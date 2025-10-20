október 20., hétfő

Őszi túra

1 órája

Nincs még programod a hosszú hétvégére? Ezeket a hevesi helyeket ne hagyd ki, ősszel a leggyönyörűbbek!

Címkék#levegő#Tisza-tó#túra#hosszú hétvége#ősz

Már bőven felöltötték az erdő fái a gyönyörű őszi, barna köntöst. Nyakunkon a hosszú hétvége, ilyenkor jó, ha az ember kimozdul otthonról, a kirándulás és a szabadban töltött idő pedig igazán feltöltő lehet az erdőben, a fák között. Ha még nincs mit csinálnod a hosszú hétvégén, elhoztunk öt csodálatos helyszínt, ami garantáltan kiszakít a mókuskerékből.

Csorba Kitti

Az őszi napok varázslatos színekbe öltöztetik a tájat, a fák lombja aranybarna és vörös árnyalatban ragyog, miközben a levegő friss és hűvös. Ilyenkor a hosszú hétvége tökéletes alkalom, hogy kimozduljunk otthonról, és egy kellemes kirándulás során fedezzük fel Heves vármegye természeti szépségeit. Számos helyszín várja azokat, akik szeretnének feltöltődni, élvezni az őszi tájat és új élményekkel gazdagodni. Öt varázslatos helyszínt hoztunk el cikkünkben, melyben megmutatjuk, milyen természeti kincseket rejt a megyénk.

ősz, kirándulás, Heves vármegye
Az őszi erdők színes lombjai között Heves vármegyében igazi élmény a kirándulás, amely feltölti a testet és lelket egyaránt
Fotó: Dániel Berán

Kirándulás Hevesben – 5 helyszín, amit érdemes felfedezni az őszi hosszú hétvégén

  1. A Tisza-tó környéke ősszel különösen varázslatos, a nádasok aranybarnára váltanak, és a tó tükrében csodás színekben csillannak vissza a fák lombjai. A vízparti séták és a madármegfigyelés mellett érdemes felkeresni a Tisza-tavi vízi sétányt Poroszlón, egy 1500 méteres pallóutat és tanösvényt, amely a korábban nehezen megközelíthető gyékényesek, nádasok és ártéri erdők mentén vezet. A sétány csónaktúrával az Ökocentrumtól vagy a Fűzfa kikötőből érhető el, és a túrát madármegfigyelő betekintők, megfigyelőtorony és információs táblák teszik még élvezetesebbé.
kirándulás, Tisza-tó
Ősszel a Tisza-tavi vízi sétány Poroszlón tökéletes hely a kirándulásra, a nádasok és a vízi élővilág csodás látványt nyújtanak
Forrás: welovetiszato.hu

2. A Mátraháza és Mátrafüred környéke ősszel különösen vonzó a természet szerelmeseinek. Az erdei ösvények, a friss levegő és a panorámás kilátópontok felejthetetlen élményt nyújtanak, miközben a fák lombjai gyönyörű őszi színekben pompáznak. A kirándulás nemcsak testet, hanem lelket is feltölt, ráadásul a túrák után az UHU Erdei büfében ínycsiklandó lepényekkel és gofrikkal is kényeztethetjük magunkat.

UHU, kirándulás
Az UHU Erdei büfében rengeteg féle-fajta gofrit és lepényt kóstolhatunk 
Forrás:  Beküldött fotó

3. Az egri városnézés ősszel is remek program: a történelmi belváros hangulata, az egri vár impozáns falai és a környező szőlőhegyek látványa együtt kínálnak pihentető és kulturális élményt. Az őszi napsütésben sétálva a város utcáin egyszerre élvezhetjük a természet szépségét és a történelmi emlékeket. 

Eger ősszel
Ősszel Eger történelmi belvárosa és az egri vár környéke tökéletes helyszínt kínál egy hangulatos kiránduláshoz
Fotó: Berán Dániel

4. Szilvásvárad és a Szalajka-völgy a kirándulók kedvence: az erdei ösvények, a vízesések és a barlangok mind-mind lenyűgöző látványt nyújtanak. Az őszi színekben pompázó táj és a friss erdei levegő ideális környezetet biztosít a természet közeli pihenéshez és a fotózáshoz is.

Szilvásvárad
A hosszú hétvégén Szilvásvárad is egy tökéletes úti cél 
Forrás: borsonline.hu

5. Lillafüred és a Bükk-fennsík az erdőjárás szerelmeseinek igazi paradicsom. A függőhidak, vízesések és kanyargó ösvények lehetővé teszik, hogy mindenki közelről élvezhesse az őszi erdők látványát. A Hámori-tavon csónakázásra is van lehetőség, a környéken pedig kisvasút szállítja az érdeklődőket. A természet ezen része ősszel különösen festői, a levelek színes palettája pedig mesés hátteret ad a kirándulásnak.

Lillafüred
Lillafüreden van lehetőség egy romantikus csónakázásra Hámori tavon vagy akár kipróbálni a kisvasutat
Forrás: life.hu

Az öt ajánlott helyszín mellett még érdemes ellátogatni a Cserhátba is, ahol "Isten tenyerén" állhatsz

Cserépfalu is egy kiváló túraútvonalat ajánl - erről korábban is írtunk

 

 

 

 

