelikopter
Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés