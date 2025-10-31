25 perce
Kísértetiesen jó hangulatban telt a Forrás SzellemEstje + fotók és videó
Október 31-én a Forrás igazi kísértetkastéllyá változott: boszorkányok, vámpírok, szellemek és csontvázak lepték el a termeket.
Kísértetiesen jó hangulat lengte be a Forrás épületét pénteken délután – boszorkák, vámpírok, kísértetek és táncoló csontvázak lepték el a tereket. A kapuk 15 óra 30-kor nyíltak meg, és ezzel kezdetét vette a hátborzongatóan vidám délután, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást.
A SzellemKreatív Műhelyben a kézműveskedők szabadjára engedhették fantáziájukat, míg a KísértetKertben egzotikus élőlények tették próbára a bátrabbak idegeit. A legelszántabb szellemvadászok a KísértetÖsvényen merülhettek el a borzongató kalandokban, a LidércJáték Birodalomban pedig a játékos kedvű látogatók garantáltan megtalálták a nekik való izgalmakat.
Később kezdetét vette a várva várt jelmezverseny, ahol számtalan ötletes és kreatív maskara vonult fel. Ezt követte a tombola, majd kihirdették a jelmez- és tökszépségverseny eredményeit is. A nap zárásaként Tilu és Én koncertje koronázta meg az estét, amely igazi táncos, vidám hangulatot varázsolt a Forrásba.
Szellemes(t) a ForrásbanFotók: Huszár Márk/Heol.hu
A SzellemEst idén is bebizonyította, hogy a Forrásban mindenki „szellem-jó” társaságban borzonghat egy nagyot, félelmetesen jó kedvvel és még több mosollyal.
